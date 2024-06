S&P Global ilmoitti äskettäin, että S&P- ja Dow Jones -indeksit arvioivat S&P 500 -indeksin nykyiset painotukset, mukaan lukien yritykset, uudelleen ensi kuussa.

Legendaarinen virstanpylväs

Kuuluisa indeksi, joka tunnetaan NYSE:n markkina-arvoltaan 500 vaikutusvaltaisimman ja suurimman yrityksen isännöimisestä (vaikka myös muita kelpoisuusvaatimuksia on), on synonyymi tietyn kaliiperin tuotemerkeille. Monille se edustaa legitiimiyden ja perinnön tunnetta, jota ei voi ostaa.

Yritykset eivät debytoi S&P 500:ssa tai poistu siitä usein – jotkut ovat olleet indeksissä yli 50 vuotta – joten kaikki uudet nimet ovat suuri uutinen. Ja huhujen mukaan seuraava yritys, joka saattaa olla S&P:n uusin lisäys, on Palantir Technologies.

Mutta Palantir Technologies on toiminut vuodesta 2003 lähtien, ja sen markkina-arvo on yli 30 miljardia dollaria vuosia. Joten mikä on yhtäkkiä muuttunut?

Uusi aikakausi Palantirille

Palantir sai ensimmäisen vihjeen S&P:n mukaantuloon sen jälkeen, kun sen vuoden 2023 viimeisen neljänneksen taloudellinen tulos julkaistiin viime tuloskaudella.

Tämä johtuu siitä, että S&P:ssä on muutakin kuin pelkkä markkina-arvo. Kuten S&P itse toteaa, yrityksillä on oltava “positiivisten tulosten historia ja niiden on täytettävä tietyt likviditeetti- ja kokokynnykset”.

Palantir raportoi vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen taloudellisissa tuloksissa räjähdysmäisen tuloksen – mukaan lukien se, että yritys oli voitollinen kaikkien aikojen ensimmäisellä neljänneksellä. Kun yhtiö ilmoitti 13. helmikuuta yli 30 miljoonan dollarin positiivisen GAAP-tuloluvun, Palantirin osakekurssit nousivat lähes 20 %.

Mutta yksi pääsky ei kesää tee. Huomaa, että S&P Global -asiakirja, johon viittasimme edellä, mainitsee kannattavuuden historian, ei kertaluonteisen tapahtuman.

Aika on nyt

Kuitenkin, kun Palantir raportoi tuloksensa myöhemmin tänään, kaikki voi muuttua muutaman tunnin sisällä. Jos yritys raportoi kaksi peräkkäistä vuosineljännestä kannattavuudesta – tai mikä vielä parempaa, voittoja kasvaa QoQ –, se todennäköisesti täyttää kelpoisuusvaatimukset S&P 500:n sisällyttämiselle.

Analyytikoiden ennusteet ovat yhtä mieltä siitä, että Q1:n tuloksen kannattavuus on erittäin todennäköistä. Itse asiassa megapankki Citigroup nosti juuri tänään Palantir Technologiesin hintatavoitettaan merkittävästi, 20 dollarista 23 dollariin, ennen tulosta.

Lisäksi Palantir-osakkeen kurssi on noussut yli 6 % tänään pelkästään tähän mennessä, mikä viittaa selkeään nousuun, vaikka Yhdysvaltain markkinat ovat olleet auki vain muutaman tunnin.

Ja koska Palantir on tekoälyteknologian osake, taivas voi hyvinkin olla rajana. S&P:n jengi saattaa hyvinkin etsiä tekosyitä lisätäkseen tämän hetken osakekannan joukkoon jo nyt.

Mitä tapahtuu Palantirin osakekurssille, jos se liittyy S&P 500 -indeksiin?

S&P Global toteaa, että S&P 500 -indeksiin lisätyillä osakkeilla on tapana menestyä erittäin hyvin, kun ne on nimetty jäseniksi, ja osakekurssit nousevat pilviin uutisten jälkeen.

Historiallisesti tämän uuden lisäyksen osakekurssi ylittää vaikuttavasti itse S&P 500 -indeksin sen “ilmoituspäivän” (debytoi indeksissä) ja voimaantulopäivän välillä. Tätä seuraa yleensä lyhyt korjaus.

Osasyynä tähän on se, että indeksiä seuraavilla rahastoilla (ja niitä on paljon) on oltava omistusosuuksia kaikista S&P:n yhtiöistä, mikä tarkoittaa, että arvostettujen rahastojen aalto tulee ostamaan Palantirin osakkeita heti, kun yhtiö luetteloita.

Sieltä on todennäköistä, että markkinatunnelma nostaa sen vain uusiin korkeuksiin. Mutta kaikki tämä on vielä tässä vaiheessa arvailua. Ainakin Palantirin tämän päivän tuloihin asti.

Palantir Technologies raportoi Q1-tuloksensa Yhdysvaltain markkinoiden sulkeutumisen jälkeen tänään, ja tuloksista keskustellaan webcast-lähetyksenä klo 17.00 itäistä aikaa.

