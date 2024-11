“En ole vain MAGA. Olen “tumma, goottilainen MAGA””, Elon Musk karjui puhuessaan mammuttijoukolle republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin Madison Square Garden -mielenosoituksissa sunnuntaina, kun Teslan toimitusjohtaja osoitti hänen mustaa lippistään, jossa oli Trumpin iskulause “Make America Great Again” painettu valkoisella goottilaisella fontilla.

Advertisement Etsitkö signaaleja ja hälytyksiä ammattimaisilta kauppiailta? Rekisteröidy Invezz Signals™ -palveluun ILMAISEKSI. Kestää 2 minuuttia.

Muskista on tullut näkyvä hahmo Donald Trumpin vuoden 2024 kampanjassa, ja hän on osoittanut innokasta tukea huolimatta Trumpin pitkäaikaisesta vastustuksesta sähköajoneuvoja (EV) ja vihreää energiaa kohtaan.

Advertisement

Mielenosoituksissa läsnäolonsa lisäksi Musk on sijoittanut 118 miljoonaa dollaria Trumpia tukevaan super-PAC:hen ja tarjoaa miljoonan dollarin päivittäisiä palkintoja swing-state-äänestäjille.

Taloudellisten lahjoitusten lisäksi Muskin omistus X:ssä on vahvistanut hänen vaikutustaan Trumpin kampanjaan, kun hän käyttää alustaa Trump-mielisen retoriikan edistämiseen ja 200 miljoonan seuraajansa kokoamiseen.

Vaalipäivän lähestyessä Muskin X-syötteestä on tullut Trumpin kannanottojen virta, ja varapresidentti Kamala Harrisia ja Bidenin hallintoa on kritisoitu usein.

Tämä odottamaton linjaus on saanut monet kyseenalaistamaan, miksi Musk, jonka Tesla-imperiumi on ajanut Yhdysvaltain sähköautojen vallankumousta, tukee Trumpia, jonka energia-asenne on edelleen suurelta osin puhtaan energian politiikkaa vastaan.

Trumpin sähköautojen vastainen ennätys

Copy link to section

Trumpin vastustus puhtaaseen energiaan ei ole mikään salaisuus.

Hän on jatkuvasti pilkannut ilmastonmuutosaloitteita leimalla ne “huijauksiksi” ja arvostellut Bidenin hallinnon puhdasta energiaa ja sähköautoja “hulluksi”.

Hän on myös vaatinut sähköautojen kannattajia “mädäntymään helvettiin!”.

Yksi sähköautoteollisuuden välittömimmistä huolenaiheista on Trumpin kanta vuoden 2022 inflaatiovähennyslakiin (IRA).

Tämä vuonna 2022 hyväksytty laki on lisännyt investointeja Yhdysvalloissa sijaitsevaan sähköajoneuvojen valmistukseen ja infrastruktuuriin, mikä on saanut yritykset investoimaan arviolta 77,6 miljardia dollaria amerikkalaiseen sähköajoneuvojen tuotantoon.

Hänen vuoden 2024 suunnitelmansa aikoo poistaa sähköautojen ostajien kannustimet, kuten lain tarjoaman 7 500 dollarin liittovaltion verohyvityksen.

Trumpin skeptisyys ympäristömääräyksiä kohtaan ulottuu ympäristönsuojeluviraston (EPA) uusiin pakokaasupäästöjä koskeviin sääntöihin.

EPA:n standardit on suunniteltu vähentämään hiilidioksidipäästöjä edistämällä sähköisten ja ladattavien hybridiautojen myyntiä.

Ehdotettujen säädösten mukaan, joiden tavoitteena on, että 56 % uusien ajoneuvojen myynnistä vuoteen 2032 mennessä on sähköautoja, autoteollisuuden odotetaan tekevän merkittäviä siirtymiä kohti vihreämpää teknologiaa.

Trump vastustaa näitä säännöksiä sisältää lupauksen purkaa EPA:n säännöt, joita hän kuvailee “EV-mandaatiksi”, joka kohdistuu epäoikeudenmukaisesti kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin.

Trumpin tällaisten politiikkojen peruuttaminen voisi hillitä tätä vauhtia ja vaikuttaa sähköautojen myyntiin ja autonvalmistajiin, mukaan lukien Muskin Tesla.

Miksi Musk sitten tukee Trumpia?

Copy link to section

Yksi vihje tähän arvoitukseen voi tulla Muskin omista sanoista MSG-rallissa.

Henkiseen kysymykseen siitä, kuinka paljon republikaanien hallitus voisi “repäistä tästä tuhlatusta Harris-Bidenin budjetista?”, Musk vastasi: “Uskon, että voimme tehdä vähintään 2 biljoonaa dollaria”.

“Loppujen lopuksi sinua verotetaan. Kaikki valtion menot ovat veroja, olivatpa ne sitten suorat verot tai… kaikki valtion menot, niistä tulee joko inflaatiota tai suoraa verotusta. Rahasi menevät hukkaan, ja ministeriö Hallituksen tehokkuus korjaa sen!”

