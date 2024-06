Coca-Cola Consolidatedin (NASDAQ: COKE) osakekurssi on tänään tätä artikkelia kirjoitettaessa noussut 17,65 % ja on tänä aamuna noussut 1024,76 dollariin osakkeelta.

Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet nousivat eilen yössä 857,88 dollarista osakkeelta yli 1 005 dollariin. Mutta miksi?

Osakkeita ostetaan takaisin yli 3 miljardia dollaria

6. toukokuuta Coca-Cola Consolidated julkaisi viimeisimmän neljännesvuosittaisen tuloksensa.

Suurin osa taloudellisista tuloksista itsessään oli melko tasaista (esimerkiksi vain 5 %:n kasvu liiketoiminnassa), mutta samalla yhtiöllä on myös merkittäviä uutisia: valtava kantaosakkeiden ostosuunnitelma.

Coca-Cola Consolidated ilmoitti, että se aikoo ostaa enintään 3,1 miljardin dollarin arvosta kantaosakkeitaan sekä muunnetulla hollantilaisen huutokaupan ostotarjouksella enintään 2,0 miljardilla dollarilla kantaosakkeistaan että erillisellä osakkeiden ostosopimuksella Thenin tytäryhtiön kanssa. Coca-Cola Company.

Se sanoi, että se odottaa ostotarjouksen hintahaarukan olevan 850–925 dollaria Common Stock -osakkeelta.

Tämä tarkoittaa, että Coca-Cola Consolidated on suostunut ostamaan ja The Coca-Cola Companyn tytäryhtiö on suostunut myymään 21,5 %:n osuuden Coca-Cola Consolidatedin ulkona olevista osakkeista, kun tarjous on toteutettu.

Coca-Cola Consolidated on yritys, joka pakkaa ja pullottaa kaikki Coca-Cola Companyn tuotteet sekä muiden merkkien juomat, eikä sitä pidä sekoittaa itse Coca-Colaan.

Coca-Cola Consolidated on menestynyt viime aikoina hyvin. Yhtiön osakekurssi on myös noussut viime viikolla yli 22 % ja viimeisen kuukauden aikana yli 20 %.

Suurempi velka, suurempi EPS tiellä

J. Frank Harrison III, yrityksen toimitusjohtaja ja puheenjohtaja, sanoi siirrosta seuraavaa:

Jatkuva vahva suorituskykymme antaa meille luottamusta ilmoittaa aiotumme ostaa takaisin jopa 3,1 miljardia dollaria jäljellä olevia kantaosakkeitamme. Uskomme, että tämä on ihanteellinen aika hyödyntää taseemme vahvuutta ottamalla varovaisen määrän velkaa palauttaaksemme käteistä osakkeenomistajille ja rakentaaksemme pitkäaikaista arvoa.

Pohjimmiltaan yritys ottaa velkaa ostamalla osakkeita, jotta se voisi kasvattaa yhtiön osakekohtaista tulosta (EPS) myöhemmillä vuosineljänneksillä ja siten lisätä Coca-Cola Consolidatedin houkuttelevuutta.

Viimeisen 24 tunnin suorituskyvyn perusteella näyttää toimivan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.