Ainutlaatuinen: Tohtori Charan Singh on “varovainen ankkuri” maailmanlaajuisen velan meressä

Maailmanpankin äskettäin julkaisemassa “International Debt Report 2023” -raportissa korostettiin “vakavaa vaaraa”, joka aiheutuu alhaisen ja keskitulotason maille kestämättömien velkataakan nopeasta kasvusta.

Kuluneen vuosikymmenen aikana velan kertymisen vauhti on useissa maissa nopeampi kuin talouskasvu, jonka odotetaan hidastuvan entisestään.

Tämän seurauksena ylisuuret velanhoitokustannukset vähentävät välttämättömiä investointeja olennaisilla aloilla, mukaan lukien terveydenhuolto ja koulutus; vaikka monet maat ympäri maailmaa voivat hyvinkin olla täysimittaisen velkakriisin partaalla.

Meillä oli onni puhua tunnetun taloustieteilijän tohtori Charan Singhin, EGROW-säätiön toimitusjohtajan ja perustajan johtajan kanssa ymmärtääksemme paremmin olosuhteet, jotka johtivat nykyiseen kohonneeseen velkatasoon. kehittyneiden talouksien, kehittyvien markkinoiden ja vähiten kehittyneiden maiden vallitseva tilanne; tällaisen epätasapainon vaikutukset talouskasvuun ja päätöksentekoon; mahdolliset suojatoimet ja ratkaisut; ja kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin kaivattuja uudistuksia.

Source: EGROW Foundation

Dr. Charan Singh on EGROW-säätiön toimitusjohtaja ja perustajajohtaja. Hän on myös Punjab & Sind Bankin hallituksen ulkopuolinen puheenjohtaja. Aiemmin hän oli RBI:n taloustieteen professori arvostetussa Indian Institute of Management Bangaloressa, Intiassa; IMF:n vanhempi ekonomisti, Washington DC; ja tutkimusjohtaja (talouspolitiikka, velanhallinta) RBI:ssa. Tohtori Singh toimi muun muassa NHB:n ja NABFINSin hallituksessa. Tohtori Singh on julkaissut laajasti, ja hänellä on ansioitaan kaksi kirjaa.

Tohtori Singh valmistui JNU:sta Delhistä soveltavan taloustieteen maisteriksi ja New South Walesin yliopistosta Sydneystä taloustieteen tohtoriksi vuonna 1997. Hän suoritti sen jälkeen tohtorintutkinnon Harvardin yliopiston taloustieteen laitoksella elokuusta 2003 elokuuhun. 2004 ja SCID, Stanfordin yliopisto elokuusta 2004 tammikuuhun 2006.

Seuraavat ovat kevyesti muokattuja otteita keskustelusta.

K) Kiitos ajastasi, tohtori Charan Singh. Antaisitko lukijoillemme yleiskatsauksen tämän päivän velkakriisin vakavuudesta ja monimutkaisuudesta – Yhdysvalloissa, kehittyneissä talouksissa (AE), kehittyvissä markkinoilla (EM) ja vähiten kehittyneissä maissa (LDC)?

A) Tämä on erittäin monimutkainen tarina, eikä se ala vain eilisestä tai toisesta. Tarina juontaa juurensa siihen, mitä tapahtui subprime-kriisin aikana vuonna 2008. Amerikan hallinto käytti uusia rahoitusvälineitä – johdannaisia. Nämä olivat erittäin tappavia, monet eivät ymmärtäneet ja aivan liian monimutkaisia, jotta finanssimaailma ymmärtäisi seuraukset. Sitten tapahtui subprime-kriisi ja Lehman Brothers.

Liberaali rahapolitiikka tai USA:n epäsovinnainen rahapolitiikka tuli myös Eurooppaan Euroopan keskuspankin kautta ja Englantiin Englannin keskuspankin kautta.

Nyt maailma ei ollut tottunut tällaiseen tyypilliseen kriittiseen talouskehitykseen eikä ymmärtänyt sen seurauksia. Joten kun koko rahoitusjärjestelmä romahti, maailmantaloudesta tuli erittäin, hyvin haavoittuvainen.