Aiomme saada hallituksen pois selästäsi ja taskukirjastasi!

Musk saattaa etsiä jotain muuta – erityisesti mahdollista muutosta sääntelyn valvonnassa, joka voisi hyödyttää hänen yritystensä tulosta.

Hän on usein ollut ristiriidassa Federal Aviation Administrationin (FAA), Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) ja Securities and Exchange Commissionin (SEC) kanssa.

Jokainen hänen suurista hankkeistaan on joutunut tarkastelun kohteeksi: Teslan itseohjautuva tekniikka, SpaceX:n laukaisuprotokollat ja Neuralinkin eläinkokeet ovat kaikki tutkineet liittovaltion virastojen toimesta.

Itse asiassa sääntelypaineet ovat lisääntyneet viime aikoina.

FAA on estänyt SpaceX:n laukaisut useita kertoja protokollarikkomusten vuoksi, kun taas EPA on käynnistänyt tutkinnan SpaceX:stä, koska sen väitetään poistavan vaarallista jätevettä.

Kalifornia hylkäsi hiljattain tekemässään päätöksessä Muskin pyynnön SpaceX:n lisälaukaisuista osavaltiossa vedoten sekä ympäristöhuoliin että Muskin kiistanalaiseen politiikkaan.

Samaan aikaan Teslan pyrkimys autonomisiin ajoneuvoihin on saanut SEC:n ja National Highway Traffic Safety Administrationin (NHTSA) tarkastelemaan yrityksen “täysi itseohjautuvaa” teknologiaa.

Vastauksena näihin esteisiin Musk on tullut yhä äänekkäämmäksi sääntelyä vastustavasta asenteestaan.

Sekä Trump että Musk kuvittelevat pienemmän liittovaltion hallituksen, joka vähentää EPA:n ja FAA:n kaltaisten virastojen rahoitusta.

Muskille Trumpin johtama hallitus voisi tarkoittaa vähemmän sääntelyesteitä, mikä vapauttaa hänet nopeuttamaan projekteja Teslassa, SpaceX:ssä ja Neuralinkissä minimaalisella valvonnalla.

“Department of Government Efficiency” ja Muskin rooli siinä

Copy link to section

Osoittaessaan halveksuntaa virastoja kohtaan Trump ilmoitti syyskuussa, että hän perustaa Muskin johtaman hallituksen tehokkuuskomission, joka tarkastaisi liittovaltion virastojen leikkaamisen.

Fox Newsissa aiemmin tässä kuussa esiintyessään Trump sanoi perustavansa uuden viran nimeltä “kustannusleikkaussihteeri” ja nimittävänsä Muskin.

“Hän kuolee tehdäkseen tämän”, Trump sanoi.

“Doge-osasto”, kuten Musk on nauraen kutsunut sen, toistaa hänen näkemyksensä tarpeesta virtaviivaistaa hallituksen toimintoja.

Tällainen asema voisi antaa Muskille ennennäkemättömän vaikutusvallan juuri niihin sääntelyelimiin, jotka ovat haastaneet hänen yritykset.

Tämä lupaus ei ole kiistaton. Kriitikot väittävät, että Muskin osallistuminen liittovaltion virastojen tilintarkastukseen on eturistiriita, koska hän mahdollisesti valvoisi sääntelijöitä, jotka vaikuttavat hänen liiketoimintaansa.

Mutta tukemalla Trumpin sääntelyn purkamisohjelmaa Musk saattaa löytää keinon vähentää virastojen puuttumista asiaan, jonka hän uskoo tukahduttavan teknologista kehitystä.

Muskin vaikutus Trumpin muuttuvaan asenteeseen sähköautoihin

Copy link to section

Lisäksi Trumpin historiallisesta sähköautojen vastaisesta retoriikasta huolimatta hänen kantansa on hieman pehmentynyt viime kuukausina.

Elokuussa hän tunnusti Muskin tuen ja totesi Atlantan mielenosoituksissa olevansa avoin “hyvin pienelle siivulle” automarkkinoita siirtymään sähköön.

“Minun täytyy olla, tiedäthän, koska Elon kannatti minua erittäin voimakkaasti”, hän huomautti vihjaten, että Muskin kannatus saattoi lieventää hänen vastustavansa.

Lisäksi Trump kehui hiljattain Teslan tuotteita Muskin sosiaalisessa mediassa X, joka tunnettiin aiemmin nimellä Twitter, ja kutsui niitä “uskomattomiksi”.

Vaikka hän väittää, että perinteisten polttomoottoreiden tulisi pysyä vallitsevina, hänen myönteiset huomautuksensa Teslasta viittaavat siihen, että hän voi mukautua rajoitetulle sähköautomarkkinoille Muskin linjaaman hallinnon alaisuudessa.

