Le migliori criptovalute economiche da comprare nel primo trimestre del 2023 – Gli esperti condividono le loro preferite

Le migliori criptovalute a basso costo possono esplodere di valore in poco tempo. Coloro che riescono a scoprire la prossima gemma da 100x possono ottenere ritorni pazzeschi sui loro investimenti iniziali, ma non è sempre così facile. Le criptovalute “small cap” sono spesso investimenti ad alto rischio e ad alto rendimento, quindi è sempre importante mantenere un portafoglio diversificato mentre si scruta il mercato alla ricerca di questo tipo di opportunità.

Per scoprire quali sono i token su cui vale la pena investire e che potrebbero realizzare i maggiori rendimenti nei mercati delle criptovalute nei prossimi anni, ecco alcune delle migliori criptovalute economiche da comprare nel 2023:

1. AltSignals (ASI)

Che cos’è AltSignals?

AltSignals sta sviluppando un nuovo toolkit di trading alimentato dall’intelligenza artificiale chiamato ActualizeAI, progettato per analizzare automaticamente i mercati delle criptovalute e fornire segnali di acquisto o di vendita accurati agli investitori.

Il progetto è stato lanciato per la prima volta nel 2017 e in questo periodo ha avuto un tasso di successo impressionante. L’indicatore di trading proprietario, AltAlgo™, ha aiutato chiunque si sia affidata alle sue operazioni a decuplicare il proprio portafoglio in 19 mesi diversi. AltAlgo™ è il toolkit algoritmico avanzato della piattaforma, che ora viene modificato con funzionalità di intelligenza artificiale.

ActualizeAI utilizza la modellazione predittiva e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per migliorare il volume e l’accuratezza delle chiamate di trading. Analizza inoltre una grande quantità di dati di mercato, compresi gli indicatori di price action e il sentiment del mercato.

Il nuovo token ASI garantirà l’accesso ad ActualizeAI. Altri casi d’uso del token includono l’accesso all’AI Members Club, una community dedicata dove i possessori possono testare nuovi strumenti di trading prima del loro rilascio ufficiale e competere in tornei di trading online per vincere premi in criptovalute.

Motivi per acquistare ASI

Il token ASI ha appena lanciato il suo presale e al momento appare sottovalutato. Il prezzo del token nativo salirà da $0,012 a $0,02274 durante il presale e gli esperti prevedono un’azione esplosiva sui prezzi verso la fine dell’anno.

Dal momento che AltSignals aiuta chiunque a ottenere un profitto nel trading dei volatili mercati delle criptovalute, la sua soluzione unica basata sull’intelligenza artificiale potrebbe servire a molti utenti di criptovalute nel corso del tempo. Il basso prezzo iniziale di ASI è destinato a salire notevolmente, il che la rende una delle migliori criptovalute economiche da comprare nel 2023.

2. Metacade (MCADE)

Che Cos’è Metacade?

Metacade è un progetto completo di GameFi che offre una vasta selezione di diversi giochi play-to-earn in un unico luogo. Il suo obiettivo è quello di diventare la più grande sala giochi on-chain, offrendo agli utenti della blockchain infiniti titoli in stile arcade, ognuno dei quali con ricompense integrate.

La piattaforma offre diverse meccaniche di guadagno innovative, tra cui Create2Earn, in cui gli utenti possono guadagnare token MCADE per contribuire al sito della community. Metacade è un hub per gli utenti di Web3, dove chiunque può accedere all’ultima blockchain gaming alpha e guadagnare ricompense in cripto per i propri contributi.

Metacade pubblicizzerà anche le posizioni aperte presso alcune delle start-up più in voga del Web3 attraverso la sezione Work2Earn della piattaforma. Gli utenti possono assicurarsi posizioni part-time o full-time e guadagnare token MCADE testando nuovi giochi arcade prima che vengano lanciati nel metaverso.

Oltre a offrire una vasta selezione di giochi P2E, Metacade supporterà anche lo sviluppo di nuovi titoli P2E attraverso il suo programma Metagrants. Gli utenti possono votare per decidere quali nuovi giochi P2E vorrebbero giocare prima che Metacade fornisca un finanziamento diretto e porti il gioco sulla piattaforma.

