Jesper Koll – Monex Groupin asiantuntijajohtaja on valmis “alkaamaan Japanin ostamisen” sen jälkeen, kun vertailuindeksi Nikkei 225 tankki oli yli 12 % maanantaina.

Japanin osakkeet näkivät pahimman päivänsä sitten vuoden 1987 “mustan maanantain”, kun jeni kirjasi tänään uuden vuoden ennätyksen 142,09 dollaria vastaan.

Osa Nikkei 225:n heikkoudesta saattoi liittyä globaaleihin rahastoihin, jotka siirtyivät vähentämään salkkunsa riskiä Yhdysvaltojen uhkaavan taantuman vuoksi. Vertailuindeksi on nyt vuoden tappiollinen, kun se on laskenut yhteensä yli 20 % viimeisen neljän viikon aikana.

Silti Jesper Koll suhtautuu myönteisesti Japanin osakkeiden näkymiin.

Jesper Koll mainitsi lisääntyneitä investointeja, korkeampia kiinteistöjen hintoja ja parannuksia pääomahallinnossa sekä yrityshallinnossa rakentavassa näkemyksessään Japanin osakkeista viimeaikaisesta myllerryksestä huolimatta.

Hän myönsi, että vahvempi jeni voi johtaa tulosten tarkistamiseen alaspäin, mutta sanoi, että Japanin talouden perustekijät pysyvät “paljon, paljon vakaampina”.

Jesper Koll -asiantuntija mainitsi CNBC:n tänään antamassaan haastattelussa kotimaisten yritysten investointimenojen jatkuvan kasvun ja mahdollisen työttömyysasteen laskun ja mainitsi nousevan auringon maan “lamankestäväksi”.

Tällaiset vahvuudet alkavat lopulta heijastua positiivisesti maan pääomamarkkinoilla, hän lisäsi.

Japanin keskuspankki nosti viime viikolla ohjauskorkonsa korkeimmalle tasolle sitten globaalin finanssikriisin. Keskuspankki ilmoitti myös suunnitelmistaan hidastaa valtion obligaatioiden ostotahtiaan, mikä vahvisti jeniä entisestään.

Tätä taloudellista taustaa vasten Kelvin Taylla, UBS Global Wealthin alueellisella sijoitusjohtajalla, on näkemys japanilaisista osakkeista, joka on jyrkästi Jesper Kollin näkemys.

Hän vertasi Japaniin sijoittamista tällä hetkellä putoavan veitsen saamiseen kiinni erillisessä haastattelussa CNBC:lle maanantaina.

Ainoa syy, miksi Japanin markkinat ovat nousseet niin voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana, on se, että Japanin jeni on ollut erittäin, hyvin heikko. Kun se kääntyy, sinun on poistuttava. Luulen, että he kaikki lähtevät juuri nyt.