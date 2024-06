Van Eck Associates Corp ilmoitti juuri pienentäneensä osuuttaan Lemonade Inc:ssä (NYSE: LMND). Vakuutusyhtiön osakkeet ovat edelleen yli 15 % nousussa kirjoitettaessa.

Van Eck myi 244 000 dollarin arvosta LMND dollaria

Sijoitusrahastoyhtiö alensi riskiä LMND dollariin yli 28 % viimeisellä neljänneksellä.

Se myi yhteensä 6 053 Lemonadin osaketta noin 244 000 dollarilla, mutta sillä on edelleen noin 15 000 New Yorkissa toimivan yrityksen osaketta.

Uutiset saapuvat pari viikkoa sen jälkeen, kun Lemonade raportoi ensimmäisen vuosineljänneksen taloudelliset tulokset, jotka ylittivät Street-arviot. $LMND sanoi myös, että se on kassavirtaperusteisesti nollatulosta vuoden 2024 loppuun mennessä.

Limonadin osakkeet ovat laskeneet yli 10 % kuluvan vuoden aikana.

Pitäisikö sinun ostaa Limonade-osaketta tänään?

Lemonade Q1:n vahvuus liittyi ensisijaisesti suotuisaan PYD:hen (aiemman vuoden kehitys), kuten Jefferiesin analyytikot kertovat.

He antavat edelleen LMND dollarin arvosanan “alitulosta”, koska tämä hyöty ei todennäköisesti toistu. Heidän 16 dollarin hintatavoite viittaa noin 10 prosentin heikkenemiseen tästä.

Jefferies on edelleen laskussa Lemonade-osakkeesta, kun sen asiantuntijat ennustavat sään aiheuttamia menetyksiä eteenpäin. He ovat haluttomia muuttamaan kantaansa vakuutusyhtiöön, kunnes on enemmän todisteita siitä, että se on siirtymässä kohti kestävää kannattavuutta.

Huomaa, että New Yorkin pörssiyhtiö ei maksa osinkoa kirjoittaessaan. Omistaminen passiivisen tulon keinona ei siis ole houkuttelevaa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.

