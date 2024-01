Hopean hintaennuste: kullan ja hopean suhde viittaa enemmän nousuun

Hopean hinta aloitti vuoden vaimeasti, kun sijoittajat keskittyivät Kiinan hidastumiseen ja Yhdysvaltain keskuspankin seuraaviin toimiin. Sen kauppa käytiin tiistaina 24 dollarissa, missä se on ollut jumissa viime päivinä. Tämä hinta on noin 8,40 % alle vuoden 2023 korkeimman pisteen.

Kiinan hidastuminen ja Fedin toimet

Hopean hinta reagoi lievästi Kiinan tuoreisiin taloustietoihin. Tilastokeskuksen (NBS) mukaan teollisuuden ja palveluiden PMI-indeksit pysyivät joulukuussa alle 50:n. Tämä on merkki siitä, että maan taloudella ei mene hyvin, sillä globaali kysyntä on edelleen paineen alla.

Caixinin erillinen raportti paljasti, että Kiinan valmistus PMI oli 50,8 joulukuussa, mikä on pieni nousu marraskuun 50,7:stä. Kasvu oli muutaman pisteen suurempi kuin mediaaniarvio 50,4.

Hopea ja muut teollisuusmetallit reagoivat merkittävästi Kiinan talouslukuihin. Lisäksi Kiina on suurin hopean ja muiden metallien, kuten kuparin, rautamalmin ja platinan, ostaja.

Hopean hinta odottaa myös seuraavia valmistus PMI-numeroita Yhdysvalloista ja Euroopan maista. Ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että PMI pysyi tällä ajanjaksolla alle 50:n.

Muut tärkeät tiedot ovat viimeisimmät US Non-Farm Payrolls (NFP) -tiedot. Reutersin tekemät ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että talous lisäsi yli 180 000 työpaikkaa joulukuussa, kun taas työttömyys pysyi 3,7 prosentissa.

Nämä luvut ovat tärkeitä, koska ne vaikuttavat seuraavaan Federal Reserven päätökseen. Ekonomistit hinnoittelevat 0,25 prosentin koronlaskua heti maaliskuun kokouksessaan. Useimpina aikoina hopea pärjää hyvin, kun Fed laskee korkoja.

Samaan aikaan kullan ja hopean suhde on jumissa 86:ssa, noin 11 % vuoden 2023 alimman pisteen yläpuolella. Suhde 80 ja enemmän on merkki siitä, että hopean hinta nousee, koska kulta on kalliimpaa.

Hopean hintaennuste

TradingView:n XAG/USD-kaavio

Päiväkaaviossa näkyy, että hopean hinta on ollut suhteellisen epävakaa muutaman viime kuukauden aikana. Se oli huipussaan 25,90 dollarissa joulukuussa ja laski sitten takaisin 22,50 dollariin samassa kuussa. Se on pysynyt hieman Andrews Pitchfork -työkalun ensimmäisen tuen alapuolella ja on 23,6 %:n Fibonacci Retracement -pisteessä.

Hopea pysyy 50 päivän ja 25 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella. Se on myös muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion. Siksi on todennäköistä, että hopealla on nouseva nousu tulevina viikkoina. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 25 dollaria.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.