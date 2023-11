Tuulivoimakupla puhkeaa, kun Orstedin osakekurssi romahtaa

Tuulivoimateollisuudessa on menossa vaikeuksia, kun korot nousevat jyrkästi nostaen rakennus- ja ylläpitokustannuksia. Orstedin osakkeen hinta putosi yli 20 % keskiviikkona, viikko sen jälkeen, kun Siemens Energyn osake oli kraateroitunut yli 30 %. Osake on romahtanut yli 60 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Tuulivoiman ongelmat

On olemassa kasvava riski, että tuuli- ja aurinkoteollisuus romahtaa. Syyskuussa Yhdistyneessä kuningaskunnassa kirjattiin The Guardianin mukaan “suurin puhtaan energian katastrofi” vuosiin. Maan seuraavien tuulihankkeiden huutokaupassa ei tullut yhtään tarjousta, sillä yritykset varoittivat kustannusten noususta.

Sillä välin Yhdysvalloissa useat kuvernöörit lähettivät Bidenille kirjeen, jossa vaadittiin liittovaltion hallitusta tukemaan tuuliteollisuutta. Kuvernöörit mainitsevat alan jyrkästi kohonneet kustannukset ja toimitusketjun häiriöt.

Ja viime viikolla Siemens Energyn osakekurssi romahti sen jälkeen, kun yhtiö kääntyi hallituksen puoleen saadakseen rahoitustakuita. Yritys haluaa yli 16 miljardin dollarin valtiontakauksia liiketoiminnan hidastuessa. Ja Kiinassa Xinjiang Goldwind varoitti, että sen voitto putosi 98%.

Ja nyt Orsted, johtava tuulienergia-alan yritys, antaa hälytystä liiketoiminnastaan. Yhtiö ilmoitti kirjaavansa 4 miljardin dollarin arvonalentumisen projekteista Yhdysvalloissa.

Siksi on kasvamassa riskit, että yhtiön liiketoiminta jatkaa vaikeuksia ilman valtion suuria investointeja. Raportissaan yritys sanoi, että sen EBITDA vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli 15,4 miljardia Tanskan kruunua, mikä on pieni kasvu vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Yhtiön kokonaistappio oli 19,9 miljardia Tanskan kruunua, kun taas sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) putosi -14 prosenttiin. Toimitusjohtaja sanoi:

“Siksi olemme osana meneillään olevaa Yhdysvaltain offshore-tuulivoimaportfoliomme tarkistusta päättäneet lopettaa Ocean Wind 1:n ja Ocean Wind 2:n kehittämisen. Samaan aikaan olemme tehneet lopullisen investointipäätöksen 704 MW Revolutionista. Tuuliprojekti.”

Orstedin osakekurssiennuste

TradingView’n Orsted kaavio

Viikkokaavio näyttää, että Orstedin osakekurssi on romahtanut voimakkaasti viime kuukausina. Nimenomaan osakkeet ovat pudonneet lähes 80 % ennätysten korkeimmasta pisteestä. Ja tilanne pahenee, kun osake on suunnitellulla suurin viikoittainen pudotus sitten elokuun.

Orstedin osakkeet ovat pysyneet kaikkien liukuvien keskiarvojen ja tärkeän tukitason alapuolella 540,8 DKK:ssa, joka on toukokuun alimmillaan. Siksi, vaikka osake on selvästi ylimyyty, on todennäköistä, että laskutrendi jatkaa laskuaan. Jos näin tapahtuu, seuraava tärkeä katsottava taso on 200 DKK.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.