Motivi per acquistare MCADE

Metacade offre un gameplay sia casual che competitivo attraverso diverse esperienze di gioco. Gli utenti possono giocare da soli guadagnando ricompense in criptovalute o partecipare a tornei a pagamento per avere la possibilità di vincere premi importanti in MCADE.

Il token MCADE è stato lanciato di recente durante un presale e ha già raccolto oltre $12,8m di investimenti. Il progetto sembra destinato a continuare il suo rapido sviluppo, dato che la domanda di un progetto che offre un’esperienza di gioco blockchain unica nel suo genere è comprovata.

MCADE passerà da $0,008 a $0,02 nel corso del presale, dando agli investitori un tempo limitato per partecipare prima del lancio sugli exchange centralizzati e decentralizzati. Il metaverso arcade sembra destinato ad avere un futuro brillante nel mondo del gaming su blockchain, il che rende MCADE uno dei migliori token cripto a basso costo da acquistare ora.

3. Dogecoin (DOGE)

Capitalizzazione di mercato: 9,4 miliardi di dollari

Che cos’è Dogecoin?

Dogecoin (DOGE) è una criptovaluta peer-to-peer, introdotta per la prima volta nel 2013 da un gruppo di ingegneri informatici. Il token è molto utilizzato in tutto il mondo ed è diventato sempre più popolare. Sebbene sia stata inizialmente creata per scherzo, la blockchain è in grado di garantire basse commissioni di transazione e tempi di elaborazione rapidi.

Dogecoin vanta una base di utenti entusiasti che hanno creato una forte presenza sui social media negli ultimi anni. Oltre che per i suoi usi pratici, Dogecoin ha guadagnato popolarità per la sua energia ludica. Il token è stato ispirato da un famoso meme di internet e si è diffuso grazie alla sua cultura inclusiva online.

La community Dogecoin è ora la prima moneta meme per capitalizzazione di mercato ed è uno dei marchi più riconoscibili del Web3. La sua rapida crescita e il suo atteggiamento divertente, uniti a finanziatori di alto profilo, tra cui Elon Musk, hanno portato a un’attenzione e a investimenti massicci per il token.

Motivi per acquistare DOGE

Essendo una delle criptovalute più conosciute al mondo, Dogecoin vanta un’attenzione costante. In questo modo si può generare una quantità crescente di investimenti nel token nel corso del tempo, il che aiuterà i primi possessori di token.

Al prezzo attuale di $0,07, DOGE è una delle migliori criptovalute al centesimo in circolazione. In quanto cripto meme a basso costo e alternativa ad altre criptovalute, DOGE si trova attualmente su un livello pluriennale di supporto dei prezzi. DOGE potrebbe rimanere un token della top 10 del mercato delle criptovalute grazie al sostegno a lungo termine degli investitori speculativi.

Poiché Dogecoin è in grado di convalidare le transazioni in modo più efficiente rispetto alla maggior parte delle altre blockchain proof-of-work, è un metodo valido per elaborare transazioni globali. Il prezzo del token nativo ha un ampio potenziale di rialzo, il che rende DOGE una delle migliori criptovalute economiche da comprare ora.

4. Filecoin (FIL)

Capitalizzazione di mercato: 2,4 miliardi di dollari

Che cos’è Filecoin?

Filecoin (FIL) è una criptovaluta che fornisce soluzioni innovative per l’archiviazione dei dati online. La rete sfrutta la tecnologia blockchain per offrire un’alternativa decentralizzata alle soluzioni di archiviazione esistenti, che può aiutare a evitare i problemi di sicurezza dovuti all’eccessivo affidamento su database centralizzati.

Il token nativo, FIL, può essere utilizzato per acquistare e vendere spazio di archiviazione online utilizzando la rete Filecoin. I token facilitano anche il recupero dei dati, in quanto il fungono da incentivo per le parti indipendenti che supportano la blockchain con i loro personal computer.

Filecoin permette ai suoi utenti di guadagnare memorizzando dati criptati in modo sicuro sul proprio dispositivo, il che la rende una rete completamente decentralizzata. Gli utenti agiscono come nodi della rete, aiutando a memorizzare i file e consentendo un servizio di archiviazione dei file robusto e affidabile.

La rete è conforme a tutte le leggi vigenti sulla privacy dei dati e offre un approccio economico all’archiviazione. La rete aperta offre anche garanzie di sicurezza e affidabilità, il che la rende un’opzione interessante sia per i privati che per le aziende.

