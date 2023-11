Nämä 5 DAX-indeksiyritystä ovat vaikeuksissa osakkeidensa laskussa

Saksan osakkeilla ei mene hyvin, sillä talouteen kohdistuu suuria haasteita. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että yritysten luottamus on romahtanut, kun taas teollisuuden ja palveluiden PMI on pysynyt alle 50:n.

Lisätiedot paljastivat, että maan talous supistui kolmannella neljänneksellä ja siirsi sen taantumaan. Tämä tekee siitä yhden maailman huonoimmin menestyvistä suurista talouksista.

Ratkaisevalla autoalalla on myös lukuisia vastatuulia, kun kiinalaiset yritykset jatkavat valtaa. Tämän seurauksena DAX- indeksi on vetäytynyt viime vuoden huipulta 16 524 eurosta nykyiseen 15 100 euroon. Nämä ovat joitakin tärkeimmistä DAX-indeksikomponenteista.

Bayer

Bayer (ETR: BAYN) on yksi huonoimmin menestyneistä yrityksistä DAX-indeksissä. Osakkeet putosivat keskiviikkona alimmilleen 40,37 euroon, 36 % alle tämän vuoden korkeimman pisteen ja 58 % kesäkuun 2017 korkeimmasta tasosta.

Bayerin haasteet johtuivat sen 68 miljardin dollarin Monsanton hankinnasta, joka johti merkittäviin vastuisiin. Sen jälkeen sen taloudellinen tulos on ollut varsin heikko. Keskiviikkona yhtiö ilmoitti, että sen liikevaihto laski 10,8 miljardiin euroon, kun taas sen käyttökate laski 31 prosenttia 1,8 miljardiin euroon.

Nyt yritys harkitsee kuluttajaterveysliiketoimintansa luopumista. Tämä on linjassa muiden yritysten, kuten Johsnon & Johnsonin ja AstraZenecan, kanssa. Aktivistit haluavat sen siirtyvän kokonaan viljelytieteestä. Toimitusjohtaja sanoi lausunnossaan:

“Emme ole tyytyväisiä tämän vuoden suoritukseen. Lähes 50 miljardin euron tulot, mutta nolla kassavirta ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää. Missiomme ei ole aina ollut toiminnassamme etusijalla. Se muuttuu. Suunnittelemme Bayeria uudelleen keskittymään vain siihen, mikä on oleellista tehtävämme kannalta – ja päästä eroon kaikesta muusta.

Siemens Energy

Siemens Energy on toinen vaikeuksissa oleva DAX-indeksikomponentti. Kuten äskettäin kirjoitimme , yhtiö vaati valtiolta takauksia yli 16 miljardia euroa. Se oli äskettäin varoittanut, että se menettää miljardeja dollareita tänä vuonna.

Siemens Energyn liiketoiminta on vaikeuksissa tuuliprojektien kysynnän hiipuessa. Se on myös joutunut tekemään korjauksia viallisten tuuliturbiinien myynnin vuoksi. Viime aikoina useat yritykset, kuten Orsted, ovat joutuneet luopumaan tuuliprojekteistaan.

Tämän seurauksena Siemens Energyn osakekurssi on romahtanut tänä vuonna lähes 50 %, mikä tekee siitä DAX-indeksin heikoimmin menestyneen yrityksen.

Sartorius

Sartoriuksella, yhdellä Saksan suurimmista lääkeyhtiöistä, ei myöskään mene hyvin. Sen osake on heikompi kuin muut globaalit lääkeyhtiöt. Se on pudonnut 20 prosenttia tässä kuussa ja yli 38 prosenttia vuonna 2023.

Yhtiö on syyttänyt suoritustaan asiakkaidensa vaimeasta kysynnästä kaikilla segmenteillä. Kokonaismyynti vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana laski 16,4 % 2,5 miljardiin euroon. Sen käyttökate laski 30 prosenttia 733 miljoonaan euroon, kun taas marginaali laski 28,8 prosenttiin.

Sartorius syytti tuloksesta myös Bioprocess Solution -divisioonaa, jonka liikevaihto laski 17,7 % 1,99 miljardiin euroon.

Daimer ja Mercedes

Muut DAX-indeksiyhtiöt, joilla ei mene hyvin, ovat autoteollisuudessa. Daimlerin ja Mercedes Benzin osakkeiden hinnat ovat laskeneet yli 10 % viimeisen kuukauden aikana. Myös Volkswagen ja BMW ovat menestyneet markkinoita heikommin viime kuukausina.

Saksalaiset autonvalmistajat kohtaavat suuria vastatuulia, koska korkeat korot vähentävät myyntiä. Ja mikä tärkeintä, nämä yritykset käyvät läpi haasteita kiinalaisten merkkien, kuten Nion, XPengin ja Li Auton, kilpailijana. Tämän seurauksena Euroopan komissio on käynnistänyt Kiinan tukia koskevan tutkimuksen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.