Cathie Wood – Ark Investin perustaja odottaa joidenkin sijoittajien “spekuloivan markkinoilla”, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio on antanut hyväksyntänsä Spot Bitcoin ETF:lle.

Wood jakaa näkemyksensä Bitcoin ETF:stä

Wood on vakuuttunut siitä, että “suuri ennakoiva liike” saisi jotkut sijoittajat päättämään vähintään osan voitosta sen jälkeen, kun Bitcoin-pörssissä noteerattavalle rahastolle on annettu viranomaishyväksyntä.

Ne, jotka ovat muuttaneet sisään ja nauttivat hyvistä voitoista, myyvät todennäköisesti uutisia.

Hän teki tämän kommentin puhuessaan Yahoo Financen kanssa 26. joulukuuta.

Mielenkiintoista kuitenkin on, että vaikutusvaltainen sijoittaja odottaa tämän vaikutuksen olevan lyhytaikainen. Pitkällä aikavälillä Spot Bitcoin ETF:n hyväksyntä osoittautuu vahvasti positiiviseksi BTC:lle, hän lisäsi.

Tämä johtuu pääasiassa siitä, että mainittu pörssinoteerattu rahasto mahdollistaa institutionaalisten sijoittajien pääsyn Bitcoiniin – jonka hinta nousisi merkittävästi, jos he allokoisivat vain 0,1 % varoistaan maailman suurimmalle kryptovaluuttalle Cathie Woodin mukaan.

Ja edellä mainittu etu tuskin rajoitu Bitcoiniin vain, koska se on koko kryptoavaruuden kellopeli. Joten äskettäin käynnistetyt projektit, kuten Pullix, voivat myös kylpeä voitossaan.

Lyhyt johdatus Pullixiin

Pullix on pohjimmiltaan hybridi krypto-pörssi, joka yhdistää sekä keskitetyn että hajautetun projektin vahvuudet.

Käyttäjäystävällinen alusta on rakennettu Ethereumin lohkoketjulle ja sen tavoitteena on erityisesti korjata DeFi- pörssiin tyypillisesti liittyvä likviditeettiongelma.

Toinen ominaisuus, joka erottaa Pullixin vertaisistaan, on lisäpainotus turvallisuuteen. Projektin avulla voit säilyttää omaisuuden säilytyksen ilman, että sinun tarvitsee menettää keskitetyn vaihdon turvallisuusetuja.

Lopuksi Pullix on sitäkin jännittävämpi, koska se laskee liikkeeseen myös alkuperäisen PLX-tunnuksen – mikä auttaa muuttamaan tämän kaupankäyntipörssin sijoitukseksi itsessään.

Mitä ainutlaatuista PLX-tokenissa on?

Pullix määrittelee alkuperäisen tokeninsa ensimmäiseksi Trade to earn -kryptoksi. Se tarkoittaa, että sinut palkitaan pääasiassa treidauksesta alustalla.

PLX-token on tällä hetkellä ennakkomyynnissä, ja se on jo kerännyt reilusti yli 1,8 miljoonaa dollaria muutamassa päivässä, mikä viittaa siihen, että sillä on vahvaa kysyntää, koska sen tehtävä resonoi hyvin kryptoyhteisön kanssa.

Pullix-merkki maksaa tällä hetkellä vain 0,046 dollaria, mikä on nyt sopiva aika saada näkyvyys. Seuraava hinnankorotus on suunniteltu kahdeksan päivän kuluttua.

PLX on erityisen mielenkiintoinen sijoitus, koska sen avulla voit hyötyä pörssin tulojen jakamisohjelmasta. Tokenin haltijoille se on ainutlaatuinen tapa luoda ylimääräinen kiinteän passiivisen tulon lähde.

Mikä muu voisi auttaa Pullixia (PLX-token)?

Treidaus Pullixilla sisältää myös joukon muita etuja.

Pörssi mahdollistaa esimerkiksi pääsyn OpenAI:n tekoälytyökaluihin tuoton maksimoimiseksi. Nolla palkkiot tiukoilla eroilla ovat muun muassa syitä, miksi tämä lohkoketjuprojekti sopii hyvin treidaajille.

Huomaa, että on olemassa joukko muita kryptoon liittyviä myötätuulia, jotka voivat hyödyttää PLX-tokenia myös tulevina kuukausina.

Yksi niistä on suunniteltu huhtikuussa 2024, jolloin Bitcoinin kokonaistarjonta puolittuu. Puolittumistapahtuma on tyypillisesti johtanut BTC:n nousuun, jolla on taipumus valua alas kryptovaluuttamarkkinoille yleisesti.

Muuten myös Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan alkavan laskea korkoja ensi vuonna (lue lisää). joka on historiallisesti herättänyt kiinnostusta riskivaroihin, kuten kryptovaluuttoihin, jotka sisältävät PLX-tunnuksen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.