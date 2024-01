50 rikkaimmasta 38 rikastui vuonna 2023

Elinkustannuskriisi haastaa monet välttämättömyyksien, kuten ruoan, kanssa etenkin lomakaudella, finanssieliitti, mukaan lukien Yhdysvaltain teknologiajätit ja venäläiset oligarkit, kokee talouskasvun. Bloombergin tietojen mukaan avainhenkilöiden, kuten Elon Muskin ja Mark Zuckerbergin, omaisuudet ovat kasvaneet merkittävästi, samoin kuin muut varakkaat henkilöt, kuten brittiläinen James Dyson ja Jim Ratcliffe.

Omaisuudet kasvavat globaaleista haasteista huolimatta

Talouspakotteista ja Ukrainan jatkuvasta konfliktista huolimatta monet venäläiset oligarkit ovat jatkaneet varallisuuden keräämistä. Maailman 50 rikkaimmasta henkilöstä vain 12:n omaisuutensa pieneni vuonna 2023, kun taas valtaosan taloudellinen kasvu oli huomattavaa, ja jotkut nousut olivat uskomattoman suuria.

Elon Musk johtaa laumaa

Elon Musk, jonka arvioitu nettovarallisuus on 235 miljardia dollaria, on huipulla, mikä johtuu pääasiassa Teslan menestyksestä. Huolimatta hänen X-sijoituksensa (entinen Twitter) merkittävästä pudotuksesta Teslan osakekurssi on lisännyt hänen varallisuuttaan huomattavasti.

Zuckerbergin merkittävä paluu

Mark Zuckerberg, joka alun perin oli määrä kohtaamaan Muskin häkkiottelussa, näki, että hänen varallisuutensa nousi pilviin 184 % ja oli 128 miljardia dollaria. Tätä harppausta vauhditti Metan (Facebookin emoyhtiö) toipuminen haastavan vuoden 2022 jälkeen.

Odottamattomia voittajia ja häviäjiä

Muita merkittäviä voittajia ovat indonesialainen tycoon Prajogo Pangestu, jonka varallisuus seitsenkertaistui geotermiseen energiaan tehtyjen investointien ansiosta. Sitä vastoin intialaisen miljardöörin Gautam Adanin omaisuus pieneni huomattavasti yrityspetossyytösten seurauksena.

Maailmanlaajuinen edustus miljardööriklubissa

Maailman rikkaimpien lista on pääosin amerikkalainen, ja ranskalaiset Bernard Arnault ja Françoise Bettencourt Meyers ovat merkittäviä poikkeuksia. Arnaultin omaisuus kasvoi LVMH:n menestyksen ansiosta, kun taas Bettencourt Meyersin, listan rikkaimman naisen, nettovarallisuus kasvoi hieman.

Pakotetut venäläiset rikastuvat

Kansainvälisistä sanktioista huolimatta monien venäläisten miljardöörien, kuten Vladimir Potaninin ja Alisher Usmanovin, varallisuus on kasvanut. Osa heidän varoistaan on kuitenkin jäädytettynä taloudellisten rajoitusten vuoksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan läsnäolo miljardöörien rankingissa

Iso-Britanniassa on 17 henkilöä 500 rikkaimman joukossa, ja Dyson on rikkain britti. Ratcliffe, toinen suuri brittiläinen miljardööri, laajensi äskettäin salkkuaan ostamalla merkittävän osuuden Manchester Unitedista.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.