Ympyröi “luottamuksellisesti” listautumisannin tiedostot

Circle Internet Financial, USDC stablecoinin takana oleva yritys, on luottamuksellisesti jättänyt listautumisannin Yhdysvalloissa.

Circe-tiedostot Yhdysvaltain listautumisannista

Marraskuussa 2023 Invezz korosti Circlen raportoimia IPO-suunnitelmia, joiden mukaan USDC:n liikkeeseenlaskija jättäisi hakemuksen vuoden 2024 alussa.

Tammikuun 11. päivänä Circle ilmoitti lähettäneensä “luottamuksellisesti rekisteröintiluonnoksen” US Securities and Exchange Commissionille (SEC) listautumiseen. Lomakkeessa S-1, jossa kerrottiin yhtiön pyrkimyksestä laskea liikkeeseen oman pääoman ehtoisia arvopapereita yleisölle, ei kuitenkaan ilmoitettu tarjouksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärää. Listautumisannin hintaluokkaa ei myöskään ole määritelty, Circle sanoi lehdistötiedotteessa.

Stablecoinin liikkeeseenlaskijan mukaan listautumisanti toteutetaan, kun SEC on saattanut päätökseen tarkistusprosessinsa. Tämä riippuu myös markkinoista ja muista olosuhteista, yritys lisäsi.

Circlen listautumisannin rekisteröintilausunto tulee, kun laajemmat kryptomarkkinat ilahduttavat SEC:n hyväksyntää spot-Bitcoin ETF:ille. Sääntelyn nyökkäys, jossa yksityiskohdat osoittavat, että SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler antoi swing-äänestyksen, tuli 10 vuoden odotuksen jälkeen. Ensimmäisen spot-ETF-sovelluksen tekivät vuonna 2013 kryptopörssin Geminin perustajat Cameron ja Tyler Winklevoss.

USDC on edelleen toiseksi suurin vakaa kolikko markkina-arvoltaan – tällä hetkellä se on 25,2 miljardia dollaria. USDC:n lisäksi Circle on myös euroon sidotun vakaan kolikon EURC (EURC) liikkeeseenlaskija.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.