Juuri tässä vaiheessa taseen koko kasvoi 4-kertaiseksi noin 4 vuodessa. Tämä tarkoittaa, että rahapoliittisia vaikutuksia oli paljon, koska maailmantalous änkytti , minkä vuoksi finanssiviranomaisten oli annettava valtava tuki. Joten toisaalta rahan tarjonta kasvoi, ja toisaalta finanssipolitiikan oli tuettava sitä.

Tämän seurauksena taloudellinen tasapaino häiriintyi täysin. Kun maailma yritti vielä toipua liberaalin rahapolitiikan ja elvyttävän finanssipolitiikan verkosta, kohtasimme yhtäkkiä COVIDin.

Nyt COVID oli hätätilanne, ja kaikkien oli ryhdyttävä toimiin ihmishenkien pelastamiseksi. Sama tapahtui jälleen – rahapolitiikan oli oltava liberaalia ja finanssipolitiikan oli oltava mukautuvaa.

Monien empiiristen todisteiden perusteella Maastrichtin sopimuksessa päätettiin, että 3 % alijäämästä suhteessa BKT:hen ja 60 % velasta suhteessa BKT:hen ovat varovaisia rajoja. Subprime-kriisin keskellä nämä rajat menivät kuitenkin täydelliseen heittoon. Maailman velka suhteessa BKT:hen nousi yli 100 prosenttiin ja myös alijäämät kasvoivat valtavasti.

Kaiken tämän seurauksena budjettien korkomaksut kasvoivat erittäin suuriksi, koska niin paljon lainaa oli otettu niin pitkän ajan kuluessa. Korkomaksutaakka kasvoi terveydenhuolto- ja koulutusmenoja suuremmiksi. Tämä tapahtui erityisesti EM-maiden ja vähiten kehittyneiden maiden keskuudessa.

Nyt itse tästä voitte ymmärtää, että nämä taloudet ovat jääneet loukkuun. Olet ottanut valtavan määrän lainaa hoitaaksesi haavoittuvia yhteiskunnan osia, ja nyt sinun on maksettava velka, joka on otettu. Sinun on joko maksettava takaisin tai suoritettava korkomaksuja – olet siis jossain määrin “velkaloukussa”. Siellä ne ovat monimutkaisia, ja kehittyvissä maissa ja vähiten kehittyneissä maissa, joissa korkotaakka on suurempi kuin terveydenhuolto- ja koulutusmenot, hyvinvointisuuntautuneet järjestelmät kärsivät valtavasti.

K) Mikä on ensisijainen kanava, jonka kautta velkakriisi voi vaikuttaa eniten sijoittajasalkkuihin ja kotitalouksiin AE-, EM- ja LDC-maissa?

A) Velkakriisillä on monia seurauksia. Yksi seurauksista on, että asuntolainat kärsivät laajasti. Kun inflaatio on erittäin korkea ja julkisen talouden alijäämät kasvavat, yksittäiset kotitaloudet joutuvat kantamaan suurimman osan finanssi- ja rahapolitiikan huonosta hoidosta.

Ensinnäkin korkopolitiikan takia lainani moniin asioihin, kuten asumiseen, autoihin tai jopa kestäviin kulutustavaroihin – ne kaikki saavat iskun.

Korot ovat järjestelmässä hyvin vääristyneitä, enkä siksi ole valmis tekemään päätöksiä pitkäaikaisista sijoituksista. Yritykset, yrittäjät ja startupit kärsivät myös siitä, että korkotaso ei ole sitä mitä sen pitäisi olla ja se vaihtelee koko ajan.

Samaan aikaan hallitusten finanssipolitiikka ei myöskään ole ollut kovin hyvää. He eivät ole varmoja verohelpotuksia, verohelpotuksia ja veroprosentteja – ne voivat nousta, laskea tai pysähtyä. Kaikella tällä vallitsevalla epävarmuudella on vaikutuksia taloudelliseen päätöksentekoon.

