UAW sanoo, että Stellantisilla “on huonoin ehdotus”, koska se laajentaa lakkoa

Stellantis NV (EPA: STLA) on mukavasti vihreillä kirjoittaessaan, vaikka United Auto Workers laajensi lakkoaan vanhaa autoyhtiötä vastaan maanantaina.

Miksi UAW laajensi iskuaan Stellantisia vastaan?

Toinen 6 800 sen työntekijää (karkeasti) SHAP – Sterling Heights Assembly Plantissa liittyi odottamatta meneillään olevaan lakkoon tänä aamuna.

UAW päätti kääntyä aggressiivisemmin Stellantisia vastaan , koska sen nykyinen tarjous ei ole edes GM:n ja Fordin tasolla, liitto paljasti tänään lehdistötiedotteessa.

Stellantisilla on pahin ehdotus palkkojen noususta, tilapäisten työntekijöiden palkoista ja kokoaikatyöstä siirtymisestä, elinkustannussopeutuksista (COLA) ja muusta.

Mainittu laitos Detroitin esikaupunkialueella tuottaa Ram 1500 -lava-autoja. Stellantisin osakkeet ovat nousseet yli 30 % tämän vuoden alkuun verrattuna.

https://www.youtube.com/watch?v=Wmnx46IxMK4

Stellantisin pickup Ram 1500:ssa on hyvä tarjonta

Michiganin tehdas on varmasti ratkaiseva Stellantisille, joka ei ole vielä kommentoinut tämän päivän kehitystä.

Mutta se on paremmassa asemassa ohjaamaan tätä ulosottoa, joka vaikuttaa ensisijaisesti sen avolava-autojen tuotantoon, kuin kilpailijat Ford ja General Motors, koska sen Ram 1500:lla on jo reilusti yli 100 päivää.

Yhteensä yli 40 000 United Auto Workersin jäsentä on nyt lakossa kolmea suurta Yhdysvaltain autonvalmistajaa vastaan.

Stellantis raportoi kolmannen vuosineljänneksen taloudelliset tuloksensa 31. lokakuuta. Konsensuksen mukaan se ansaitsee 5,90 dollaria osakkeelta kuluvana vuonna, minkä odotetaan laskevan olennaisesti 5,29 dollariin osakkeelta ensi vuonna.

BREAKING: 6,800 Local 1700 autoworkers join the UAW's Stand Up Strike at Stellantis's largest plant, Sterling Heights Assembly! #StandUpUAW pic.twitter.com/TtbmAL4Q73 — UAW (@UAW) October 23, 2023

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.