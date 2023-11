Heikko, mutta odotuksia parempi Ison-Britannian BKT ei horjuta GBPUSD:tä

Tämänpäiväisessä julkaisussaan National Statistics (ONS) raportoi, että odotettu kolmannen vuosineljänneksen bruttokansantuote parani 0,6 % vuotta aiemmasta, mikä oli markkinoiden arvioiden mukaista ja pysyi muuttumattomana Q2:n tuloksista.

Tämä ylitti myös TradingEconomics.comin raportoimat 0,5 prosentin konsensusarviot.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Source: TradingEconomics.com

Tämä on kuitenkin alhaisin rekisteröity kasvu sitten huhtikuun 2021, joka oli supistunut 6,7 % vuotta aiemmasta maailmanlaajuisen terveyskriisin keskellä.

Neljännesvuosittaiset tiedot osoittivat, että kolmannen vuosineljänneksen BKT:n kasvu ei ollut 0,0 % QoQ, vaikka tämä ylitti konsensusarviot (-)0,1 % QoQ.

Tämä oli myös heikoin kasvu neljään vuosineljännekseen.

Source: TradingEconomics.com

Syyskuussa 2023 Ison-Britannian BKT kasvoi 1,3 % vuotta aiemmasta verrattuna 0,5 %:iin vuoden 2023 elokuussa.

BKT:n kolmen kuukauden keskiarvo pysyi ennallaan 0,0 prosentissa, mutta ylitti konsensusarviot (-)0,1 prosenttia, mutta jäi edellisestä lukemasta 0,3 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan vuositasolla laskettu nousu oli todennäköisesti helpotus markkinoille, mutta talous jatkaa haalealla kasvulla tänä vuonna, jota vaivaavat kehittyneiden talouksien korkein inflaatio, kestämättömät energiakustannukset, rajoittava rahapolitiikka ja pelot lähestyvästä taantumasta.

Muut taloustiedot

Copy link to section

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 2023 vuositasolla 1,5 % vuotta aiemmasta ja teollisuustuotanto 3,0 % vuotta aiemmasta.

Teollisuustuotanto ei kuitenkaan kuukaudessa kasvanut 0,0 %, vaikka se oli yli edellisen kuukauden (-)0,5 % MM.

Valmistustuotanto parani voimakkaasti elokuun 2023 (-)0,7 prosentista viimeisimmän raportin 0,1 prosenttiin.

Yrityssijoitusten ennakkotiedot nousivat 2,8 % vuotta aiemmasta, mutta hidastuivat jyrkästi edellisen neljänneksen 9,2 %:iin verrattuna.

Lisäksi tämä oli selvästi alle markkinoiden ennusteen, joka on yli 6 % vuotta aiemmasta.

Rakennustilaukset jatkoivat voimakasta laskuaan ja laskivat (-)20,0 % vuotta aiemmasta verrattuna edellisen raportin (-)17,6 %:iin.

Tämä oli jyrkkä koputus, kun otetaan huomioon TradingEconomics.comin toimialaanalyytikot arvioivat positiivista kasvua.

Valopilkku tuli rakennustuotannon muodossa, joka kasvoi 2,8 % vuotta aiemmasta syyskuussa 2023, mikä on enemmän kuin edellinen raportti, joka osoitti kasvua 1,8 % vuotta aiemmasta.

Source: TradingEconomics.com

Englannin punta

Copy link to section

Koska globaalit pelot jyrkästä taantumasta ovat lisääntyneet, useat keskeiset keskuspankit ovat keskeyttäneet koronnostonsa toistaiseksi.

Tämä sisältää Englannin keskuspankin, jonka päättäjät ovat pitäneet pankin koron 5,25 prosentissa marraskuun kokouksessaan.

Vaikka BKT-tiedot ylittivät yleisesti ottaen markkinoiden odotukset, GBPUSD-pari ei osoittanut paljon vauhtia.

Valuuttapari käy kauppaa kirjoitettaessa 1,2221:ssä, hieman yli istunnon alimman arvon 1,2211.

Punta on pudonnut jatkuvasti sen jälkeen, kun se saavutti 52 viikon korkeimman 1,3142:n heinäkuun 2023 puolivälissä, ja sen on haastavaa saada merkittävää vauhtia ylittämättä ainakin 1,240:n tasoa.

Kun otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan talouden suhteellisen heikot kehitysnäkymät, tämän saavuttaminen vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä kestävästi.

Ratkaisevaa vaimentajaa on inflaatio, kun syyskuun kuluttajahintaindeksi on 6,7 % vuotta aiemmasta ja ydininflaatio pysyy kohonneena 6,1 prosenttiin vuotta aiemmasta.

Hintatason kiihtymisestä huolimatta koronlaskujen odotetaan astuvan voimaan vuonna 2024, kun taas Kansallinen talous- ja yhteiskuntatutkimuslaitos (NIESR) on arvioinut kolme viidestä todennäköisyydellä, että talous ajautuu taantumaan vuoteen 2024 mennessä.

Raportissa ehdotetaan, että elinkustannuskriisiä vastaan puolustautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan taloudellisesti heikoimmassa väestöryhmässä vaatisi

…tulonlisäys 4 000 puntaa vuodessa (väestön alimmalle 10 %:lle), jotta heillä olisi sama elintaso, jota he nauttivat vuotta ennen Covid-19:n saapumista.

Tämä osoittaa, että hallituksen on todennäköisesti suoritettava tukimaksuja ja investoitava lisähyvinvointipolitiikkaan, mahdollisesti luopumalla ainakin osan kasvupotentiaalista tulevaisuudessa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.