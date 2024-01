Tästä syystä EUR/CHF- ja USD/CHF-kurssit nousevat

USD/CHF- ja EUR/CHF- valuuttakurssit jatkoivat nousuaan tällä viikolla Federal Reserven ja Euroopan keskuspankin (EKP) virkamiesten jyrkän lausunnon jälkeen. Sveitsin frangi laski 0,9450:aan euroa vastaan ja 0,8700:aan Yhdysvaltain dollaria vastaan.

Hawkish EKP:n ja Fedin virkamiehet

Maailman talousfoorumi (WEF) oli tämän viikon suurin makrotapahtuma, joka kokosi yhteen päätöksentekijöitä eri puolilta maailmaa. Näihin henkilöihin kuului EKP:n, Federal Reserven ja Sveitsin keskuspankin (SNB) virkamiehiä.

Suurin osa virkamiehistä ilmaisi huolensa siitä, että markkinat odottivat koronlaskuja riittävän aikaisemmin. EKP:n virkamiehet, mukaan lukien Christine Lagarde, totesivat, että pankki todennäköisesti alkaa laskea korkoja vuoden toisella puoliskolla. Jotkut analyytikot odottivat näiden leikkausten alkavan jo maaliskuussa.

Jotkut Federal Reserve -viranomaiset, kuten Christopher Waller ja Raphael Bostic, varoittivat, että inflaatio oli edelleen sitkeän korkea ja että Fed todennäköisesti pitää korkoja korkeammalla pidempään vastustaakseen sitä.

Samaan aikaan haastattelussa SNB:n Thomas Jordan sanoi, että inflaatio maassa oli vetäytymässä vahvan Sveitsin frangin myötä. Hän odottaa korkojen pitävän korkeammalla pidempään, vaikka analyytikot näkevät niiden tulevan jo maaliskuussa.

Samaan aikaan EUR/CHF- ja USD/CHF-pari nousivat, kun sijoittajat vähättelivät Lähi-idän jännitteiden vaikutusta. Pakistan pommitti Irania torstaina, mikä oli eskalaatiota. Yhdysvallat ja Britannia ovat myös jatkaneet Houthi-kapinallisten pommittamista.

Vaikka kriisi voi jatkua pitkään, on merkkejä siitä, että markkinat ovat vähättelemässä merkitystään. Esimerkiksi Brentin ja West Texas Intermediaten hinta on pysynyt alle 80 dollarissa. Useimmissa tapauksissa Sveitsin frangilla on tapana pärjätä hyvin, kun on olemassa geopoliittisia ongelmia.

USD/CHF tekninen analyysi

USD/CHF-kaavio TradingView’n mukaan

Päiväkaaviota ajatellen näemme, että USD:n ja CHF:n välinen vaihtokurssi on ollut vahvassa nousussa viime päivinä. Tässä se on hypännyt viimeisen seitsemän peräkkäisen päivän aikana ja siirtynyt korkeimpaan pisteeseensä sitten joulukuun 18. päivän. Pari on myös kääntänyt tärkeän vastustason 0,8551:n tueksi,

Se on noussut yli 50 päivän liukuvan keskiarvon ja avaimen resistanssin 0,8670:ssa, joka on matalin heilahdus 4. joulukuuta. Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) lähestyy yliostettua pistettä 70:ssä, kun taas Chande Momentum Oscillator (CMO) on lähellä 100:aa.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan hetken ja jatkaa sitten laskutrendiä ja testaa uudelleen tuen 0,8550:ssa.

EUR/CHF tekninen analyysi

EUR–CHF-pari jatkoi nousuaan viime päivinä. Päiväkaaviossa pari nousi 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. USD/CHF-parin tavoin RSI ja CMO-indikaattorit ovat jatkaneet nousuaan.

Samaan aikaan pari lähestyy purppuranvärisen laskevan kanavan yläosaa. Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat avainresistanssin 0,9500:aan. Tämä hinta on laskevan kanavan yläpuolella.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.