Adyenin osakekurssi pomppii: Onko se paras hollantilainen ostettava osake?

Adyenin (AMS: ADYEN) osakekurssi nousi torstaina, kun sijoittajat ilahduttivat yhtiön tasapainoisia näkymiä. Se nousi yli 30 % edellisen ennusteeni mukaisesti. Tästä paluusta huolimatta Adyen pysyy noin 70 % pandemian korkeimman pisteen alapuolella.

Uusi normaali fintechille

Fintech-yrityksillä on edessään laskun hetki, kun niiden viime vuosikymmenen kasvu hiipuu. Useimmat yritykset, kuten PayPal, Block, Shift4Payments, Toast ja Affirm, näkivät ennätyskasvua alhaisten korkojen aikakaudella.

Tämän seurauksena näistä yrityksistä tuli monen miljardin dollarin yrityksiä. Huipussaan PayPalin markkina-arvo nousi yli 300 miljardiin dollariin. Vastaavasti Squaren emoyhtiön Blockin arvo oli yli 120 miljardia dollaria.

Sama pätee hollantilaisen maksuyhtiön Adyenin kanssa. Tämä arvostus oli perusteltu yhtiön voimakkaan kasvun vuoksi. Esimerkiksi sen vuotuinen liikevaihto oli 1,01 miljardia euroa vuonna 2017, 1,65 miljardia euroa vuonna 2018, 2,66 miljardia euroa vuonna 2019 ja 6 miljardia euroa vuonna 2021.

Tämä kasvu tapahtui, kun yritykset ympäri maailmaa omaksuivat teknologian ja digitaaliset maksut. Mukana oli sekä suuria yrityksiä että pieniä startuppeja, jotka olivat vahvasti pääomasijoitusyhtiöiden rahoittamia. Nykyään Adyen laskee asiakkaikseen yhtiöt, kuten Uber, Bolt ja Virgin Hotels.

Fintech-yritysten kasvu räjähti räjähdysmäisesti Covid-19:n aikana, kun useimmat yritykset ja asiakkaat omaksuivat sähköisen kaupankäynnin. Jakson aikana nämä yritykset näkivät kasvua, jonka saavuttaminen olisi voinut kestää vuosia.

Viime aikoina liiketoimintaolosuhteet ovat kuitenkin muuttuneet. Vaikka ihmiset tekevät edelleen ostoksia verkossa, tapahtumien määrä on pudonnut normaalille tasolle. Lisäksi monilla yrityksillä on jo maksupalveluntarjoaja. Historiallisesti yrityksillä on tapana ylläpitää maksupalveluntarjoajiaan pitkään, koska vaihtaminen voi olla kallista ja aikaa vievää.

Samanaikaisesti nousevat korot ovat johtaneet heikkoihin kulutusmenoihin ja fintech-yritysten maksujen laskuun. Lisäksi Adyen toimii erittäin kilpaillulla alalla, jota hallitsevat myös Stripen, PayPalin ja Shift4 Paymentsin kaltaiset.

Adyenin osakekurssiennuste

Siksi tämän myllerryksen keskellä kysymys kuuluu, onko järkevää sijoittaa Adyenin kaltaisiin fintech-yrityksiin. Adyen kertoi tällä viikolla antamassaan lausunnossa, että sen kolmannen vuosineljänneksen prosessoitu liikevaihto kasvoi 21 % edellisvuodesta 243,1 miljoonaan euroon.

Sen nettoliikevaihto kasvoi 22 prosenttia 413 miljoonaan euroon. Digitaaliset määrät putosivat 21 %, kun taas Unified Commerce -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 25 %. Nämä luvut tarkoittavat, että Adyenin kasvu on edelleen vahvaa. Siitä huolimatta johto uskoo nyt, että yhtiön kasvu hidastuu lähivuosina.

Tämän seurauksena se alensi ohjeistustaan seuraaville kolmelle vuodelle ja vaatii matalasta korkeaan 20 prosentin vaihteluväliä. Sitä ennen sen odotukset olivat sen liikevaihdon kasvavan 20–30 prosenttia. Bloombergin analyytikko sanoi muistiinpanossa:

”Adyenin alentunut ohjeistus nettoliikevaihdon kasvusta (alhaisesta 20 prosentista korkeaan 20 prosenttiin ja yli 50 prosentin käyttökatemarginaalille vuonna 2026 (vs. 65 % pitkän aikavälin tavoite) on nyt lähempänä konsensusta ja kuvastaa kilpailua maksualalla ja heikkenemistä taloudellinen tausta.”

Adyen, kuten odotettiin, ei kasva niin nopeasti kuin muutama vuosi sitten. Tämä on ymmärrettävää, sillä sen kasvun ei odotettu kestävän ikuisesti. Siksi uskon edelleen, että yritys on hyvä sijoitus, koska siitä tulee arvoosake.

Yrityksellä on vankka asiakaskunta ja enemmän tilaa kasvattaa liikevaihtoaan ostoristimyynnissä. Siksi on todennäköistä, että osakkeet jatkavat nousuaan pitkällä aikavälillä. Tämä uusi normaali merkitsee hitaampaa kasvua ja mahdollisesti korkeampaa kannattavuutta.

Pitkällä aikavälillä epäilen Adyenin osakekurssin nousevan avainvastustasolle 1 150:een, joka on toukokuun 2022 alhaisin heilahdus.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.