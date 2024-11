GE Healthcare Technologies Inc (NASDAQ: GEHC) on tänään valokeilassa julkistettuaan uusia onkologeille suunniteltuja tekoälytyökaluja.

Lääketieteellisen teknologian yritys on julkaissut CareIntellect-nimisen ratkaisun, jonka tarkoituksena on auttaa lääkäreitä seulomaan tehokkaasti terveydenhuollon dataa, joka on usein ylivoimaista ja edistää työuupumusta.

Deutsche Bank kuitenkin suosittelee parhaillaan GE Vernova Inc:n (NYSE: GEV) osakkeita GE Healthcaren sijaan.

Analyytikko Nicole DeBlase on nouseva energialaitteiden valmistaja GE Vernova, vaikka sen varasto on jo yli kaksinkertaistunut vuoden 2024 alusta.

GE Vernova -osakkeen hinta on 354 dollaria

Nicole DeBlase otti GE Vernova -osakkeen kattavuuden “osta” -luokituksella ja ilmoitti 354 dollarin hintatavoitteeksi, mikä viittaa potentiaaliseen 30 prosentin nousuun hänen tämänpäiväisessä tutkimushuomautuksessaan.

Hän odottaa New Yorkissa noteeratun yrityksen hyötyvän, kun investoinnit jatkuvat sähköntuotantoon, mikä lisää sähkönkulutusta “kaiken sähköistymisen, tekoälyn datakeskusten lisääntymisen, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin ikääntymisen vuoksi”.

Analyytikko on vakuuttunut siitä, että GEV tarjoaa luokkansa parhaan tuoton ja liikevaihdon kasvun tällaisessa tilanteessa. Deblase mainitsi erityisesti suotuisan liikevaihdon ja marginaalin kasvun yhdistelmän yhtiön sähköistysliiketoiminnassa maanantain tutkimusmuistiossa.

Siitä huolimatta GE Healthcare on edelleen sopivampi valinta tulosijoittajille, koska GE Vernova ei tällä hetkellä maksa osinkoa verrattuna 0,13 %:n tuottoon yhdistettynä GEHC:hen kirjallisesti.

Mikä muu voisi auttaa GEV:n osakekurssia?

GE Vernovalla on myös riittävän suuri tuuliturbiiniliiketoiminta, josta Deutsche Bankin mukaan on materiaalista hyötyä tulevina vuosina. Tuulen osuus maailman sähköstä on nykyään vain 7,0 prosenttia, mutta sen odotetaan saavuttavan 25 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Maanantaina sijoituspalveluyritys selitti optimismiaan GEV:n suhteen myös sen kaasuvoimasegmentin takia, josta on tulossa nopeasti kasvutarina.

Kaasuturbiinien tilaukset lisääntyvät sähkön kysynnän kasvaessa.

Vastauksena “GE Vernova lisää HDGT-tuotantokapasiteettiaan 55:stä 77-80 yksikköön vuodessa vuoteen 2026 mennessä”, analyytikko Nicole DeBlase kertoi asiakkaille maanantaina.

Hän odottaa tämän johtavan lopulta palvelutilausten/ruuhkan kasvuun.

Nouseva pyyntö GE Vernovan osakkeista saapuu vain päiviä ennen kuin sen on määrä raportoida kolmannen vuosineljänneksen taloudelliset tulokset. Yhteisymmärryksen mukaan yhtiö kasvattaa liikevaihtoaan 10 prosenttia 8,92 miljardiin dollariin ja ansaitsee 134,5 miljoonaa dollaria kolmannella vuosineljänneksellä.

Syyskuussa GEV sanoi, että sen liikevaihto on todennäköisesti lähes 35 miljardia dollaria vuonna 2024. Analyytikkomme Crispus Nyaga on myös pitkällä aikavälillä nousujohteinen GE Vernovan osakkeiden suhteen.