DAX-indeksi ilahduttaa Deutsche Bankin tulosta, mutta riskit säilyvät

Saksan pörssit nousivat keskiviikkona Deutsche Bankin suhteellisen vahvojen tulosten jälkeen. DAX-indeksi, joka seuraa Saksan suurimpia blue chip -yrityksiä, nousi 14 800 euroon, mikä on muutaman pisteen tämän viikon alimman 14 642 euron yläpuolella.

Deutsche Bankin tulos

Deutsche Bankissa on tapahtunut suuri käänne viime vuosina. Muutama vuosi sitten melkein romahtanut yritys on siirtynyt yhdeksi alan kannattavimmista.

Keskiviikkona julkaistut tulokset paljastivat, että sen tuotot viimeisen yhdeksän kuukauden aikana nousivat yli 5 miljardiin euroon, kun liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 22,2 miljardiin euroon. Kasvu tapahtui, kun korot Euroopassa nousivat ennätysten korkeimmalle tasolle.

Lisäksi Deutsche Bankin voitot verojen jälkeen nousivat 3,5 miljardiin euroon, kun sen Private Bank and Asset Management -pankkivirrat nousivat 39 miljardiin euroon. Tämän seurauksena Deustche Bankin osakekurssi nousi yli 6 %. Osakkeet ovat nousseet yli 32 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Kaikesta tästä huolimatta Saksan osakkeilla on edelleen suuria vastatuulia. Ensinnäkin sen autonvalmistajat, kuten Volkswagen, BMW ja Mercedes Benz, toimivat uudessa normaalissa. Vaikka nämä yritykset hallitsivat autoteollisuutta iän ajan, uutta kilpailua on tulossa.

Volkswagen on haavoittuvampi, koska sillä on suuri markkinaosuus Kiinassa. Kiinan markkinoita hallitsevat nyt kiinalaiset tuotemerkit, kuten Byd, Li Auto ja Nio. Vaikka yrityksellä on kumppanuus Xpengin kanssa , sillä on vaikeuksia hallita entiseen tapaan.

Halvat – mutta yhtä hyvät – kiinalaiset yritykset hinnoittelevat myös näitä saksalaisia autonvalmistajia Euroopan markkinoillaan. Aiemmin tässä kuussa Euroopan viranomaiset ilmoittivat tutkivansa kiinalaisia sähköautoja. Tutkinta voi johtaa Kiinan viranomaisten kostotoimiin.

Myös muut saksalaiset yritykset kohtaavat suuria vastatuulia, kun liiketoiminnan kustannukset jatkavat nousuaan. Tämän seurauksena yritysten luottamus alueella on jatkanut laskuaan. Myös yritykset ja yksityishenkilöt kamppailevat korkojen noustessa. Kuten aiemmin kirjoitimme, Euroopan M2-rahatarjonta laski uudelleen syyskuussa.

DAX-indeksiennuste

TradingView:n DAX-kaavio

Äskettäisessä artikkelissani saksalaisesta DAX:sta varoitin, että indeksissä olisi laskeva nousu. Mainitsin nousevan kiilakuvion, joka on yksi laskevimmista merkeistä. Osakkeet ovat nyt pudonneet kiilakuvion alapuolen alle.

Samaan aikaan osakkeet ovat pudonneet avaintuen alapuolelle 15 503 euroon, mikä on heinä-elokuun alimmillaan. Se on myös siirtynyt alle 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on vetäytynyt.

Siksi osakkeen näkymät ovat laskevat, ja seuraava taso on 14 476 €, alimmillaan 20. maaliskuuta.

