Coinbase-osakekurssianalyysi: ostaa vai myydä ennen tuloja?

Coinbase (COIN) osakekurssi on laskenut seitsemän päivää peräkkäin, ja se voi pahentua, kun se julkaisee neljännesvuosittaisen tuloksensa torstaina. Osake putosi alimmilleen 224,35 dollariin keskiviikkona, yli 17 % heinäkuun 23. päivän korkeimmasta pisteestä.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Kryptovaluuttojen hinnat laskevat

Copy link to section

Coinbase-osakkeen hinta tulee olemaan valokeilassa kryptovaluuttojen hintojen laskussa. Bitcoinin hinta putosi tämän viikon korkeimmasta 70 000 dollarista alle 64 000 dollariin. Ethereum putosi myös alle 3 200 dollarin, kun taas kaikkien kolikoiden markkina-arvo putosi 2,29 biljoonaan dollariin.

Coinbase-osakkeella on läheinen korrelaatio Bitcoinin ja muiden altcoinien kanssa. Alhaisemmat hinnat johtavat pienempään volyymiin ja transaktiovolyymiin Coinbasen ja Binancen kaltaisille yrityksille.

Tuoreet tiedot osoittavatkin, että hajautetuissa ja keskitetyissä pörsseissä vaihdettujen kolikoiden määrä on ollut jyrkästi laskussa. DeFi Llaman mukaan DEX-alustoilla vaihdettiin heinäkuussa yli 161 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin kesäkuun 157 miljardia dollaria.

Tämä volyymi oli yli 266 miljardia dollaria maaliskuussa, kun Bitcoin nousi ennätyskorkealle. Arvioiden mukaan myös Keskitettyjen pörssien (CEX) volyymi on vähentynyt.

DEX volumes

Coinbase-tulot edessä

Copy link to section

Seuraava tärkeä katalysaattori Coinbasen osakekurssille on sen torstaille suunniteltu tulos.

Nämä ovat tärkeitä lukuja kahdesta syystä. Ensinnäkin ne ovat ensimmäiset täyden vuosineljänneksen tulokset spot Bitcoin ETF: ien hyväksymisen jälkeen . Toisella vuosineljänneksellä nämä ETF:t lisäsivät omaisuuttaan, ja iShares Bitcoin Trust (IBIT) sai niistä eniten.

Coinbasesta on tullut tärkeä toimija ETF-tilassa, koska se on Blackrockin ja Grayscalen kaltaisten yritysten pääsäilyttäjä. Sellaisenaan yhtiö on nähnyt yli 15 miljardin dollarin tuloja tänä vuonna. Nämä tulokset antavat lisää tietoa siitä, miten yritys toimii.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön säilytysvarallisuus nousi 69 prosenttia 171 miljardiin dollariin, kun taas säilytyspalkkiot nousivat 32 miljoonaan dollariin. ETF-rahastot lisäsivät myös Prime-rahoitustuloja vuosineljänneksen aikana.

Coinbasen säilytysliiketoiminnasta ei tule suurta osaa yhtiön tuloista. Se on kuitenkin yksinkertainen liiketoiminta, joka antaa sille jatkuvia ja korkeakatteisia tuloja pitkään.

Coinbase on monipuolistanut tulolähteitään ajan myötä. Sen transaktiotulot nousivat 1,07 miljardiin dollariin ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvojen kryptohintojen ansiosta. Se oli suuri lisäys vuoden 2023 samalla neljänneksellä tehdystä 374 miljoonasta dollarista.

Samalla se on kasvattanut liittymä- ja palvelutulojaan. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto nousi 510 miljoonaan dollariin vuoden 2023 saman neljänneksen 361 miljoonasta dollarista.

Toinen Coinbasen potentiaalinen voittaja on sen vuonna 2023 lanseeraama Base Blockchain. Tänä aikana alusta on voittanut Tezosin, Zilliqan ja Velasin kaltaiset tulla kymmenen parhaan lohkoketjun joukkoon. Sen kokonaisarvo on lukittu (TVL) yli 1,65 miljardia dollaria.

Base on Coinbasen omistama yksityinen lohkoketju, mikä tarkoittaa, että se vie kaikki verkossa syntyneet tulot. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollisuuksia, että Coinbase käynnistää verkkoon lentopudotuksen.

Arbitrumin (2,1 miljardia dollaria) ja Avalanchen (9,2 miljardia dollaria) kaltaisten alustojen arvon perusteella voimme olettaa, että tukikohdan arvo on vähintään 3 miljardia dollaria.

COIN-tulojen esikatselu

Copy link to section

Toisen vuosineljänneksen alhaisen volyymin perusteella analyytikot uskovat, että Coinbasen liikevaihto on 1,4 miljardia dollaria, kun se kolmannella neljänneksellä oli 1,64 miljardia dollaria, mutta 97 prosenttia vuoden 2023 vastaavasta ajanjaksosta.

Yhtiön odotetaan tuottavan tänä vuonna yli 5,94 miljardia dollaria, mikä on 91 % enemmän kuin vuonna 2023. Sen jälkeen se nousee 6,14 miljardiin dollariin vuonna 2026.

Toisin kuin muut yritykset, Coinbasen tulevia tuloksia on kuitenkin suhteellisen vaikea ennustaa, koska kryptomarkkinoiden toimet vaikuttavat niihin.

Toinen Coinbasen mahdollinen riski on, että se on erittäin yliarvostettu, koska yrityksen markkina-arvo on yli 55 miljardia dollaria. Sitä esiintyy myös erittäin syklisellä teollisuudella, jossa on nousuja ja laskuja.

Coinbase osakekurssiennuste

Copy link to section

TradingView’n COIN-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että COIN-osakkeen hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime viikkoina. Noustuaan maaliskuussa 282,65 dollariin, se on siirtynyt karhumarkkinoille, koska se laski yli 20 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Osake on myös pudonnut Woodien pivot-pisteen ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) alapuolelle. Lisäksi osakkeisiin on muodostunut kaksiosainen kuvio, jonka pääntie on 195 dollaria. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio on yksi markkinoiden laskevimmista merkeistä.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät tavoittelevat avaintukitasoa 200 dollariin, mikä on noin 13 % nykyisen tason alapuolella. Tämä tavoite on myös ensimmäisessä Woodien tuessa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.