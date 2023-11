Estee Lauderin nousu ja lasku sen osakekurssin sulaessa pois

Estee Lauder (NYSE: EL) kauneus- ja muotialan tunnettu yritys on vaikeuksissa. Sen osake putosi keskiviikkona 100 dollariin, alimmalle pisteelle sitten lokakuun 2017. Pandemian huipussaan osakkeen arvo oli 366 dollaria. Tämän seurauksena sen kokonaismarkkina-arvo on pudonnut 37 miljardiin dollariin yli 133 miljardin dollarin ennätyskorkeudesta.

Estee Lauderin nousu

Vuonna 1946 perustettu Estee Lauder on amerikkalainen yritys, joka on tunnettu kauneusalalla. Sen aloitti Estee Lauder, joka tunnettiin aiemmin nimellä Josephine Esther Mentzer. Yhdessä miehensä Joseph Lauterin kanssa he perustivat yrityksen vuonna 1946 ja saivat ensimmäisen suuren tilauksen – 800 dollaria – seuraavana vuonna.

Estee Lauderin liiketoiminta on kasvanut nopeasti vuosien varrella. Vaikka kasvu oli enimmäkseen orgaanista, yhtiö käytti paljon myös yritysostoihin. Se osti esimerkiksi Make-Up Art Cosmeticsin (MAC) vuonna 1994, jota seurasi Bobbi Brown Cosmetics.

Muita merkittäviä hankintoja olivat Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced ja Kilian Paris. Viimeksi se osti Tom Fordin 2,3 miljardin dollarin kaupalla.

Kun Estee Lauder kasvoi, sen liikevaihto kasvoi räjähdysmäisesti, kun keskiluokka kasvoi Yhdysvalloissa ja kansainvälisillä markkinoilla. Sen vuotuinen liikevaihto oli yli 7,32 miljardia dollaria vuonna 2009 ja 17,74 miljardia dollaria vuonna 2022. Myös sen nettotulot nousivat yli 2,8 miljardiin dollariin vuonna 2021, kun se hyötyi Covid-19-rajoituksista ja elvytyspaketeista.

Kun Estee Lauderin liiketoiminta kasvoi, syntyi huhuja, että jotkut yritykset – erityisesti LVMH ja L’Oreal – harkitsivat tarjouksen tekemistä. Tällaisen kaupan toteuttaminen edellyttäisi Lauder-perheen hyväksyntää, joka omistaa yhtiöstä 38 % ja äänivallasta 86 %.

TradingView:n EL-osakekaavio

Estee Lauderin kaatuminen

Estee Lauderin liiketoiminta hidastuu merkittävästi. Ensinnäkin kilpailu kauneusteollisuudessa on lisääntymässä, minkä vuoksi se on menettänyt markkinaosuuttaan viime vuosina. Se on menettänyt markkinaosuutensa suurilta jättiläisiltä, kuten L’Orealilta ja Shiseidolta, ja pienemmiltä yrityksiltä, kuten ELF

Euromonitorin tuoreimmat tiedot osoittavatkin, että Estee Lauderin markkinaosuus Yhdysvalloissa on pudonnut lähes viidenneksen 6,2 prosenttiin. Samaan aikaan L’oreal kasvatti markkinaosuuttaan 13,7 prosenttiin. Toinen Yogin raportti osoitti, että L’Oreal myi 40 suosituinta ihonhoitobrändiä.

Tämän seurauksena Estee Lauderin myynti on hidastunut. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos osoitti, että yhtiön liikevaihto laski 10,4 % vuotta aiemmasta 3,52 miljardiin dollariin. Siinä mainittiin Kiinan talouden hidas elpyminen, korkeat korot ja nouseva inflaatio.

Estee Lauderin nettotulot putosivat 84 prosenttia 108 miljoonaan dollariin. Mikä tärkeintä, yhtiö alensi tulevaa ohjeistustaan toiselle vuosineljännekselle ja koko vuodelle. Se odottaa, että sen oikaistu EPS laskee 0,48–0,58 dollariin, mikä tarkoittaa 62–69 prosentin pudotusta. Talousjohtaja sanoi :

“Alennamme vuoden 24 tilinpäätösnäkymiämme vuoden 2004 taseen osalta, koska elpyminen on odotettua hitaampaa, mikä johtuu lisääntyvistä ulkoisista vastatuulista, jotka jatkuvat toisella vuosineljänneksellä.”

Estee Lauderin tulevaisuus

Estee Lauder on epäilemättä käymässä läpi vaikeaa vaihetta sen liiketoiminnan hidastuessa. Tämän osoittaa se, että sen osakekurssi on laskenut voimakkaasti viime kuukausina. Lisäksi yhtiö alensi ohjeistustaan jälleen.

Historia osoittaa, että suuret toipumiset vievät aikaa tällaisen vapaapudotuksen jälkeen. Ensinnäkin yhtiöllä on edelleen suuria vastatuulia, koska korkojen odotetaan pysyvän korkeina pidempään. Kilpailu sen keskeisillä markkinoilla kiristyy edelleen.

Onneksi Estee Lauder omistaa edelleen joitain alan parhaista brändeistä. Tämä tarkoittaa, että johto voi silti suunnitella vahvan käänteen. Mikä tärkeintä, romahdus tarkoittaa, että yhtiöstä voi nyt tulla hyvä ostokohde L’Orealin ja LVMH:n kaltaisille.

Tällainen yritysosto auttaisi näitä yrityksiä vahvistamaan läsnäoloaan Yhdysvalloissa ja muilla Aasian markkinoilla.

Keskipitkällä aikavälillä epäilen, että Estee Lauderin osakekurssi pysyy paineen alla, kun sijoittajat odottavat seuraavaa katalysaattoria.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.