Motivi per acquistare FIL

Filecoin si è affermato come uno dei cripto progetti più promettenti del mondo delle criptovalute. Il prezzo del token è aumentato notevolmente durante il mercato rialzista del 2021, raggiungendo quasi $200.

Filecoin è una piattaforma blockchain costruita per fornire soluzioni utili agli inconvenienti naturali dei server centralizzati. Poiché i server centralizzati si trovano in un’unica sede, qualsiasi interruzione elettrica o danno imprevisto può mettere a rischio i dati online. L’introduzione della blockchain come soluzione chiave a questo problema è il motivo principale per cui FIL è una delle migliori criptovalute economiche da acquistare.

Il token FIL ha un’utilità innata all’interno dell’ecosistema Filecoin e attualmente si trova a una certa distanza dai massimi storici. Gli esperti prevedono che FIL recupererà il suo precedente livello di prezzo, poiché ci sono poche blockchain concorrenti che implementano soluzioni di archiviazione decentralizzate. Al prezzo di $6,10, è una delle migliori criptovalute economiche per gli investitori in criptovalute nel 2023.

5. Chainlink (LINK)

Capitalizzazione di mercato: 3,4 miliardi di dollari

Che cos’è Chainlink?

ChainLink, nota anche come LINK, è una rete oracle basata su blockchain. ChainLink è stato creato per colmare il divario tra i sistemi on e off-chain. Lo fa registrando i dati off-chain sulla sua rete, il che consente agli sviluppatori di collegare fonti di dati e API esterne ad app decentralizzate personalizzate (dApp).

La rete oracle decentralizzata ChainLink è una soluzione valida per le aziende che vogliono abbandonare le architetture centralizzate. Tutti i dati registrati sulla rete ChainLink possono essere utilizzati nei contratti intelligenti, il che consente di creare applicazioni più complesse e una più ampia varietà di casi d’uso della tecnologia blockchain.

ChainLink sta dimostrando di essere uno dei protocolli abilitati alla blockchain più versatili attualmente in funzione. Essendo compatibile con la Ethereum Virtual Machine (EVM), in grado di registrare dati da fonti tradizionali, è stata integrata con un gran numero di applicazioni diverse sin dal suo lancio nel 2017.

Motivi per acquistare LINK

ChainLink aiuta le reti globali di applicazioni peer-to-peer a diventare più avanzate, il che lo rende uno dei cripto progetti più validi del Web3. Oracles lavora in combinazione con l’infrastruttura blockchain esistente e fornisce una soluzione unica che ha ampliato il livello generale di innovazione nel mercato delle criptovalute.

Il prezzo attuale di $6,70 è destinato ad aumentare significativamente nel tempo, poiché ChainLink offre una rete blockchain che va oltre l’infrastruttura di pagamento globale standard. Contribuisce direttamente alla crescita del movimento delle criptovalute, quindi il token di utilità LINK rappresenta un forte investimento per il futuro del settore delle criptovalute e una delle migliori criptovalute economiche su cui investire nel 2023.

6. UniSwap (UNI)

Capitalizzazione di mercato: 4,6 miliardi di dollari

Che cos’è Uniswap?

UniSwap (UNI) è un exchange decentralizzato creato sulla blockchain di Ethereum che consente agli utenti di scambiare asset digitali, compresi token fungibili e non fungibili. UniSwap utilizza un protocollo open-source che permette a chiunque di accedere alle sue funzionalità e ai suoi servizi semplicemente collegando il proprio portafoglio di criptovalute.

Si tratta della piattaforma più grande nello spazio degli exchange decentralizzati in base al volume totale scambiato. L’applicazione decentralizzata è protetta da contratti intelligenti, che eseguono automaticamente le transazioni sulla blockchain. In questo modo gli utenti hanno il controllo totale dei loro fondi in ogni momento e qualsiasi transazione dannosa o indesiderata può essere rimossa in pochi secondi.

Il token UNI di UniSwap fornisce agli utenti il diritto di voto su alcune decisioni, in quanto il progetto è governato da un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Si tratta di una delle applicazioni decentralizzate più utilizzate del Web3, che offre il supporto al layer-1 di Ethereum e a diverse blockchain del layer-2, tra cui Polygon, Arbitrum e Optimism.

