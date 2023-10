HelloFresh, Siemens Energyn osakkeet vajoavat vetämällä DAX 40 -indeksiä

DAX- indeksi jatkoi hellittämätöntä myyntiään torstaina, kun sijoittajat reagoivat useisiin heikkoihin taloudellisiin tuloksiin. Indeksi putosi alimmilleen 14 667 euroon, alimmalle tasolle sitten maaliskuun 2023. Se on pudonnut yli 11 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä, mikä tarkoittaa, että se on siirtynyt korjaukseen.

HelloFresh ja Siemens Energy -tulot

DAX-indeksiä ohjasi torstaina kaksi avainyritystä. Ensinnäkin Siemens Energy, tuulivoimalavalmistaja, joutui kovaan paineeseen sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti käyvänsä neuvotteluja sijoittajien ja hallituksen kanssa lisäpääomasta taseen vahvistamiseksi.

Siemens Energy on ollut paineen alaisena tuulivoiman kysynnän tasaantuessa. Muutama kuukausi sitten yhtiö varoitti menettävänsä yli 4,5 miljardia euroa tänä vuonna. Tuulen hitaan kasvun lisäksi yrityksen haasteena on myydä viallisia turbiineja, joiden korjaamiseen kuluu nyt miljoonia.

Viimeaikaiset uutiset eivät ole olleet positiivisia tuulivoimasta. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan viimeisimmässä Pohjanmeren tuulipuistojen huutokaupassa ei tehty tarjousta. Samaan aikaan useat amerikkalaiset kuvernöörit varoittivat Joe Bideniä, että tuulisektori tarvitsee lisää valtiontukia.

Orsted, tanskalainen jättiläinen yhtiö on varoittanut, että se poistuu joistakin toimipisteistään Yhdysvalloissa. Siemens Energyn osakekurssi on romahtanut yli 72 % tämän vuoden korkeimmiltaan ja 80 % kaikkien aikojen huipultaan.

HelloFreshin osakekurssi romahti samalla yli 125, kun yhtiö julkaisi heikon tuloksen. Kaiken kaikkiaan osake on sukeltanut yli 77 % ennätysten korkeimmasta tasosta ja leijuu lähellä alinta pistettä sitten vuoden 2020.

Ateriapakkausyhtiö kertoi, että sen oikaistu perusvoitto oli 69,2 miljoonaa euroa, kun taas aktiivisten asiakkaiden määrä putosi 7,1 miljoonaan. Raportti tuli päivä sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti suuresta 158 miljoonan dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta.

HelloFresh vs Siemens Energy osakkeet

DAX-indeksin ennuste

TradingView:n DAX-kaavio

Keskiviikkona varoitin, että DAX 40 -indeksi oli suuressa laskussa Deutsche Bankin vahvoista tuloksista huolimatta. Päiväkaaviossa indeksi on laskenut nousevan kiilakuvion alapuolen alapuolelle.

Se on myös pudonnut alle 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon, kun suhteellinen voimaindeksi (RSI) on lähellä ylimyyty tasoa. Tästä syystä indeksin näkymät ovat edelleen laskevat, ja seuraava tärkein katsottava tuki on 14 470 euroa, mikä on alin heilahdus 20. maaliskuuta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.