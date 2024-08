Yhdysvaltain dollari-indeksi (DXY) lähestyy keskeistä tasoa ennen NFP:n työpaikkatietoja

Yhdysvaltain dollariindeksi on viime päivinä joutunut paineen alaisena sijoittajien keskittyessä viimeaikaisiin Yhdysvaltain taloustietoihin ja Federal Reserven toimiin sekä muihin globaaleihin keskuspankkipäätöksiin. Sen kauppa kävi torstaina 104,17 dollarissa, kun se oli heinäkuun huipulla 106,2 dollaria.

Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Federal Reservin korkopäätös

Copy link to section

DXY-indeksi myyty, kun Federal Open Market Committee (FOMC) antoi heinäkuun päätöksensä. Siinä pankki päätti jättää korot ennalleen 5,25–5,50 prosentin välillä, missä ne ovat pysyneet viime kuukausina.

Korkopäätös vastasi sitä, mitä analyytikot odottivat ja mitä Fed on viestittänyt kuukausia.

Siitä huolimatta Fed vahvisti alkavansa miettiä koronlaskua, kun sen keskittyminen kahteen tarkoitukseen jatkui.

Fedin päätehtävänä on kaksi: työttömyysasteen ja inflaatiotason varmistaminen. Fed on asettanut inflaatiotavoitteeksi 2 %.

Viimeaikaiset talousluvut ovat osoittaneet, että inflaatio oli edelleen vahva Yhdysvalloissa. Siitä huolimatta luku on laskenut kolme kuukautta peräkkäin ja analyytikot uskovat trendin jatkuvan myös tulevina kuukausina.

Fed on myös vihjannut olevansa valmis aloittamaan koronlaskujen jo ennen kuin inflaatio siirtyy 2,0 prosentin tavoitteeseen.

Yhdysvaltain maatalouden ulkopuolisia palkkalaskentatietoja edessä

Copy link to section

Sen sijaan Fed on vihjannut keskittyneensä nyt enemmän työmarkkinoihin, jotka ovat osoittaneet heikkouden merkkejä.

Tiistaina Bureau of Labor Statisticsin (BLS) raportti osoitti, että työmarkkinat heikkenivät, kun avoimien työpaikkojen määrä putosi vuoden 2021 alimmilleen.

Toinen ADP:n raportti paljasti, että yksityinen sektori loi vain 122 000 työpaikkaa heinäkuussa, mikä on alhaisin määrä sitten vuoden 2023.

Painopiste siirtyy nyt perjantain nonfarm payrolls (NFP). Reutersin tekemät ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että talous lisäsi heinäkuussa 177 000 työpaikkaa yli 200 000 työpaikan jälkeen kesäkuussa. Kuten muutamassa viime kokouksessa, BLS saattoi alentaa viimeisiä NFP-tietojaan.

Samaan aikaan analyytikot odottavat työttömyysasteen pysyneen 4,1 prosentissa, korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2021. Toisen raportin odotetaan paljastavan, että keskimääräinen tuntipalkka kasvoi 0,3 prosenttia heinäkuussa ja laski sitten heinäkuussa 3,9 prosentista 3,8 prosenttiin.

Jos nämä luvut pitävät paikkansa, se tarkoittaa, että Federal Reserve haluaa laskea korkoja syyskuun kokouksessaan. Keskiviikon lausunnossaan Jerome Powell totesi, että pankki jätti oven auki koronlaskulle kyseisen kuukauden aikana.

Fed saa useita tärkeitä talouslukuja ennen seuraavaa kokousta. Se saa tulevan Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksin (CPI) ja henkilökohtaisen kulutusmenoraportin (PCE) tässä kuussa.

Jerome Powell antaa sitten vihjeen koronlaskuista Jackson Hole -symposiumissa elokuussa. JPMorganin analyytikko Bob Michele sanoi muistiinpanossa:

“Hän lähettää signaalin mahdollisimman monella tapaa, että ellei jotain dramaattista tapahdu tämän hetken ja syyskuun välisenä aikana, he alkavat leikata korkoja tuossa kokouksessa neljänneksellä.”

Kantokaupan purkaminen

Copy link to section

Myös US-dollariindeksi tulee olemaan paineen alaisena, kun sijoittajat alkavat purkaa muutaman viime vuoden aikana vallinneen siirtokaupan.

Carry trade on tilanne, jossa sijoittajat lainaavat matalakorkoisista omaisuuseristä korkeatuottoisiin. Muutaman viime vuoden aikana monet sijoittajat ovat lainanneet Euroopan ja Japanin kaltaisista paikoista sijoittaakseen Yhdysvaltain omaisuuteen.

Merkittävin siirtokaupan purkaminen tapahtuu USD/JPY-valuuttakurssissa, joka on laskenut jyrkästi viime päivinä. Tämä pudotus kiihtyi Japanin keskuspankin jälkeen toteutti vuoden toisen koronnostonsa.

Kanadassa Kanadan keskuspankki (BoC) on jatkanut koronlaskuja talouden taantuman jatkuessa. Sama tapahtui Euroopassa, jossa Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoja viime kokouksessaan.

Englannin keskuspankin odotetaan alkavan laskea korkoja torstaina. Vaikka leikkaus laajentaa korkojen eroa USA:n ja Iso-Britannian välillä, vaikutus on rajallinen, jos Fed ilmoittaa leikkaavansa korkoja syyskuussa.

Historiallisesti Federal Reserven toimilla on yleensä ollut suuria vaikutuksia muihin valuuttoihin.

Yhdysvaltain dollarin indeksiennuste

Copy link to section

TradingView:n DXY-kaavio

Päiväkaaviota tarkasteltaessa näemme, että DXY-indeksi muodosti kaksinkertaisen yläosan 106,11 dollarissa. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yksi markkinoiden suosituimmista laskumerkeistä. Nyt se käy kauppaa pääntieessä.

Mikä tärkeintä, Yhdysvaltain dollari-indeksi on myös muodostanut symmetrisen kolmiokuvion, joka näkyy mustalla. Tämä kolmio on lähestymässä yhtymätasoaan, mikä tarkoittaa, että voimme nähdä sen olevan suuria muutoksia edessäpäin. Jos näin tapahtuu, Yhdysvaltain dollariindeksi on todennäköisesti laskeva, ja seuraava piste on 103 dollarissa.

https://www.youtube.com/watch?v=YBeVVnv1MeU

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.