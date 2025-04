USD/CNY ennuste: Antaako Kiina renminbin romahtaa kauppasodan aikana?

USD/CNY vaihtokurssi nousi tällä viikolla korkeimmilleen 7,30:aan, korkeimmalle tasolle sitten helmikuun kauppasodan kärjistyessä. Se on noussut 0,87 % tämän vuoden alimmalta tasolta, ja jotkut analyytikot uskovat, että se voi nousta 10:een lähiviikkoina.

Kiina voisi devalvoida renminbin

Copy link to section

Yhdysvallat ja Kiina aloittivat tällä viikolla vuosien merkittävimmän kauppakonfliktin. Donald Trump ilmoitti vääriin lukuihin vedoten, että Yhdysvallat perii 34 prosentin tullin kaikille Kiinasta tuoduille tavaroille. Tämä on hänen ensimmäisellä kaudellaan ilmoittamiensa tariffien ja uudelleenvalitun jälkeen lanseerattujen 20 prosentin lisäksi.

Kiina ilmoitti myös kostotulleista ja muista toimenpiteistä Yhdysvaltojen rankaisemiseksi. Kaikki Yhdysvalloista tuodut tavarat, mahdollisesti myös Boeing-koneet, saavat 34 prosentin tullin. Kiina rajoittaa myös joidenkin amerikkalaisten tuotteiden tuontia ja lisää yrityksiä entiteettiluetteloonsa.

Nämä toimenpiteet tarkoittavat sitä, että kahden suurimman talouden välinen kauppakiista kärjistyy. Analyytikot uskovat, että Trump saattaa päättää puuttua asiaan lisäämällä tulleja Kiinasta tuleville tavaroille.

Kiinan odotetaan tekevän lujasti töitä taloutensa hillitsemiseksi. Se saattaa päättää lisätä elvytystoimiaan erityisesti tehdasteollisuudessa. Mikä tärkeintä, Kiina saattaa päättää devalvoida valuuttansa, mikä auttaa tasoittamaan tullien vaikutuksia.

Kiina on maailman suurin viejä, ja suurin osa sen kaupasta on renminbiä ja Yhdysvaltain dollaria. Tässä tapauksessa, kun tuojat Kiinaan maksavat enemmän, viejät arvostavat heikompaa renminbiä, koska se tekee heidän tavaroistaan ​​hieman halvempia.

Peking on antanut paikallisen valuutan heikentyä viime kuukausina USD/CNY-kurssin noustessa viime vuoden syyskuun 7:stä tänään 7,27:ään.

Mahdollisia Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskuja

Copy link to section

Kiinan halu saada heikompi renminbi on tulossa, kun Yhdysvallat haluaa myös hieman devalvoida dollaria tehdäkseen viennistä halvempaa.

Trump ja hänen virkailijansa ovat esittäneet epävirallisen ehdotuksen, joka tunnetaan nimellä Mar-a-Lago Accord, jonka tavoitteena on pakottaa maat hyväksymään Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen ja alemmat korot Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sijoituksilleen. Yhdysvallat suojelee maita, jotka hyväksyvät tämän tapahtuvan.

Yksi tapa, jolla Yhdysvallat voi devalvoida Yhdysvaltain dollarin, on se, että Federal Reserve laskee korkoja. Vaikka Jerome Powell on vihjannut, että Fed ei aio laskea korkoja, analyytikot uskovat, että se on vain ajan kysymys. Tämä on viesti, jonka Yhdysvaltain joukkolainojen tuotot ovat pudonneet kuukausiin alimmalle tasolle.

Goldman Sachsin analyytikot ennustavat kolme koronlaskua myöhemmin tänä vuonna, mikä on suurempi kuin ne kaksi, joita Fed on vihjannut.

USD/CNY tekninen analyysi

Copy link to section

USD/CNY chart by TradingView

Päiväkaavio näyttää, että USD/CNY-valuuttakurssi on elpynyt viime päivinä ja siirtynyt 12. maaliskuuta 7,2176:sta tänään 7,28:aan. Se on noussut hieman avainresistanssin yläpuolelle 7,2765:ssä, korkeimmalle tasolle kesäkuun 24. päivänä.

50 päivän ja 25 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) ovat muodostaneet nousevan risteytyskuvion. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on osoittanut ylöspäin.

Pari on muodostanut pienen käänteisen pään ja hartioiden kuvion, joka on suosittu nouseva merkki. Siksi pienimmän vastuksen polku on ylöspäin, ja alkuperäinen katsottava tavoite on 7,3325, korkein taso tammikuussa. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle merkitsee lisää voittoja, mahdollisesti 8:aan.