Tämä muutos saattaa viitata siihen, että Trump on valmis tekemään kompromisseja puhtaan energian kannassaan, jos se tarkoittaa Muskin tuen ja taloudellisen tuen säilyttämistä.

Asiantuntijat sanovat, että sähköautojen käyttöönotto voi olla joka tapauksessa liian suuri Trumpille tukahduttaakseen

Copy link to section

Vaikka Trumpin liittovaltion sähköajoneuvojen luottojen kumoaminen vaikuttaisi kuluttajien ostovoimaan, politiikan analyytikot uskovat, että se ei suistuisi täysin sähköautojen käyttöönottoa.

James Lucier, Capital Alpha Partnersin toimitusjohtaja, huomauttaa Bloombergin raportissa, että Trumpin hallinto voisi ottaa käyttöön tiukempia säädöksiä sähköautojen verohyvityksille, mikä vaikeuttaa ajoneuvojen hyväksymistä komponenttien hankinnan perusteella.

Silti sähköajoneuvojen asiantuntijat väittävät, että siirtyminen sähköajoneuvoihin on saanut liikaa vauhtia, jotta se voidaan pysäyttää pelkästään liittovaltion politiikan muutoksilla.

Nick Nigro, Atlas Public Policyn perustaja, sanoi raportissa: “Sitä ei voi pysäyttää”, korostaen, että vaikka Trump hidastaisi siirtymistä, alan kehityskulku pysyy peruuttamattomana.

Lisäksi 17 Yhdysvaltain osavaltiota tarjoavat sähköajoneuvojen kannustimia liittovaltion ohjelmista riippumatta.

Coloradon kaltaiset osavaltiot tarjoavat huomattavia alennuksia, mukaan lukien jopa 5 000 dollaria sähköajoneuvojen ostajille, mikä varmistaa, että kuluttajilla on edelleen pääsy kohtuuhintaisiin sähköautoihin.

Samaan aikaan autonvalmistajat valmistautuvat tiukempiin päästöstandardeihin muilla suurilla markkinoilla, kuten Kaliforniassa, Kiinassa ja Euroopassa.

Kun autonvalmistajat suuntaavat strategioitaan näille alueille, Yhdysvaltain Trumpin johtama politiikka saattaa vaikuttaa rajoitetusti sähköautojen globaaliin vauhtiin.

Mitä Muskin tuki Trumpille tarkoittaa Teslan sijoittajille?

Copy link to section

Kaikki sanottu ja tehty, Musk on ensin pörssiyhtiön päällikkö, ja hänellä on sijoittajia, joista on vastuussa.

Varmasti jokainen Teslan osakkeenomistaja ei jakaisi Muskin tukea Trumpille huolimatta Muskin pitkän aikavälin laskelmista ystävyydestään hänen kanssaan.

Ennen Teslan viimeaikaisia tuloja Teslan online-sijoittajafoorumi sai lukuisia kysymyksiä vähittäisosakkeenomistajilta, jotka koskivat Muskin poliittisia näkemyksiä, hänen viestejään X:ssä (entinen Twitter) ja hänen tukeaan Trumpin uudelleenvalinnassa.

Monet ilmaisivat huolensa siitä, voisiko Muskin julkinen aktivismi vaikuttaa Teslan brändiin ja omistaja-arvoon.

Eräs yksityissijoittaja kommentoi: “Elon Muskin poliittinen aktivismi näyttää olevan ristiriidassa hänen roolinsa kanssa suojella omistaja-arvoa”, mikä herätti keskustelun, joka keräsi yli 500 ääntä.

Toinen erittäin kannatettu kysymys kysyi, ryhtyikö Teslan hallitus toimenpiteisiin varmistaakseen, ettei Muskin poliittinen osallistuminen heikennä yhtiön tehtävää.

Näistä huolenaiheista huolimatta Tesla raportoi kannattavimmalta vuosineljännekseltä sitten vuoden 2023 ja nosti osaketta 22 %, eikä poliittisia kysymyksiä tullut esille tulospuhelun aikana.

FactSetin kokoamissa Wall Streetin analyytikkomuistiinpanoissa ei juuri mainita Muskin poliittista toimintaa, ja hänen poliittiset näkemyksensä ovat harvoin keskustelunaiheena yhtiön osakkeenomistajien kokouksissa.

Teslan äskettäinen 10-Q-hakemus SEC:lle ei maininnut Trumpia tai mitään Muskin poliittista toimintaa “riskitekijöitä” koskevassa osiossa.

Vaikka Gene Munster, MD Deepwater Asset Managementista ja Teslan sonni aiemmin tässä kuussa, ehdotti Muskin poliittiset kommentit saattaneen alentaa Yhdysvaltojen toimituksia 5-10 000 ajoneuvolla, Tesla raportoi silti 6 %:n vuosikasvun toimituksissa kolmannella vuosineljänneksellä. analyytikoiden odotuksista huolimatta.

Yritys on käyttänyt alennuksia ja kannustimia kasvattaakseen myyntiä kovenevien kilpailupaineiden keskellä.