Lisäksi osakemarkkinat eivät heijasta tarkkaa asemaa ja siksi ne voivat olla harhaanjohtavia. Valuuttakurssi voi myös olla harhaanjohtava. Odotuskanava, jonka kautta siirto tapahtuu, on täysin katkennut ja tylsistynyt.

Niinpä sekä kotitalouksien päätöksenteko että investoinnit kärsivät ja ovat siirtyneet hyvin epävarmaan vaiheeseen. Koska kukaan ei tiedä, milloin tämä epävarmuus saattaa loppua, se vaikuttaa kotitalous- ja myös yritystason päätöksentekoon. Tämä on tilanne AE-, EM- ja LDC-maissa.

Kaksi ilmiötä – Lehman Brothersin romahdus ja COVID:lla oli kauaskantoisia seurauksia tässä suhteessa. Lehman Brothers levisi hitaasti ympäri maailmaa ja sai siksi vaikean tilanteen syklisesti – ensin Yhdysvalloista Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan, mutta COVID tapahtui meille kaikille samanaikaisesti.

Se, mitä olen jakanut analyysissäni, on yhteistä kehittyneille talouksille, kehittyville markkinoille ja vähiten kehittyneille talouksille.

K) Mitä mieltä olet viimeaikaisista Fedin minuutista ja todennäköisestä kehityksestä, jota odotat Yhdysvaltain rahapolitiikan tänään?

A) USA on harjoittanut sekä raha- että finanssipolitiikkaa erittäin holtittomasti. Se on maailman suurin talous – sen osuus maailman BKT:sta on yli 20 prosenttia. Sen päätöksenteolla on vaikutuksia kaikkialla maailmassa.

Vaikka Yhdysvallat ei olisi kauppasopimuksen osapuoli, 80 % kaupan laskutuksesta tapahtuu Yhdysvaltain dollareina. Koska Amerikan julkisen päätöksenteon harteilla oli tällainen vastuu, Yhdysvallat ei todellakaan toiminut vastuullisesti.

Subprime-kriisi syntyi johdannaistuotteiden käytöstä. Nämä eivät olleet kovin vastuullisia rahoitusvälineitä, eikä myöskään Lehman Brothersille reagoinut politiikka eikä COVIDin aikana tapahtunut runsas finanssipolitiikka. Kaikki tämä on johtanut maailmanlaajuiseen kriisiin vain Amerikan piittaamattoman käytöksen vuoksi.

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan alkamisen jälkeen talouden pitkittyneen huonon johtamisen vaikutukset laukaisivat niiden koronnostot ja tulivuorenpurkaus. Kaikki, mitä he olivat tehneet viimeisen 10 vuoden aikana ja joita markkinat jättivät huomiotta, tuli yhtäkkiä esiin ja tapahtunut tulivuorenpurkaus vaikutti kaikkiin.

Joten Amerikan politiikka on ollut erittäin, hyvin vastuutonta viimeisen 15-20 vuoden aikana. Ne ovat vaikuttaneet amerikkalaisiin itseensä ja muuhun maailmaan.

Vaikka USA on rikas talous ja niillä on varaa voittaa nämä haasteet, muut Yhdysvaltoihin liittyvät maat pitävät sitä todellisena haasteena. Jos esimerkiksi USA:n ja kehittyneiden maiden markkinoilla ei mene kovin hyvin, kehittyvien maiden ja vähiten kehittyneiden maiden vienti ei menesty kovin hyvin. Joten peilikuva on tapahtumassa.

Vaikka rikkailla amerikkalaisilla, eurooppalaisilla ja brittiläisillä on varaa näihin pieniin hankaluuksiin, Intian ja monien Afrikan maiden kaltaiset maat eivät voi, koska meillä ei ole varantoja ja varaa. Joten amerikkalaiset päättäjät eivät ole toimineet vastuullisesti eivätkä ole käyttäytyneet vastuullisesti muulle maailmalle.

Nyt inflaatio on hidastunut jossain määrin. Jos ne olisivat tarpeeksi hyviä, heidän olisi pitänyt alkaa laskea korkoja, mutta he eivät ole tehneet. He itse olivat valmiita taantumaan. Heillä on varaa voittaa taantuman seuraukset, mutta jos tämä taantuma heijastuu maihimme, paikallisen väestön on hyvin vaikeaa.

