Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen hinnat liittyivät osakemarkkinoille vahvaan nousuun viime viikolla taloustilanteen parantuessa. BTC hyppäsi 35 200 dollariin, kun taas kaikkien kolikoiden yhdistetty markkina-arvo nousi yli 1,32 biljoonaan dollariin.

Bitcoinin nousu osui samaan aikaan osakemarkkinoiden suuren paluun kanssa, kun Dow Jones-, Nasdaq 100- ja S&P 500 -indeksillä oli paras viikko kuukausiin. Joukkolainojen tuotot, Yhdysvaltain dollari-indeksi (DXY) , ja raakaöljyn hinta laski.

Tämän suuntauksen tärkein katalysaattori on Yhdysvaltain keskuspankin päätös ja suhteellisen heikot maatalouden ulkopuoliset palkkalaskelmat (NFP) tiedot. Nämä luvut viittaavat siihen, että Fed todennäköisesti pitää korkonsa ennallaan tulevina kuukausina ja leikkaa vuonna 2024.

Meemikolikot ovat menestyneet hyvin

Tarkempi tarkastelu kryptomarkkinoista osoittaa, että meemikolikoilla on mennyt hyvin viime kuukausina. Perjantaina kirjoitimme, että Memecoin (MEME) oli tullut merkittävä kryptovaluutta sen hinnan noustessa jyrkästi. Sen markkina-arvo nousi yli 200 miljoonaan dollariin, vaikka sen verkkosivuilla käy selväksi, ettei sillä ole mitään hyötyä tai käyttöä.

Muut meemikolikot ovat lisääntyneet viime aikoina. Pepen hinta hyppäsi jyrkästi, jolloin sen markkina-arvo oli yli 400 miljoonaa dollaria. Taboo Token, aikuisten teollisuuden kryptovaluutta, on myös noussut huimasti ja antaa sille yli 30 miljoonan dollarin markkina-arvon.

Tämä meemikolikoiden nousu osuu samaan aikaan pelko- ja ahneusindeksin nousun kanssa. CoinMarketCapin tiedot osoittavat, että indeksi on hypännyt ahneusvyöhykkeelle 72. Useimmissa tapauksissa Bitcoin ja muut kryptovaluutat nousevat, kun sijoittajat ovat yleensä ahneita markkinoilla.

Tämän ahneuden ydin on tunne, että Federal Reserve lähtee keventymisvaiheeseen. Lisäksi on merkkejä siitä, että Yhdysvaltain talous on hidastumassa tiukan rahapolitiikan vuoksi.

Shiba Memun ennakkomyynti jatkuu

Meemikolikoiden nousu on saanut monet sijoittajat etsimään alalta seuraavaa suurta asiaa. Tämä selittää, miksi monet sijoittajat ovat siirtäneet resurssejaan tuleviin meemikolikoihin, joista osa on ennakkomyynnissä.

Shiba Memu, yksi suosituimmista nousevista meemikolikoista, on kerännyt sijoittajilta yli 4,36 miljoonaa dollaria viime kuukausina. Kehittäjät toivovat voivansa kerätä paljon enemmän rahaa kasvavan kysynnän ansiosta. Tämän seurauksena he ovat nyt pidentäneet ennakkomyyntiaikaa joulukuun loppuun.

On kolme tärkeintä syytä, miksi Shiba Memu -merkki todennäköisesti menestyy hyvin pitkällä aikavälillä. Ensinnäkin, kuten näimme pandemian aikana, kryptovaluutat pärjäävät yleensä hyvin, kun keskuspankki on hieman epämiellyttävä. Tämä tulee todennäköisesti tapahtumaan, kun pankki alkaa laskea korkoja vuonna 2024. Toiseksi kryptovaluutoilla on tapana menestyä paljon ennen Bitcoinin puolittumisjaksoa. Tämä puolittaminen tapahtuu huhtikuussa 2024. Voit ostaa Shiba Memu -tokenin täältä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.