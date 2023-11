Sweat Economy -hinta on juuttunut vaihteluväliin, mutta 34 % nousu on todennäköistä

Sweat Economy (SWEAT) -hinta liikkui sivuttain tällä viikolla, vaikka muut kryptovaluutat, kuten Bitcoin, Solana ja Near Protocol, hyppäsivät. Tokenilla käytiin kauppaa 0,0090 dollarissa, mikä on 14,40 % laskua lokakuun korkeimmasta pisteestä. Takaisinveosta huolimatta $SWEAT on edelleen yli 112% nousussa tämän vuoden alimmasta pisteestä.

NearCon-tapahtuma edessä

Copy link to section

Kryptovaluutat ovat aloittaneet äskettäin suuren nousun Bitcoinin voimakkaan nousun myötä. Bitcoin nousi syyskuun alimmasta 24 800 dollarista ja on nyt yli 35 000 dollaria, kun toiveet Bitcoinin ETF:stä nousivat.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Hikitalous on siirtynyt konsolidaatiovaiheeseen sijoittajien odottaessa seuraavaa katalysaattoria. Äskettäin kerroimme, että yritys oli laajentunut useisiin maihin, mukaan lukien Yhdysvaltoihin.

Tulevaisuudessa kolikon seuraava mahdollinen katalysaattori on ensi viikon NearCon-tapahtuma Lissabonissa. Tämä on tärkeä tapahtuma, joka kokoaa yhteen Near Protocolin ekosysteemin suurimmat toimijat.

Tapahtuman verkkosivujen mukaan huippupuhujina ovat Sweat’s Oleg Fomenko ja Nik Pletkios. Heidän puheissaan on todennäköistä, että he puhuvat enemmän Sweatin ekosysteemistä ja joistakin tulevista uutisista.

Pumped to have @oleg_fem, the dynamic CEO of @SweatEconomy, at NEARCON!



Join us to explore how the Sweat Economy is catalyzing the move-to-earn phenomenon, making fitness rewarding for all! 🏃‍♂️💨" pic.twitter.com/iqKY2V6Rb1 — NEAR Protocol | NEARCON | November 7-10 | Lisbon! (@NEARProtocol) October 24, 2023

Historiallisesti kryptovaluutat nousevat suurta tapahtumaa kohti tai sen aikana. Esimerkiksi Solana ja muut sen ekosysteemin kolikot, kuten Raydium, ovat menestyneimpien joukossa BreakingPoint-tapahtuman jatkuessa.

Samoin Near Protocolin NEAR on ollut tällä viikolla yksi parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista.

Hikitalouden hintaennuste

Copy link to section

TradingView’n SWEAT-kaavio

Päivittäinen kaavio osoittaa, että SWEAT dollarin hinta on elpynyt vaikuttavasti sen jälkeen, kun se oli kesäkuussa 0,0041 dollarissa. Viime aikoina merkki on kuitenkin siirtynyt sivusuunnassa havaittuaan huomattavan vastustuksen.

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että tunnuksen konsolidointi tapahtui sen jälkeen, kun se testasi uudelleen tärkeän 50 % Fibonacci Retracement -tason. Historiallisesti rahoitusvarat joko konsolidoituvat tai vetäytyvät takaisin tärkeimmän jäljityspisteen testaamisen jälkeen.

Mikä tärkeintä, SWEATia tukevat 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA). Se ei ole onnistunut siirtymään 50 päivän EMA:n alapuolelle useita kertoja. Se on myös löytänyt tuen 38,2 %:n palautuspisteestä.

Siksi on todennäköistä, että kolikko pomppaa takaisin, kun ostajat kohdistavat 61,8 prosentin jäljityspisteen 0,012 dollariin eli 61,8 prosentin jäljityspisteeseen. Tämä hinta on noin 34,10 % nykyisen tason yläpuolella. Tämä näkymä vahvistetaan, jos se ylittää 50 % Fib-tason 0,012 dollarissa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.