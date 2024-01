Everlodge (ELDG) -token hyötyy matkailualan noususta

Maailmanlaajuisella matkailualalla menee hyvin, mistä on osoituksena avainyritysten menestys vuonna 2023. Airbnb:n osakekurssi hyppäsi yli 62 %, kun taas hotelliryhmien, kuten Hiltonin ja Marriottin, yli 40 %. Risteily-yhtiöt, kuten Carnival ja Royal Caribbean, yli kaksinkertaistuivat.

Lentoyhtiöt sen sijaan nousivat huimasti, kun useimmat niistä tekivät suuria lentotilauksia Boeingilta ja Airbusilta. Ja analyytikot uskovat, että alan yritykset menestyvät edelleen vuonna 2024 inflaation ja korkojen hiipuessa.

Krypto- ja osakkeiden suorituskyky

Copy link to section

Matkailualan keskeinen katalysaattori on keskeisten omaisuuserien, kuten kryptovaluuttojen ja osakkeiden, jatkuva suorituskyky. Digitaaliset valuutat, kuten Bitcoin, Ethereum ja Solana, yli kaksinkertaistuivat, mikä nosti alan kokonaismarkkina-arvon yli 1,7 biljoonaan dollariin.

Osakkeet menestyivät myös hyvin vuonna 2023, kun Nasdaq 100 -indeksi hyppäsi yli 50 %. Myös tiiviisti seuratut S&P 500- ja Dow Jones -indeksit nousivat kaksinumeroisesti vuoden aikana.

Matkailu menestyy, kun myötätuulia on useita. Esimerkiksi korkeammat osakkeet ja kryptohinnat lisäävät kuluttajien luottamusta, mikä puolestaan johtaa enemmän kulutukseen. Myös laskeva inflaatio, nousevat palkat ja matalat korot ovat elintärkeitä alalle.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Analyytikot uskovat näiden ehtojen lähentyvän vuonna 2024. Perjantaina julkaistut tiedot osoittivat, että henkilökohtaiset kulutusmenot (PCE) laskivat jälleen marraskuussa energian hintojen jatkuessa laskussa.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Samaan aikaan Federal Reserve on viitannut vähintään kolmeen koronleikkaukseen vuonna 2023. Analyytikot näkevät lisää leikkauksia, jos inflaatio jatkaa laskuaan ja talouskasvu pysähtyy.

EverLodge pyrkii häiritsemään alaa

Copy link to section

EverLodge pyrkii hyödyntämään näitä myötätuulia majoitusalalla. Kehittäjät ovat luoneet alustan, joka on alan ja lohkoketjuteknologian risteyksessä. He toivovat nimenomaan häiritsevän loma-asuntojen segmenttiä käyttämällä lohkoketjua.

Idea on suhteellisen yksinkertainen. Koska useimmilla ihmisillä ei ole mahdollisuuksia omistaa loma-asuntoja, he voivat hankkia ja omistaa omaisuutta parhaissa paikoissa. Tämän jälkeen he voivat ansaita mukavasti rahaa vuokrauksesta.

Nämä kiinteistöt ostetaan Non-Fungible Tokenin (NFT) muodossa, mikä voi myös lisätä likviditeettiä, koska niiden omaisuus voidaan ostaa ja myydä muutamassa minuutissa. Se käyttää myös keskeisiä teknologioita, kuten älykkäitä sopimuksia, turvatakseen ekosysteemin,

Everlodge saa virtansa ELDG-tokenista. Sen whitepaper-julkaisun mukaan tokenilla on ennakkomyynnissä 532 miljoonaa tokenia, ja sen alkuperäinen hinta on 0,01 dollaria. Kirjoitushetkellä ennakkomyyntihinta on noussut 0,027 USDT:iin ja kehittäjät ovat myyneet yli 22,3 miljoonaa tokenia. Tämä kasvu tapahtui, kun tekijät tarjosivat 30% talletusbonuksen. Voit ostaa Everlodge-tokenin täältä.

🌟🎄 Celebrate the Season with Everlodge!



As a token of our gratitude, enjoy a 30% deposit bonus ending TOMORROW.



Don't miss this festive offer and make your holiday even brighter! 🎁



✨ #MerryChristmas from us to you.



🌐https://t.co/2gPMABgqaG$ELDG pic.twitter.com/6ryNyhChxl — Everlodge (@EverlodgeHQ) December 24, 2023

Silti, kuten kaikkiin kryptovaluutoihin, ennakkomyyntirahakkeiden ostamiseen liittyy riskejä. Siksi, vaikka Everlodge on lupaava, on tärkeää, että omaksut riskinhallinnan. Tässä tapauksessa sinun tulee sijoittaa vain varoja, joiden menettäminen on mukavaa, koska tämä on korkea riski ja korkea tuottomahdollisuus.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.