Siitä huolimatta ne ovat nyt vakiintuneet eivätkä alenna korkoja. He ovat torjuneet aikaisemmissa vaiheissa vallinneita taantuman pelkoja, joten siinä määrin he ovat tehneet hyvää taloudelleen.

Maailma on ottanut huomioon myös sen, mitä Venäjällä ja Ukrainassa on tapahtunut, ja siksi maailma on edennyt tässä vaiheessa. Joten vaikka Fed on eri paikoissa ilmoittanut, että repot voivat olla vakaat jonkin aikaa, minun lukemani mukaan vuoden 2024 loppua kohden ne saattavat alkaa leikkaamaan.

Jos he alkavat leikata sitä, niin myös muun maailman on seurattava, koska matkimalla ja matkimalla sitä, mitä Yhdysvallat teki, useimmat maat nostivat korkoja ja niiden korkojen pitäisi alkaa laskea. Kun korot alkavat laskea, voit kuvitella, että taloudessa tapahtuu elpymistä ja kasvun moottorit voivat käynnistyä.

K) Missä näet rahapoliittisena päätöksentekijänä suurimmat riskit nykyään?

A) Minusta tuntuu, että odotukset on ankkuroitu, ja ne odotukset on ankkuroitu onnistuneesti Intiassa ja muissa nousevissa maissa sekä Yhdysvalloissa.

Yksi asia on selvä – korkealle inflaatiolle on nollatoleranssi. Mutta sitten kysymys on, miten määrittelet korkean inflaation ja kenen pitäisi määritellä, onko 2 prosentin inflaatio oikea vai 4 prosentin oikea?

Asiasta on keskusteltu paljon Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF). IMF:n pääekonomisti Olivier Blanchard julkaisi paperin, jossa hän kyseenalaisti, onko 2 % oikea inflaatiotavoite vai pitäisikö sen olla hieman korkeampi.

Minusta tuntuu, että keskuspankin ei pitäisi hypätä nostamaan korkoja, kun inflaatio kiihtyy tilapäisesti. Venäjän ja Ukrainan välinen sota oli silkka, kun inflaatio oli noussut valtavasti – viisi kertaa enemmän kuin 30 vuoden keskiarvo (tai 10 % verrattuna 2 prosenttiin, joka on 30 vuoden keskiarvo), amerikkalaisten oli tehtävä jotain. Fedin ei kuitenkaan tarvinnut hypätä.

Oli ilmeistä, missä inflaatio nousi, ja se oli seurausta monista talouden huonoista johtajista vuodesta 2008 eteenpäin. Se olisi pitänyt käsitellä paljon hienostuneemmalla tavalla kuin käyttää korkojen nostamista niin nopeasti.

Kun korkoja nostettiin niin nopeasti, työllisyys, kasvu ja investoinnit vaikuttivat kaikkiin. Kun oli kuitenkin selvää, että Lehman Brothers oli syynä, asuntolainavakuudelliset arvopaperit tai Ukrainan ja Venäjän välinen sota, olisi pitänyt käsitellä paljon hienostuneemmin ja maltillisemmin.

Oppitunti on, että aina kun kriisi tapahtuu – olipa kyseessä Lehman Brothers tai COVID, jossa teollisuus oli suljettava, tai kuten Ukrainan ja Venäjän välinen sota – varovaisen raha- ja finanssipolitiikan tulisi olla paljon maltillisempaa. Mutta mielestäni kehittyneet maat olivat erittäin reagoivia viimeisten 15-20 vuoden aikana. Heidän olisi pitänyt olla maltillisempia ja huomaavaisempia ja keskustella asioista paljon vakavammin ja yksityiskohtaisemmin kuin mitä tapahtui.

Toivon, että opiksemme on, että korkoinstrumenttia ei pidä hypätä ensimmäisenä välineenä inflaatiota vastaan. Tässä on mielestäni keskuspankeilla opittavaa.

