Cardano (ADA) vs Solana (SOL): parempi krypto ostaa vuonna 2024?

Cardano (ADA) ja Solana (SOL) ovat alan suosituimpia lohkoketjuverkkoja. Ne ovat monen miljardin yksiköitä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 61 miljardia dollaria. Tässä tapauksessa nämä kaksi ovat arvokkaampia kuin jotkut tunnetut yritykset, kuten Ford, General Motors, Teladoc ja Estee Lauder. Joten mikä on parempi osto SOL:n ja ADA:n välillä?

Miksi Solana on parempi ostos kuin Cardano

Cardano ja Solana ovat lohkoketjuverkkoja, jotka on rakennettu tekemään samaa. Kehittäjät käyttävät niitä hajautettujen sovellusten (dApps) ajamiseen keskeisillä aloilla, kuten pelaaminen, hajautettu rahoitus (DeFi) ja ei-korjattavat tunnukset (NFT).

Tässä tapauksessa on useita syitä, miksi Solana on ylivoimaisesti parempi sijoitus kuin Cardano. Ensinnäkin Cardanoa kuvataan usein haamuketjuksi, mikä tarkoittaa lohkoketjua, jota ei tueta merkityksellisillä sovelluksilla.

Cardanon ekosysteemin lähempi tarkastelu osoittaa, että sillä on vain muutama kehittäjä. DeFi Llaman mukaan Cardanon verkossa on 33 DeFi-sovellusta verrattuna Solanan 123:een. Tämän seurauksena Cardanon TVL on 347 miljoonaa dollaria verrattuna Solanan 1,4 miljardiin dollariin.

TVL ei ole ainoa tieto, jota sinun tulee tarkastella ekosysteemiä arvioitaessa. Sinun tulisi esimerkiksi katsoa, käyttävätkö kukaan näitä DEXE:itä ja lainausprotokollia. CoinMarketCapin tiedot osoittavat, että Minswap, Solanan suurin DEX, käsitteli vain 2,9 miljoonan dollarin liiketoimia viimeisen 24 tunnin aikana.

Toisaalta Solanan Orca ja Raydium ovat kymmenen parhaan joukossa transaktiovolyymilla mitattuna. Vain alustat, kuten Uniswap, dYdX ja Kine Protocol, ovat suurempia. Ja jokin aika sitten Solana käsitteli enemmän DEX-määrää kuin Ethereum.

Toinen syy siihen, miksi Cardano on 18 miljardin dollarin haamuketju, on se, että sen ekosysteemissä on vain vähän stabiileja kolikoita. Tiedot osoittavat, että sillä on vain 18 miljoonaa dollaria tallia, kun taas Solanalla on yli 1,8 miljardia dollaria.

Mutta Cardano on vertaisarvioitu, eikö niin?

Non-Fungible Token (NFT) -teollisuudesta huomaamme, että Cardanossa on vain vähän toimintaa. CryptoSlamin tiedot osoittavat, että NFT:n kokonaismyynti Solanassa on yli 4,7 miljardia dollaria. Sillä on ollut yli 1,9 miljoonaa ostajaa ja 1,49 miljoonaa myyjää. Cardano puolestaan on käsitellyt 631 miljoonan dollarin myyntiä 1,28 miljoonan ja 668 000 ostajan ja myyjän kanssa.

Samaan aikaan Solanalla on enemmän tapahtumia kuin Cardanolla. Cardanoscanin tiedot osoittavat, että ADA:lla on ollut yli 83 miljoonaa tapahtumaa, kun taas Cardanolla on yli 262 miljoonaa. Nämä luvut voivat kuitenkin olla harhaanjohtavia, mikä osittain selittää, miksi Cardano on edelleen 18 miljardin dollarin kokonaisuus. Useimmissa tapauksissa vähittäiskauppiaat ostavat Cardanon, koska välittäjät mainostavat sitä voimakkaasti.

Toinen syy, miksi Cardano pyrkii herättämään huomiota, on väite, että se on vertaisarvioitu. Kehittäjät väittävät, että sillä on verkossa yli 100 julkaistua paperia. Löydät joitain näistä papereista täältä. Todellisuudessa kaikki nämä paperit eivät kuitenkaan tarkoita mitään, jos alusta ei voi houkutella kehittäjiä.

Cardano vs Solana -esitys

SOL vs ADA hintakaavio

Viimeinen syy, miksi Solana on parempi krypto ostaa kuin Cardano, on sen historiallinen suorituskyky. Viimeisen viiden vuoden aikana Solana token on kasvanut lähes 200 prosenttia, kun taas Cardano on laskenut yli 50 prosenttia. Osa Solanan voitoista tuli vuonna 2023, kun se hyppäsi 8 dollarista yli 120 dollariin.

Solanan ralli johtui voimakkaasta ekosysteemin kasvusta ja Bonkin ja Samodeycoinin kaltaisten suosiosta. Se houkutteli myös lisää kehittäjiä, mukaan lukien tunnetut nimet, kuten Helium ja Hivemapper. Siksi Solana on todennäköisesti parempi kuin Cardano tulevaisuudessa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.