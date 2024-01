Bitcoin ETF:t herättävät sijoittajien vimmaa, mutta jatkuuko vauhti?

Äskettäin lanseerattu uusi erä Yhdysvaltain bitcoin-pörssissä noteerattuja rahastoja (ETF) on herättänyt huomattavaa sijoittajien huomiota, mikä merkitsee merkittävää hetkeä kryptovaluuttamarkkinoilla.

Vain kolmen ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana sijoittajat ovat sijoittaneet huomattavat 1,9 miljardia dollaria yhdeksään uuteen ETF:ään, jotka seuraavat bitcoinin spot-hintaa.

Tämä vahva sisäänvirtaus ylittää aikaisempien maamerkkien ETF:ien alkuperäisen suorituskyvyn ja asettaa lupaavan mutta epävarman kehityksen näille uusille rahoitusvälineille.

Taustaa ja julkaisun menestys

Bitcoin ETF:t edustavat keskeistä kehitystä kryptovaluuttojen integroinnissa valtavirran rahoitusmarkkinoille. Niiden hyväksyntää ja julkaisua ovat odottaneet pitkään sijoittajat, jotka haluavat altistua bitcoinille ilman suoran kryptovaluutan omistamisen monimutkaisuutta.

Uusien ETF:ien menestys ylittää ProShares Bitcoin Strategy ETF:n, joka keräsi ennätysmäärän 1,2 miljardia dollaria kolmen ensimmäisen päivän aikana vuonna 2021, ja jopa SPDR Gold Shares ETF:n, joka nosti 1,13 miljardia dollaria vuoden 2004 julkaisunsa jälkeen.

Tämä vahva alkureaktio osoittaa sijoittajien merkittävää halukkuutta bitcoineihin liittyviin tuotteisiin, mikä osoittaa luottamusta kryptovaluutan tulevaisuuteen.

Markkinoiden vastaus ja Bitcoinin suorituskyky

Huolimatta markkinoiden innostuneesta reaktiosta näitä ETF:itä kohtaan, bitcoinin hinta on laskenut yli 8 % niiden lanseerauksen jälkeen 11. tammikuuta. Tämä pudotus seuraa rallia, jota vauhditti SEC:n ETF:ien hyväksyntä.

Markkinoiden reaktio heijastaa bitcoinin luontaista volatiliteettia ja näihin uusiin sijoitusvälineisiin liittyvää varovaista optimismia. Tulojen kestävyys on edelleen epävarmaa, kun markkinaosapuolet arvioivat, säilyykö kiinnostus näitä ETF:itä kohtaan kryptovaluutan pahamaineisten hintaheilahtelujen keskellä.

Andrey Stoychev Prime Brokeragesta, Nexosta, sanoo:

Makropuolella Bitcoinin vetovoima joutuu koetukselle, kun Fed kääntyy alentamaan korkoja, mikä avaa ovet helpommin saatavilla olevalle rahoitukselle ja sitä kautta riskinottohalulle, kuten osakkeille ja digitaalisille omaisuuserille. Historiallisesti Bitcoin on saanut Fedin suotuisia uutisia, mikä puolestaan on aina houkutellut vähittäis- ja institutionaalisia sijoittajia.

Maksurakenteet ja kilpailuympäristö

Maksurakenne on kriittinen tekijä näiden uusien ETF:ien houkuttelevuudessa. Maksuilla 0,19–0,39 prosenttia ne tarjoavat kustannustehokkaamman vaihtoehdon verrattuna olemassa oleviin tuotteisiin, kuten Grayscale Bitcoin Trust, joka veloittaa 1,5 prosentin maksun.

BlackRock ja Fidelity, jotka houkuttelevat merkittäviä tuloja, ovat ottaneet käyttöön kilpailukykyisiä maksustrategioita markkinaosuuden kaappaamiseksi. Tämä aggressiivinen hinnoittelu yhdistettynä vahvaan tuotemerkkien tunnettuuteen on asettanut ne suotuisasti kilpailijoita vastaan nousevilla bitcoin-ETF-markkinoilla.