Toinen opittava opetus on, että hyödykkeiden hinnat ovat alttiimpia suurille vaihteluille ja ovat matkalla laskuun, erityisesti öljyn hinta. Joten öljypuskureita on tehtävä ja vaihtoehtoja öljylle on harkittava vakavasti. Juuri näin maailma on siirtymässä kohti aurinkoenergiaa, tuulienergiaa ja jopa ydinenergiaa.

Tiedämme, että monopoli ei ole hyvä. Samoin olen sitä mieltä, että öljyn monopoli energialähteenä on murrettava, ja siksi vaihtoehtoja on tutkittava. Uskon, että maailma on alkanut tehdä tätä, ja tätä työtä on vahvistettava.

K) Miten kuvailisit “varovaista raha- ja rahoituspolitiikkaa” ja miten ne eroavat AE-, EMDE- ja LDC-maiden välillä?

A) Kuten mainittiin, rahapolitiikka tarvitsee ankkurin – mikä ankkurin pitäisi olla? Pitäisikö inflaatiotavoite olla 2 prosenttia, en usko. Täytyy olla todella selkeä. Ikääntyvissä maissa, kuten Japanissa, 2 % saattaa olla liian alhainen , ja siksi ne kärsivät. Täysin elinvoimaisissa talouksissa, kuten Amerikassa, tämän pitäisi olla noin 3–4%. Nousevassa maassa, kuten Intiassa, jossa ihmiset ovat hyvin nuoria, 2–4 prosenttia on liian alhainen ja 6 prosenttia voi olla sopivampi.

Siksi rahapolitiikkaan on luotava varovainen ankkuri odotusten ankkuroimiseksi.

Kun on kyse finanssipolitiikasta, on ymmärrettävä, mikä on oikea indikaattori. Maastrichtin sopimuksessa alijäämäksi määrättiin 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Onko se oikea indikaattori? Pitäisikö Intian kaltaisen nousevan talouden alentaa investointi- tai infrastruktuurimenojaan, kun ne ylittävät 3 prosenttia? Luulen, että ei.

Joten menojen laatu on analysoitava. Missä valtion menot ovat? Kun menojen laatu on päätetty, tehdään päätös siitä, mikä pitäisi olla velkasuhde BKT:hen.

Koko tämän ajan meille opetettiin luokkahuoneissa, että jos velkasuhde BKT:hen ylittää 60 % BKT:sta, maa on kriisissä. Intia on ollut yli 60 % erittäin pitkään. Nyt muu maailma on myös ollut yli 60 % yli kymmenen vuoden ajan.

Siksi olen sitä mieltä, että myös finanssipolitiikan ankkurit on määriteltävä uudelleen 3 prosentista julkisen talouden alijäämälle suhteessa BKT:hen ja 60 prosentista velkaan suhteessa BKT:hen. Ennen kuin se on tehty, on hyvin vaikeaa saada aikaan sopiva raha- ja finanssipolitiikan yhdistelmä.

Mitä tulee rahoitusalaan, on oltava erittäin, hyvin varovainen. Järjestämättömiä omaisuuseriä (NPA) ei pidä käsitellä kovin pelottavana asiana.

Hätätilanteissa, kuten COVID, jolloin koko maailma sulkeutui ja jokaisen on oltava erittäin varovainen sen suhteen, milloin päästää tiloihinsa, milloin tehdä liiketoimintaa vai ei – tällaisina aikoina NPA:t, jotka ovat yksi indikaattoreista, Pankki on kriisissä, sitä pitäisi kohdella vapaammin.

Vastaavasti globaalin talouden ollessa kriisissä vakavaraisuussuhteita tulisi tarkastella enemmän joustavasti sen ajankohdan mukaan, jolta siitä keskustellaan.

Sekä raha- että finanssipolitiikkaa on tarkasteltava uudelleen, emmekä rahoitussektorilla ole vielä asettanut niitä vertailuarvoja, mutta mielestäni meidän on tarkasteltava makrotaloudellisia indikaattoreita ja päätettävä sitten, onko laitos kriisissä vai ei. Sitten voimme päättää, onko ryhdyttävä korjaaviin toimiin vai suljetaanko toimielin.