Motivi per acquistare UNI

Il token UNI ha un’utilità incorporata e supporta direttamente l’esecuzione di UniSwap. In qualità di exchange di criptovalute leader, UniSwap offre una selezione di servizi, tra cui la fornitura di liquidità, a cui chiunque può contribuire guadagnando un rendimento passivo, e trasferimenti semplificati di criptovalute peer-to-peer e pagamenti istantanei.

UNI è uno dei token di valuta digitale più popolari sin dal suo lancio nel 2020. Il token è attualmente valutato a soli $6,05 ed è probabile che il suo valore continui a crescere nei prossimi anni. Questo la rende una delle migliori criptovalute economiche da acquistare, con un significativo potenziale di rialzo.

7. VeChain (VET)

Capitalizzazione di mercato: 1,6 miliardi di dollari

Che cos’è VeChain?

VeChain è una piattaforma blockchain leader nel settore dei prodotti reali, in quanto fornisce una soluzione decentralizzata per la registrazione di tutti i dati di gestione della catena di approvvigionamento. Sfruttando la tecnologia blockchain, VeChain cerca di costruire un ecosistema commerciale distribuito e privo di fiducia senza compromettere la sicurezza.

L’ecosistema VeChain è auto-circolante e sostenibile. Il progetto ha sviluppato la blockchain VeChainThor, una rete compatibile con l’EVM che consente a soggetti indipendenti di lanciare le proprie applicazioni decentralizzate.

VeChain aiuta le aziende a tracciare completamente i prodotti lungo la catena di fornitura senza correre il rischio di dati modificati o manipolati. Questo aiuta a garantire che i prodotti di consumo siano della massima qualità e aiuta anche le aziende a diventare più efficienti.

Motivi per acquistare VET

VeChain utilizza un sistema a due token per evitare la speculazione del mercato. La speculazione guida la volatilità dei mercati delle criptovalute, ma VET è un token di utilità stabile per la blockchain VeChain, grazie al suo collegamento con il token VTHO.

VeChain ha stretto partnership con diverse aziende globali, tra cui BMW. Il progetto è una tecnologia di livello aziendale che aiuta a garantire il massimo livello di efficacia della catena di approvvigionamento per i prodotti di alta qualità.

VET è quindi un investimento promettente in una rete blockchain unica nel suo genere e uno dei migliori penny token sul mercato. Il token vale attualmente solo $0,02, il che lo rende una criptovaluta economica da acquistare nel 2023.

8. Stellar (XLM)

Capitalizzazione di mercato: 2,1 miliardi di dollari

Che cos’è Stellar?

Stellar (XLM) è un protocollo open-source e decentralizzato, appositamente progettato per consentire pagamenti sicuri in tutto il mondo. Utilizzando XLM, le istituzioni finanziarie possono spostare denaro in modo rapido, affidabile e a un costo inferiore rispetto a quello consentito dai sistemi tradizionali.

Le transazioni transfrontaliere sono tipicamente lente e costose, in quanto il sistema di libro mastro obsoleto deve passare attraverso diverse organizzazioni centralizzate e ottenere la convalida burocratica. Al contrario, tutte le transazioni sulla blockchain di Stellar avvengono in pochi secondi, poiché la rete decentralizzata di nodi può convalidare le transazioni quasi istantaneamente.

I token XLM sono utilizzati come valuta intermedia sulla rete Stellar, consentendo a tutti gli utenti di effettuare transazioni senza affidarsi a reti finanziarie centralizzate. I token forniscono liquidità a entrambe le estremità della transazione che può essere facilmente scambiata in valute alternative, compresa quella fiat, riducendo così al minimo i costi amministrativi per il sistema finanziario globale.

Motivi per acquistare XLM

L’elaborazione veloce, le commissioni economiche e l’infrastruttura sicura di XLM la rendono ideale per l’utilizzo da parte di banche, aziende e privati. Il prezzo del token nativo è attualmente di $0,08, il che lo rende una delle migliori criptovalute economiche su cui investire nel 2023.

Stellar è una rete di pagamento di nuova generazione che potrebbe contribuire a rivoluzionare il modo in cui le persone effettuano transazioni nella loro vita quotidiana. Il progetto ha già stretto partnership con importanti istituzioni finanziarie, tra cui JP Morgan, il che riflette l’utilità incorporata del token e gli obiettivi a lungo termine del progetto.

