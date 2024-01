Kiinan väestön väheneminen: syvenevä kriisi

Kiinan väkiluku on laskenut merkittävästi jo toisena peräkkäisenä vuonna, mikä on jatkoa huolestuttavalle suuntaukselle, jolla on valtavat seuraukset sen taloudelliseen tulevaisuuteen ja väestörakenteeseen.

2023: Väestörakenteen muutosten vuosi

Tilastokeskuksen mukaan Kiinan väkiluku putosi 2,08 miljoonalla eli 0,15 prosentilla 1,409 miljardiin vuonna 2023.

Tämä lasku oli suurempi kuin vuonna 2022 tapahtunut 850 000 väestön väheneminen, mikä oli ensimmäinen Mao Zedongin aikakauden 1961 suuren nälänhädän jälkeen.

COVID-19 ja sen vaikutukset

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä rooli tässä väestörakenteen muutoksessa. Kolmen vuoden tiukkojen seulonta- ja karanteenitoimenpiteiden jälkeen Kiina koki dramaattisen valtakunnallisen COVID-viruksen nousun, kun viranomaiset äkillisesti poistivat rajoituksia joulukuussa 2022.

Tämä johti siihen, että kuolemien kokonaismäärä kasvoi 6,6 prosenttia 11,1 miljoonaan vuonna 2023, mikä on korkein kuolleisuus sitten vuoden 1974 kulttuurivallankumouksen.

Ennätysalhainen syntyvyys

Uusien syntyneiden määrä putosi 5,7 % ja syntyvyys oli ennätyksellisen alhaalla, 6,39 syntymää 1 000 ihmistä kohden. Tämä lasku johtuu vuosikymmeniä jatkuneista trendeistä, kuten yhden lapsen politiikasta ja nopeasta kaupungistumisesta, mikä tekee lasten kasvatuksesta kaupungeissa kalliimpaa.

Vertailun vuoksi Japanin syntyvyys oli 6,3 1 000 asukasta kohden vuonna 2022, kun taas Etelä-Korean 4,9. Kuten muissa matalan syntyvyyden maissa havaitaan, hedelmällisyyden laskun kääntäminen on usein erittäin vaikeaa.

Työvoiman väheneminen ja taloudellinen vaikutus

Väestön väheneminen lisää huolta Kiinan kasvunäkymistä. Kun työntekijöitä ja kuluttajia on vähemmän, vanhustenhoito- ja eläke-etuuksien nousu rasittaa velkaantuneita kuntia.

Lisäksi nuorisotyöttömyys nousi ennätyskorkeaksi vuonna 2023, monien toimihenkilöiden palkat laskivat ja kriisi kiinteistösektorilla, jossa yli kaksi kolmasosaa kotitalouksien varallisuudesta on varastoitu, voimistui.

Katya Stead, Invezzin talouskirjeenvaihtaja, sanoo:

Kiinan kansan ikääntyminen on potentiaalisesti peruuttamaton pitkän aikavälin trendi. Kansainvälinen valuuttarahasto on tehnyt selväksi yhteyden alhaisen syntyvyyden ja bruttokansantuotteen alenemisen välillä. Ja maailman toiseksi suurimmassa taloudessa tämä on vähintäänkin huolestuttavaa.

Väestön ikääntyminen ja eläkekriisi

Vähintään 60-vuotiaiden osuus oli 21,1 % vuonna 2023. Kiinan tiedeakatemia ennustaa eläkejärjestelmän vajeen vuoteen 2035 mennessä, sillä eläkeikäisen väestön odotetaan ylittävän 400 miljoonaa.

Maaseudun kamppailut

Gansun maakunnassa asuvan Xin Lun kaltaiset henkilöt korostavat ikääntyvän maaseutuväestön kohtaamia taloudellisia haasteita. Vähäisten eläkkeiden ja rajallisten säästöjen vuoksi riippuvuus perheen eläkkeestä kasvaa.

Hallituksen vastaus ja yleinen mielipide

Huolimatta hallituksen pyrkimyksistä kannustaa synnytystä erilaisten kannustimien avulla, näiden toimenpiteiden tehokkuus on edelleen kyseenalainen. Pekingin paikallispolitiikasta puuttuu yhtenäinen täytäntöönpano, ja syntyvyyden laskun perimmäisiä syitä ei käsitellä.

26-vuotias IT-työntekijä Xian Wu suhtautuu skeptisesti hallituksen kannustimiin, mikä osoittaa syvempää yhteiskunnallista muutosta asenteissa perhesuunnittelua kohtaan.

Pitkän aikavälin YK:n asiantuntijat näkevät Kiinan väestön pienenevän 109 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Kiinan 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien väkiluku oli 296,97 miljoonaa vuonna 2023, mikä on noin 21,1 prosenttia sen kokonaisväestöstä, kun se vuonna 2022 oli 280,04 miljoonaa.

Maan eläkeikäisen väestön odotetaan kasvavan yli 400 miljoonaan vuoteen 2035 mennessä, mikä on enemmän kuin Yhdysvaltojen koko väestö.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.