Meidän on edettävä maa kerrallaan ja tehtävä rakeinen analyysi samalla kun tarkastellaan menneisyydessä tapahtuneita virheitä, joiden vuoksi kriisejä syntyi. Ainoastaan tällainen rakeinen lähestymistapa voi auttaa paremmin kuin nykypäivän finanssialan asiantuntijat käyttävät maailmantaloudessa.

K) Mitkä ovat rikkaammissa, kehittyvissä maissa ja voimakkaasti velkaantuneissa maissa tehokkaimmat suojakeinot ja ratkaisut maailmanlaajuiseen velkakriisiin?

A) Olen lukenut, että kahdella instituutiolla on erittäin merkittävä rooli maailmantaloudessa – Maailmanpankilla (WB) ja IMF:llä. Molemmilla on nyt tärkeä rooli ja he ovat siihen valppaana, mutta heidän huomionsa on ohjautunut ilmastorahoitukseen.

Tässä vaiheessa mielestäni molempien on keskityttävä raha- ja finanssipolitiikkaan. Ilmastorahoitus on tärkeää, mutta sen ei pitäisi ohittaa ja jättää näitä kahta tärkeää asiaa syrjään.

Nyt kysymys kuuluu, mitä voidaan tehdä? IMF:n ja Maailmanpankin on järjestettävä päätöksentekijöiden pyöreän pöydän keskustelut ja pohdittava, mitä pitäisi priorisoida ja mitä ei.

Koska monenvälisten instituutioiden, kuten Maailmanpankin ja IMF:n, kautta kanavoituista resursseista on pulaa, yksityisellä sektorilla on erittäin suuri rooli. Monenväliset instituutiot veloittavat hyvin nimellistä korkoa, kun taas yksityinen sektori ei veloita nimellistä korkoa. Ne pitävät sinut ja niillä on erittäin korkea tuotto.

Siksi keskusteltiin myös monenvälisten instituutioiden uudistuksista – NK Singh Intiasta ja Larry Summers Harvardista tekivät G20-kokoukselle erittäin hyvän tutkimuksen, jossa puhuttiin sekä monenvälisistä pankeista että monenvälisestä velasta. Siinä todettiin, että yksityisen sektorin roolia vähiten kehittyneille maille ja nouseville maille myönnettäessä on rajoitettava ja monenvälisten virastojen roolia on lisättävä, jotta nämä maat voivat saada tarvitsemansa varat ja resurssit alhaisemmalla korolla. Siihen heillä on varaa.

Jos minun on rakennettava tie, niin mitä tuottoa voin odottaa tästä? Voit sanoa, että voit asentaa maksullisen sillan maksua vastaan, mutta kuinka monella on edes varaa maksuun? He löytävät tapoja kiertää se, ja siksi nämä asiat vievät aikaa. Palautus kestää 50-75 vuotta, ennen kuin kustannukset katetaan.

Monenvälisillä instituutioilla on mekanismit lainata 50–75 vuodeksi, ja meidän on oltava varovaisia, ettemme laita haavoittuvimpia vähiten kehittyneitä maita yksityisen sektorin haiden joukkoon, jotka viettelevät niitä ottamaan lainaa, näyttämään heille kiusaavia korkoja ja myöhemmin, kun paikallinen talous ei salli sitä – nämä maat joutuvat velkaansa.

Joten globaalien tarkkailijoiden – IMF:n ja Maailmanpankin – on näytettävä tässä erittäin suurta roolia.

K) Mitkä ovat GFC:n tai muiden velkakriisien keskeiset opetukset, joita poliittiset päättäjät voivat hyödyntää edistääkseen maailmanlaajuista yhteistyötä velanhallinnassa?

A) Mielestäni tärkein opetus on priorisoida menot ja priorisoida rahat. Älä viettele rahanlainaajia, jotka ovat valmiita lainaamaan sinulle niin paljon kuin haluat, mutta aluksi kiusaavilla koroilla ja lopulla kohtuuttomilla koroilla. Älä tee sitä. Älä liian totu lainaamaan tai lainaamaan kansainvälisiltä markkinoilta. Vaikka valuuttakurssiriski on olemassa, on olemassa myös korkoriski – priorisoi alue, jolla haluat kasvaa.

