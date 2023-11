Bitcoinin (BTC) kannanotto SCHD ETF -sijoittajille

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF on kannustanut viimeaikaisia makrotapahtumia, mukaan lukien Federal Reserve -päätös ja heikko ei-farm-palkkalaskenta (NFP). Se on myös menestynyt hyvin, koska raakaöljyn hinta on pudonnut yli 95 dollarista 80 dollariin.

Fedin koronnostot saavuttivat huippunsa

Työtilastoviraston (BLS) tiedot paljastivat, että talous lisäsi 150 000 työpaikkaa ja työttömyysaste nousi 3,9 prosenttiin. Palkat ja työvoimaosuus olivat odotettua huonommat.

Nämä luvut yhdessä tuotannon ja palvelujen heikkojen PMI-indeksien kanssa tarkoittavat, että taloudella ei mene hyvin. Siksi on suuri mahdollisuus, että Federal Reserve pitää korot nykyisellä tasolla jonkin aikaa. Jotkut analyytikot uskovat, että pankki laskee korkoja vuonna 2024.

SCHD ETF, kuten muutkin suositut osakerahastot, kuten SPDR S&P 500 (SPY) ja Invesco QQQ, menestyvät hyvin, kun on toiveita, että keskuspankki laskee korkoja. Kahdella jälkimmäisellä rahastolla olikin paras viikko tänä vuonna.

Ensinnäkin Schwab US Dividend Equity Fund on yksi markkinoiden suosituimmista ETF:istä. Se on enimmäkseen suosittu tulosijoittajien keskuudessa, jotka rakastavat sen korkeaa osinkotuottoa ja osinkojen kasvua. Rahaston tuotto on ollut yli 300 % sen perustamisesta vuonna 2011 lähtien.

Rahasto koostuu 100 osakkeesta, joista suurimmat ovat Amgen, Verizon, Broadcom, AbbVie, Coca-Cola, Merck ja Pepsico. Toimialakohtaisesti suurin osa indeksin yrityksistä on teollisuuden, terveydenhuollon, rahoitusalan, kuluttajansuojan ja teknologian aloilla.

Siksi SCHD ETF on päihittänyt SPY:n, vaikka jälkimmäisellä on suurempi altistuminen teknologiayrityksille. Itse asiassa SPY on menestynyt paremmin yritysten, kuten Nvidian, Meta Platformsin, Teslan ja Netflixin, ansiosta. Se on todellakin ylittänyt RSP ETF:n, joka on S&P 500:n samanpainoinen versio.

Bitcoin-allokaatio on järkevää

Bitcoinin hinta vs SCHD ETF

SCHD ETF on suosittu tulosijoittajien keskuudessa, jotka ovat yleensä enemmän riskejä vältteleviä. Uskon kuitenkin, että joidenkin varojen osoittaminen Bitcoinille on järkevää kolmesta pääsyistä.

Ensinnäkin Bitcoin on historiallisesti ollut tehokkain omaisuuserä. Bitcoin on hypännyt lähes nollasta vuonna 2009 nykyiseen 35 000 dollariin. Huipussaan kolikon arvo oli lähes 70 000 dollaria, ja nyt se yrittää testata noita huippuja uudelleen.

Viimeisen viiden vuoden aikana Bitcoin on noussut lähes 500%, kun taas SCHD ETF on noussut alle 100%. Siksi sijoittajat, jotka ostivat Bitcoinin aiemmin, ansaitsevat enemmän rahaa kuin SCHD:hen sijoittaneet.

Toiseksi kysynnän ja tarjonnan mittarit tukevat Bitcoinia. Bitcoinin nykyinen tarjonta on 19,53 miljoonaa. Tämä tarkoittaa, että yli 1,47 miljoonaa Bitcoinia on vielä louhimatta. Kaivostyöstä tulee vaikeaa, kun Bitcoinin puolittaminen tapahtuu huhtikuussa 2024.

Siksi Bitcoinille tulee todennäköisesti lisää kysyntää institutionaalisten sijoittajien taholta, kun kolikoiden määrä on rajoitettu. Tämä trendi todennäköisesti kiihtyy, kun arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) hyväksyy spot Bitcoin ETF:n. Ensinnäkin Bitcoinin tarjonta pörsseissä on laskenut jyrkästi viime aikoina.

Despite 100% rally in 2023, so far its been firm hands. #Bitcoin addresses that have bought twice and not sold hits new ATH 844k. This amounts to over 3m BTC or 16% of circulating supply.



HODLers will make ETF investors pay up.



1/2 pic.twitter.com/mAEGmx4MnG — Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) November 6, 2023

Kolmanneksi ja mikä tärkeintä, Bitcoin on kestänyt useita myrskyjä aiemmin. Se kävi läpi Mt.Goxin romahduksen vuonna 2014, Covid-19 Black Swan -tapahtuman vuonna 2020, FTX:n, Terran, Voyager Digitalin ja Celsiuksen romahduksen.

Bitcoin on myös selvinnyt nykyisestä korkeiden korkojen vaiheesta. Federal Reserve on siirtänyt ohjauskorkonsa nollasta 22 vuoden huipulle 5,50 prosenttiin. Aiemmin useimmat analyytikot uskoivat, että Bitcoin ei selviäisi korkeiden korkojen ympäristössä, ja se on tehnytkin.

Siksi uskon, että Bitcoiniin sijoittaminen on ristiriitainen asia riskejä vältteleville sijoittajille, joilla on SCHD ETF.