Kryptoanalyytikko ja Blockchain-konsultti Anuj Chaudhary sanoo,

Kryptovaluuttojen käyttöönotto instituutioissa on herättänyt kaksipuolista keskustelua. Jotkut väittävät, että institutionaalinen hyväksyminen on ratkaisevan tärkeää kryptovaluuttojen laillistamiseksi ja niiden suosion lisäämiseksi. Ironista kyllä, Bitcoin-maksimalistit väittävät, että Bitcoin ETF:t aiheuttavat ongelmia itselleen Bitcoinille, hajauttamiselle ja taistelulle institutionaalista valvontaa vastaan. Pörssissä noteeratuista Bitcoin-rahastoista on nyt tullut todellisuutta, ja Wall Streetin suurimmat sijoittajat ovat virallisesti liittyneet digitaaliseen omaisuustilaan. Pelkästään ensimmäisenä päivänä näiden ETF-rahastojen kauppavolyymi oli yli 6 miljardia dollaria, ja Greyscalen ETF melkein rikkoi debyyttinsä eniten vaihdetun ennätyksen. Pari päivää myöhemmin Greyscalen Bitcoin ETF näki varoja ulos. Tämä osoittaa kysyntää säännellyillä markkinoilla olevien yksityissijoittajien keskuudessa, jotka etsivät arvon säilyttämistä ja suojaa inflaatiota vastaan, eikä se ole niille, jotka etsivät “nopeaa rikkautta”.

Tulevaisuuden näkymät ja institutionaalinen hyväksyminen

Näiden bitcoin-ETF:ien tulevaisuus riippuu niiden kyvystä herättää jatkuvaa kiinnostusta sekä yksityis- että institutionaalisista sijoittajista. Vaikka niiden alkuperäinen menestys on huomattava, haasteena on varmistaa pitkän aikavälin tulovirrat ja hyväksyminen hajautettujen sijoitussalkkujen peruselementiksi.

Erityisesti institutionaalinen hyväksyntä on merkittävä virstanpylväs, joka saattaa tarjota vakautta ja kypsyyttä markkinoille. Seuraavat kuusi kuukautta ovat ratkaisevia määritettäessä, kuinka nämä ETF:t sopivat laajempiin sijoitusstrategioihin ja voivatko ne voittaa bitcoinin epävakauden ja sääntelyn valvonnan esteet.

Stoychev lisää

Puolittaa eli seuraava iso asia kaikkien mielessä nyt, kun spot-ETF-hyväksyntä on tehty ja pölytty. Jos kysyntä Bitcoinille altistumisesta ETF:ien kautta jatkuu, niin kysynnän ja tarjonnan peruslait tulevat voimaan. Tämä on erityisen huomionarvoista sen jälkeen, kun juuri louhitun BTC:n tarjonta on vähentynyt 50 % Bitcoinin puolittamisesta. Nämä tekijät oikeuttaisivat jatkuvan kiinnostuksen Bitcoinia kohtaan, mikä johtaisi jatkuvaan pääomavirtaan uusiin ETF-rahastoihin.



Uusien Yhdysvaltain bitcoin-ETF:ien lanseeraus merkitsee vedenjakajaa kryptovaluuttojen matkalla kohti valtavirran hyväksyntää. Heidän alkuperäinen menestys heijastaa sijoittajien kasvavaa halukkuutta bitcoineille perinteisten sijoitusvälineiden kautta.

Tuleva tie on kuitenkin täynnä epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät markkinoiden hyväksymiseen, sääntelyyn liittyviin haasteisiin ja bitcoinin luontaiseen volatiliteettiin. Kun nämä ETF:t liikkuvat monimutkaisessa rahoitusmaailmassa, niiden suorituskyky ei ainoastaan muokkaa sijoittajien mielialaa, vaan myös mahdollisesti määrittelee uudelleen kryptovaluuttojen roolin laajemmassa sijoitusmaailmassa.

Lopuksi Chaudhary sanoo:

Mielenkiintoista on, että BlackRock on alkanut ladata BTC-laukkujaan. Lähitulevaisuudessa painottuvat trendit ovat BlockRockin Bitcoin-omistus, Bitcoinin tuleva puolittaminen ja globaali kryptosääntely.