Toiseksi, kokemukseni mukaan on aina parempi kasvaa luonnonmukaisesti kuin lainata ja kasvaa. Joten on oltava raja, johon voit lainata ja kasvaa, ja sen tulee olla kontekstikohtainen ja maakohtainen riippuen siitä, kuinka paljon verovaraa on käytettävissä. Elä siinä tilassa, kun päätät, kuinka paljon lainaat.

Jokaisella taloudella on myös vastaanottokyky. Esimerkiksi sinä ja minä olemme tottuneet tiettyyn määrään ruokaa päivän aikana. Jos syömme viisi kertaa enemmän ruokaa, emme vain turvota, vaan se vaikuttaa ruoansulatusjärjestelmäämme ja voi vahingoittaa meitä.

Samoin jokaisella taloudella on vastaanottokyky. Et voi syödä liikaa ja yrittää kasvaa ylikulutuksella. Se voi myös olla haitallista. Joten aseta prioriteettisi, aseta ruokahalusi ja katso sitten kustannus-hyötyanalyysi projektin keston ajalta, kuinka kauan sinun on lainattava ja milloin tuottojen odotetaan alkavan.

Asia, jonka yritän tuoda esiin, on se, että jos korkomaksuista tulee talousarviossa suurin menoerä, olet menettänyt budjetin tekemisen.

Talousarviossa menot tulisi yleensä priorisoida ja korkomaksut ovat viimeinen kohta, kun taas terveydenhuolto, koulutus, ammattitaito ja työllisyyden luominen pitäisi olla neljä ensimmäistä kohtaa.

Joten oma lukemani on, että on maita, jotka viettelevät lainaamaan, koska lainaa on saatavilla helpolla korolla. Kun he ovat lainanneet, paikalliset poliitikot ja paikallinen byrokratia eivät ymmärrä, että tämä voi tulla ja purra heitä 20 vuoden kuluttua tai jopa 15 vuoden kuluttua.

Lainan ottaminen ei ole koskaan hyvä idea, kuten henkilökohtaisessa taloudessa niin julkisessa taloudessa. Jos se on lainattava, se on lainattava harkiten ja sitä tulee seurata säännöllisesti.

Lainat tulee yleensä sijoittaa pääomanmuodostukseen – patojen rakentamiseen, teiden rakentamiseen, ammattitaitoon, koulutukseen valmistamaan työvoimaa parempaan tulevaisuuteen, eikä vain palkkoja tai vain kulutusmenoja.

Sitä tulisi käyttää investointeihin, joissa omaisuutta luodaan ja varat tuottavat tuottoa.

K) Mikä on dollarin tulevaisuus tulevina vuosina, ja onko olemassa uhkaa, että se syrjäytetään varantovaluuttapositiostaan?

A) Ei minun elinaikanani, joten ei enää 25 vuoteen.

Amerikan talouden osuus maailman BKT:sta on 25 prosenttia. Kiina yrittää ohittaa sen, ja sillä on omat rajoituksensa ja haasteensa. Olemme juuri nähneet asuntosektorin romahtavan, enkä ole varma, ovatko he pystyneet hillitsemään romahduksen. Kiinan päällikön uudenvuodenluento vetää vuoden 2024 haastavaksi vuodeksi ja totesi, että taloudella ei ole selvistä syistä käynyt hyvin vuonna 2023. Siksi maailmantalous on syvässä pulassa.

Sanoisin, että siinä määrin Yhdysvaltain talous on kehittynyt paljon vahvemmin kuin Kiinan talous.

Kiinan talous on myös joutunut kestämään COVIDin seurauksia. Siksi Kiinassa toimivat ulkomaiset yritykset etsivät väyliä Kiinan ulkopuolelta, ja Amerikka on haastamaton.

Muut valuutat, kuten Intian rupia ja Englannin punta, ovat kaukana jäljessä.

Muuten, kuinka moni tekisi laskun Intian rupioissa, kun Intia ei ole heille kauppakumppani? Ei kukaan. Kun taas 85 prosenttia maailmankaupasta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina, vaikka Yhdysvallat ei olisi osapuolena.

