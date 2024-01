Intia iskee “ensimmäisenä öljyn” päästäkseen “maailman syvänmeren klubiin”

Todettuaan merkittäviä litiumvaroja viime vuonna, Intia aloitti 7. tammikuuta 2024 tuoreiden raakaöljyvarojen louhinnan Krishna-Godavarin altaan syvävesilohkossa 98/2.

Projekti sijaitsee noin 30 km Kakinadan rannikosta Andhra Pradeshissa.

Intian Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Fortune 200 -yhtiö, on aktivoinut neljä kaikkiaan 26 kaivoa Bengalinlahdella.

Hankkeen alkutyö aloitettiin vuosina 2016-17, mutta pandemian aiheuttamat häiriöt aiheuttivat viivästyksiä, jotka öljy- ja maakaasuministeriön omistuksessa oleva julkisen sektorin keskusyritys on onnistuneesti voittanut.

Kun vaihe 2 on nyt saatu päätökseen, erittäin merkittävän löydön odotetaan tuottavan 45 000 tynnyriä päivässä, kun se on täysin toiminnassa, mikä lisää kansallista tuotantoa 7 %.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan kaasua, joka vastaa 7 % maan kokonaistuotannosta, kun hankkeen kolmas vaihe valmistuu touko-kesäkuussa 2024.

Unionin öljy- ja maakaasuministeri Hardeep Singh Puri ilmoitti tilaisuudessa lehdistötilaisuudessa,

…Olen iloinen voidessani ilmoittaa kaikille maanmiehilleni, että ensimmäinen öljy on louhittu eilen… Haluan onnitella ONGC:tä ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet sen mahdolliseksi.

ONGC:n tuotannossa hankkeen odotetaan lisäävän vuotuisia öljy- ja kaasumääriä 11 % ja 15 %.

Intian energiaomavaraisuuden rakentaminen

Kolmanneksi suurimmana öljyn tuojana Intia on historiallisesti kantanut suuren budjettitaakan vastatakseen tarvittavista maksuista sen noin 85 prosentin öljyntuontiriippuvuuden vuoksi.

Independent Energy Policy Instituten, New Delhissä sijaitsevan ajatushautomon puheenjohtajana ja Oxford Institute for Energy Studiesin ansioituneena tutkijana, Narendra Taneja ylisti siirtoa “erittäin suurena askeleena” Intian energialäsnäolon turvaamisessa ja vähentämisessä. maan energiariippuvuus.

Hän lisäsi,

…(tämä on) erittäin hyvä uutinen, koska maailmassa on vain 7 tai 8 maata, joilla on valmiudet ja tekniikat mennä syvään valtamereen tunnistaakseen öljy- ja kaasuvarat ja aloittaakseen myös louhinnan…. Intia on nyt osa maailman syvänmeren öljy- ja kaasuklubia…

Tämä merkittävä kehitys tulee pian sen jälkeen, kun Intia allekirjoitti alustavan öljy- ja kaasusopimuksen Guyanan kanssa vuoden 2023 lopulla.

Öljyn kysyntä ja jalostus

Aiemmin tällä viikolla julkaistussa Reutersin raportissa todettiin, että polttoaineen kysyntä on saavuttanut Intiassa 7 kuukauden korkeimman tason, kun se on noussut 6,2 % Äiti ja 2,6 % vuotta aiemmasta.

Maan energia-aseman turvaamiseksi jatkossakin jalostuskapasiteetin ennustetaan kasvavan merkittävästi, yli 20 % vuoteen 2028 mennessä.

Huomautus: Narendra Tanejan kommentit olivat hindiksi. Käännös on omani.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.