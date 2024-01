Kryptovaluuttamarkkinat ovat edelleen punaisella, kun Bitcoin menetti noin 3 % viimeisen päivän aikana painaen 39 881 dollarin aikatasoja. Johtava krypto laski 6,49 % viimeisen seitsemän päivän aikana. Koska karhut hallitsevat BTC:ia, Pullix (PLX) ja Binance Coin (BNB) pysyvät vakaina.

Bitcoin on herkkä uudelle pudotukselle

BTC putosi alle 40 000 dollaria ensimmäistä kertaa vuonna 2024, kun se oli pudonnut noin 3 % viimeisen päivän aikana. Omaisuuden hintamuutokset viimeisen kolmen viikon aikana osoittavat myy-uutisten konseptin Yhdysvaltojen hyväksymän spot Bitcoin ETF:n jälkeen.

Lisäksi kaivostyöläiset, lyhytaikaiset omistajat ja Grayscale Investments lisäävät laskutapausta merkittävillä myynneillä. Lisäksi FTX & Alameda likvidoi BTC:n noin 1,1 miljardin dollarin arvosta takaisinmaksumenettelynsä aikana.

Tässä yhteydessä kryptoanalyytikko Scott ennusti Bitcoinin laskun kohti 34 000 dollaria, kun hallitseva krypto menettää vauhtinsa 39 000 dollarin alueella.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

Asiantuntija odottaa BTC-hinnan jatkavan laskuaan kohti tukialuetta 34 000 dollarin arvoalueella tulevina viikkoina.

Pullix (PLX) herättää huomion huomattavalla menestyksellä

Pullix juhlii varhaista menestystä, kun se herättää maailmanlaajuista huomiota jatkuvalla ennakkomyynnillä. Hanke on kerännyt yli 4,28 miljoonaa dollaria kuudennessa vaiheessa, mikä osoittaa sijoittajien luottamusta sen pitkän aikavälin potentiaaliin.

Pullix näkee lisääntyneen optimismin, koska se voi mullistaa digitaalisen kaupankäynnin hybridiekosysteemillä, joka hyödyntää keskitetyn ja hajautetun pörssin ominaisuuksia.

Ainutlaatuinen pörssi käyttää PLX:ää hallintotunnuksena. Samaan aikaan Trade-to-earn -kolikko antaa käyttäjille mahdollisuuden nauttia palkkioista ja passiivisista tuloista samalla kun he käyttävät alustaa ja osallistuvat erilaisiin kaupankäynnin haasteisiin.

Toisin kuin muut DEX:t tai CEX:t, helppokäyttöinen Pullix tarjoaa kiinteää tuloa uskollisille käyttäjilleen. PLX on pörssin väline käteispalautuspalveluihin, kampanjatarjouksiin ja palkkioiden jakeluun.

Kiinnostuneet pelaajat voivat ostaa PLX:n sen nykyisellä 0,08 dollarin hinnalla ja odottaa merkittäviä tuottoja, kun asiantuntijat ennustavat nousua 1 dollariin.

Binance Coin valmis massiiviseen murtautumiseen

BNB on pitänyt yllä sivusuuntaisia hintakeinoja viime viikkoina. Altcoin pysyi 300 dollarin rajan yläpuolella Bitcoinin liukumisesta huolimatta, ja kasvava vauhti korostaa pidemmän aikavälin vakautta.

Binance Coin nousi yli 50 % viimeisen kolmen kuukauden aikana ja pysyi tasaisesti yli 300 dollarin. Lisäksi 15,69 miljardin dollarin päivittäinen kaupankäyntivolyymi auttaa pitämään altcoinin pinnalla. BNB:n kauppa on lähellä 311 dollaria tässä julkaisussa, mikä näyttää vakaan paluun. Lisäksi tasainen pohjakysyntä voi viedä alttiuden yli sen lähiajan vastukset.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Tämä avaa nousupolun kohti 52 viikon huippua 352 dollarissa suotuisissa markkinaolosuhteissa.

Löydät lisätietoja Pullixin ja PLX:n ennakkomyynnistä heidän verkkosivuiltaan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.