Muilla mailla on pitkä tie kuljettavana ennen kuin ne asettavat vakavan haasteen Yhdysvalloille. En usko, että sille tapahtuu mitään lähitulevaisuudessa.

Eurolla menee erittäin hyvin ja se saattaa olla jonkinlainen haaste, ja se on myös valuutta, jolle on kysyntää.

Valuuttaa pidetään myös kansainvälisenä varantovaluuttana, jos sen suorittamat tehtävät ovat erittäin tärkeitä, kuten se on käytettävissä transaktiotarkoituksiin ja varastointiin. Nämä tehtävät voidaan tehdä vain erittäin uskottavalla valuutalla, ja uskottavuuden saavuttaminen kestää kauan.

Tämän seurauksena en näe Yhdysvaltain dollareiden korvaavan lähitulevaisuudessa.

K) Voisitteko myös ystävällisesti kommentoida keskuspankkien fyysisen kullan oston perusteita? Liittyykö tämä velkakriisiin?

A) Kulta on yksi hyödyke, joka on aina ollut keskuspankin ystävä. Se on kansainvälinen valuutta. Minun ei tarvitse selittää kenellekään, mitä tämä metalli kädessäni on. Voin käyttää sitä likvidiä omaisuutta Afrikan ja New Yorkin viidakoissa. Siinä kullan kauneus.

Mikä tahansa keskuspankki varastoi kultaa suuria määriä. En sanoisi, että minkään keskuspankin kullan ostot johtuvat COVIDin jälkeisestä aikakaudesta. Sanoisin, että sitä on tapahtunut vuosisatoja. Keskuspankit ovat aina ylläpitäneet kultavarantoja maassaan, ja se takaa valuutan vakauden. Siksi keskuspankit ostavat edelleen kultaa.

Myös Intian keskuspankkimme ostaa sitä, ja jopa muualla maailmassa kultaa on ollut useimpien keskuspankkien taseissa. Se tarjoaa vakautta, kun taas kaikki muut rahoitusvarat voivat vaihdella. Kaikki muut valuutat vaihtelivat arvossaan COVIDin jälkeen, mutta kulta on ollut yksi valuutta, joka on ollut vakaa ja luo uskottavuutta keskuspankin taseelle.

K) Haluaisitko jakaa lukijoillemme eroavaisuuksia globaalin rahoituksen tilasta?

A) Kyllä, kansainvälistä rahoitusarkkitehtuuria on tarkasteltava uudelleen.

IMF:n ja Maailmanpankin olisi pitänyt tarjota vakuutus maille, jotka tarvitsivat sitä eniten aina onnettomuuden sattuessa. Mutta näimme mitä tapahtui Sri Lankassa äskettäin. Onnettomuus tapahtui, ihmiset olivat kaduilla, mutta IMF:n oli hieman vaikea antaa heille rahaa silloin, kun he sitä eniten halusivat.

Vaikka IMF ja Maailmanpankki ovat olleet olemassa noin 75 vuotta, niiden rooli on muuttunut ajan myötä – ja on tullut paljon vakuuttavammaksi nyt, samalla kun niiden kattavuuden on myös laajennettava kehittyvien maiden rahoitussektorin kehityksen myötä.

Toiseksi kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin pitäisi pystyä tarjoamaan apua ja apua, opastusta ja tukea maille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Tämä tarkoittaa, että Yhdysvallat, Iso-Britannia tai Euroopan maat eivät tarvitse eniten IMF:ää ja Maailmanpankkia. Mielestäni erityisesti Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maat tarvitsevat myös edustusta näissä instituutioissa.

Joten minun lukemani on, että kansainväliseen rahoitusarkkitehtuuriin on tarkasteltava pian uudelleen, sen on laajennettava kattavuuttaan ja sitten otettava huomioon ongelmat ja haasteet, joita maailma kohtaa nyt verrattuna vuoteen 1950, jolloin ne luotiin. Se puuttuu nyt, ja se on antanut vastaukseni joihinkin aikaisempiin kysymyksiinne.

