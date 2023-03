Secondo il rapporto sui giochi più recente di DappRadar, l’attività di gioco on-chain è rimbalzata da un “difficile” 2022 all’inizio del 2023. A guidare la carica di slancio sono i soliti operatori storici nel settore dei videogiochi, in particolare Gala Games (GALA/USD), Axie Infinity (AXS/USD), Decentraland (MANA/USD), Floki Inu (FLOKI/USD), tra molti altri.

A guidare la carica c’è Floki che è salito del 380%, seguito da Wemix al 322% poiché l’universo dei videogiochi sta mostrando segnali di crescita rialzisti, almeno secondo un notevole rapporto di analisi del settore.

Lo spazio è certamente abbastanza ampio da consentire a molti giocatori di ritagliarsi una quota di mercato significativa. Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione un portafoglio diversificato di diversi progetti, tra cui aziende storiche e nuovi arrivati come Metacade che stanno cercando di portare un po’ di freschezza nel settore.

Game-Fi ha tutti i requisiti per crescere

Secondo DappRadar, i dati on-chain indicano un aumento dell’1,31% dell’attività di gioco a gennaio. Nel complesso, c’erano 858.621 portafogli attivi unici giornalieri (dUAW) e questo rappresentava quasi il 50% di tutte le attività dapp.

Queste cifre rimangono relativamente piccole rispetto all’intero settore dei giochi che attrae 2,69 miliardi di consumatori in tutto il mondo. In effetti, le stime delle entrate di gioco di 170 miliardi di dollari nel 2022 sono cinque volte superiori alle vendite globali al botteghino dei film. Alcune stime indicano un’industria globale del gioco del valore di 470 miliardi di dollari entro il 2030.

Quindi questo pone la domanda, quale ruolo giocheranno l’industria della criptovaluta e della blockchain nelle prospettive di crescita dei giochi fino alla fine del decennio.

Abbiamo infatti visto innovazione, progresso e investimenti nella tecnologia blockchain e nelle criptovalute che dimostrano che l’industria sta giocando duro per competere con i videogiochi tradizionali. Diversi eventi degni di nota nel solo 2023 includono:

L’acquisizione di Ember Entertainment da parte di Gala Games che vedrà i giochi di Ember integrati nella blockchain di livello 1 di Gala.

Lancio del gioco NFT di Square Enix.

Il nuovo fondo da 100 milioni di dollari di Courtside Ventures che si concentra in parte sui giochi.

Metacade raccoglie circa 9,3 milioni di dollari in cinque turni di prevendita.

Metacade sembra distinguersi

Metacade si distingue da molti dei suoi colleghi di gioco in quanto offre un po’ di tutto per tutti. In particolare, si tratta di un progetto game-fi in cui i giocatori possono prendere parte a giochi di gioco per guadagnare mentre si evolve in un vero e proprio DAO nel 2024. Ciò darà alla comunità voce in capitolo nella governance del progetto utilizzando il suo token MCADE nativo. I giocatori potranno accumulare gettoni per completare compiti, giocare contro altri in sessioni giocatore contro giocatore, scrivere recensioni e partecipare a eventi.

Sulla base del successo dei round di prevendita di Metacade, possiamo vedere che l’entusiasmo degli investitori per i nuovi progetti non è solo reale, ma sta crescendo. Allo stato attuale, il sesto round di prevendita valuta il token MCADE a 0,017$, rappresentando un notevole picco rispetto al suo round beta quando la moneta era valutata a 0,008$.

Gli investitori che desiderano partecipare al prossimo round di Metacade dovrebbero farlo prima delle aspettative che il prezzo continui a salire mentre il processo di prevendita volge al termine. È ampiamente previsto che la moneta venga quindi elencata in alcuni dei migliori exchange di criptovalute, tra cui Bitmart e Uniswap e questo è in genere un catalizzatore per il potenziale di rialzo.

Metacade comprende le esigenze degli investitori: “flussi di entrate dal primo giorno”

Bilanciare l’esperienza dell’utente con le preoccupazioni degli investitori non è un compito facile poiché i due spesso entrano in conflitto. Ciò che è buono per gli investitori non è sempre buono per gli utenti e ciò che è buono per gli utenti non è sempre buono per gli investitori.

Il CEO di Metacade Russell Bennet sembra aver trovato un equilibrio in cui può rivolgersi a entrambe le parti interessate. Parlando al podcast Invezz con Dan Ashmore, Bennet ha riconosciuto molti errori del passato, tra cui l’affluenza di giochi scadenti sul mercato per tenere il passo con il ritmo veloce del più ampio settore delle criptovalute.

Questa volta Bennet afferma di guidare l’azienda come “piattaforma guidata dalla comunità” per un periodo di due o tre anni. Dice:

Permette ai nostri Metacaders di entrare e fare davvero quello che vogliono fare, che è l’intero aspetto social su cui si basa la sala giochi. Questo è il marchio e posizionarci per supportare altri progetti è meglio che cercare di competere con un gioco simile.

Bennet spiega inoltre che il successo finale del token non “funzionerebbe necessariamente senza piani davvero forti sui flussi di entrate”. Ha detto che Metacade si concentra sull’assicurare che la moneta mantenga la sua utilità ed è qui che i progetti di gioco rivali non sono riusciti ad arrivare sul mercato poiché non sono riusciti a capire che le entrate sono una “parte fondamentale” per bilanciare l’economia dei token.

Ha anche detto nel podcast:

Vengo da un background aziendale, quindi i flussi di entrate dal primo giorno sono la cosa più importante.

Conclusione: Metacade e l’intera industria dei videogiochi sembrano promettenti

L’industria delle criptovalute ha avuto i suoi alti e bassi negli ultimi anni, il che significa che gli investitori devono essere selettivi, pazienti e giocare a lungo termine. Ciò richiede la scelta di un sottosettore dell’universo crittografico che ha mostrato recenti segni di slancio e quindi la ricerca se queste tendenze sono sostenibili.

Il settore dei videogiochi è quello che probabilmente crescerà nei prossimi anni. Anche se mostra tassi di crescita simili alla tradizionale industria dei giochi della vecchia scuola, gli investitori dovrebbero comunque essere in grado di farsi avanti.

Ciò che è richiesto è che gli investitori facciano i compiti giusti e valutino il potenziale per vecchi giocatori e nuovi arrivati, come Metacade. Nel caso di Metacade, il progetto fa appello ai giocatori e il background e l’esperienza del CEO chiariscono che anche un ragionevole tasso di rendimento per gli investitori fa parte della sua tabella di marcia.