Winklevoss Twinsin nettovarallisuusarvio kryptovaluuttojen elpyessä

Viimeaikainen kryptovaluuttojen hintojen nousu on johtanut alan avaintoimijoiden nettovarallisuuden muutokseen. Changpeng Zhao, joka tunnetaan myös nimellä CZ, näki nettovarallisuutensa nousevan yli 26 miljardiin dollariin Bloombergin mukaan. Forbes arvioi hänen nettovarallisuutensa 15 miljardiin dollariin, mikä tekee hänestä yhden alan rikkaimmista toimijoista.

Coinbasen perustaja Brian Armstrong on myös lisännyt nettovarallisuuksiinsa miljardeja, kun yhtiön osakkeet ovat hypänneet. Bloomberg arvioi hänen nettovarallisuutensa 5,4 miljardiin dollariin, kun taas Forbes arvioi sen 5,8 miljardiin dollariin. Coinbase-osakkeen hinta on yli kaksinkertaistunut viimeisen 12 kuukauden aikana, joten sen markkina-arvo on yli 31 miljardia dollaria.

Winklevoss Twinsin nettovarallisuus

Samaan aikaan Winklevoss Twins on myös lisännyt nettovarallisuuttaan viime kuukausina huolimatta merkittävistä haasteista. Tyler ja Cameron Winklevoss sitovat suurimman osan nettovarallisuudestaan Geminiin, perustamaansa kryptopörssiin.

Gemini on nyt yksi suurimmista pörssistä maailmassa. Kuten muutkin pörssit, Gemini kävi läpi mullistuksen vuonna 2022, kun kryptovaluuttojen hinnat laskivat ja FTX romahti . Tämän seurauksena Tyler ja Cameron joutuivat lainaamaan Geminille 100 miljoonaa dollaria pitääkseen sen pinnalla.

He joutuivat myös paineen alla, kun Digital Currency Groupin omistama johtava yritys Genesis meni konkurssiin. Kaksosilla oli sijoituksia yhtiöön, mutta New York Postin mukaan he onnistuivat nostamaan yli 280 miljoonaa dollaria ennen kuin se romahti.

Winklevoss Twins kävi myös läpi haasteen, kun SEC haastoi Geminin oikeuteen väittäen, että pörssi tarjosi rekisteröimättömiä arvopapereita. SEC on myös haastanut Genesiksen, Coinbasen ja Krakenin oikeuteen näiden arvopapereiden tarjoamisesta.

Forbesin mukaan Cameronin ja Tyler Winklevossin omaisuus on kumpikin 1,4 miljardia dollaria. Gemini-omistuksensa lisäksi he omistavat myös tuhansia Bitcoineja. Tämän seurauksena he ovat hyötyneet, kun Bitcoin on noussut joulukuun 2022 15 000 dollarista yli 40 000 dollariin.

Geminin arvoksi arvioitiin yli 7,1 miljardia dollaria varainhankinnassa vuonna 2021. Koska kyseessä on yksityinen yritys, jolla ei ole julkisesti saatavilla olevia taloudellisia tietoja, sen todellista arvoa on vaikea määrittää. Mutta Coinbasen suorituskyvyn perusteella voimme olettaa, että sen arvo on ylittänyt 7 miljardia dollaria.

Taitavia sijoittajia

Winklevossin kaksoset ovat kasvaneet taitaviksi sijoittajiksi. He saivat suurimman osan omaisuudestaan Facebookista, mikä antoi heille 65 miljoonaa dollaria käteistä ja osakkeita. Oikeudenkäynnissä he väittivät, että Facebook oli heidän ideansa ja että Mark Zuckerberg oli varastanut sen heiltä.

Tämä tarkoittaa, että he ovat muuttaneet tämän rahoituksen miljardeiksi dollareiksi sijoittamalla Bitcoiniin, Geminiin ja mahdollisesti muihin kryptovaluuttoihin. He omistavat myös Winklevoss Capitalin, riskipääomayhtiön, joka on sijoittanut useisiin yrityksiin, kuten Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin , Flexport, Messari, Stacks, Work & Co ja Tezos. Accenture osti äskettäin Work & Co : n.