9. Cardano (ADA)

Capitalizzazione di mercato: 11,8 miliardi di dollari

Che cos’è Cardano?

Cardano (ADA) è un progetto di blockchain e criptovaluta pubblica decentralizzata e una delle prime blockchain popolari a utilizzare un protocollo di consenso proof-of-stake. Cardano si basa sulla ricerca peer-reviewed condotta dalla Cardano Foundation ed è oggi una delle innovazioni blockchain più valide del Web3.

La rete è un registro distribuito open-source che ottiene il consenso attraverso il sistema proof-of-stake. Questo metodo è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle vecchie alternative, senza consumare potenza di calcolo o compromettere la sicurezza. Cardano è anche in grado di supportare applicazioni personalizzate in modo più rapido ed economico rispetto alle reti concorrenti, grazie al suo protocollo innovativo.

La criptovaluta nativa di Cardano, ADA, consente ai titolari di accedere a diversi prodotti, servizi e dApp basati su Cardano. La blockchain ospita una suite completa di servizi DeFi, NFT e giochi blockchain; inoltre, i titolari possono guadagnare un rendimento passivo mettendo in staking i token e fornendo spazio informatico per l’infrastruttura blockchain.

Motivi per acquistare ADA

Cardano ha visto una crescita immensa dal suo lancio nel 2017. È una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato e senza dubbio uno dei migliori investimenti economici in criptovalute del momento. Cardano sta lanciando una soluzione di scalabilità di layer 2 per la blockchain chiamata Hydra, che dovrebbe aumentare il numero di transazioni che possono essere elaborate dalla rete fino a 1 milione al secondo (TPS).

ADA è una solida aggiunta a qualsiasi portafoglio di criptovalute in quanto rappresenta una rete decentralizzata estremamente performante. I token ADA vengono utilizzati per pagare le commissioni di transazione e per incentivare i nodi, che ottengono ricompense in criptovaluta in cambio della sicurezza della rete. Gli utenti possono raccogliere beni digitali sotto forma di NFT e sfruttare una serie di dApp indipendenti, rendendo Cardano una delle migliori criptovalute a basso prezzo disponibili al momento.

10. The Sandbox (SAND)

Capitalizzazione di mercato: 886 milioni di dollari

Che Cos’è The Sandbox?

The Sandbox (SAND) è una piattaforma di gaming decentralizzata creata sulla blockchain di Ethereum. Permette a chiunque di creare esperienze di gioco personalizzate utilizzando un kit di strumenti integrati, tra cui oggetti 3D e interi mondi virtuali con regole personalizzabili.

Tutte le creazioni di The Sandbox sono monetizzabili, in quanto possono essere coniate come NFT e scambiate direttamente nel mercato della piattaforma e possono anche essere scambiate in valute fiat. Questo incentiva i creatori a realizzare esperienze di gioco personalizzate che possono essere utilizzate liberamente da chiunque nella rete decentralizzata e ha portato a una vasta gamma di attività che possono essere provate nella sua realtà virtuale.

Lo stile di gioco dei contenuti generati dagli utenti (UGC) è stato reso popolare negli ultimi tempi e The Sandbox porta questo genere sulla blockchain per consentire agli utenti di possedere, gestire, commerciare e persino generare un reddito passivo dal loro gioco. The Sandbox potrebbe guidare la rivoluzione del play-to-earn grazie al suo mondo metaverso unico.

Motivi per acquistare SAND

Il token SAND è il mezzo di scambio della rete di pagamento di The Sandbox, il che gli conferisce una grande utilità e un flusso costante di richieste da parte degli utenti. Inoltre, ha un’accezione deflazionistica, il che significa che qualsiasi aumento della domanda potrebbe spingere il prezzo verso l’alto.

I possessori di monete SAND possono aspettarsi un ritorno significativo sul loro investimento, dato che il prezzo del token è attualmente inferiore a $0,60. Gli esperti prevedono che SAND recupererà il suo precedente massimo storico di $7,20, il che la rende una delle migliori criptovalute su cui investire nel 2023.

11. Ripple (XRP)

Capitalizzazione di mercato: 18,6 miliardi di dollari

Che cos’è Ripple (XRP)?

XRP, nota anche come Ripple, è una criptovaluta progettata per migliorare l’efficienza dei sistemi finanziari tradizionali. Il token può sostituire i tradizionali metodi di pagamento transfrontalieri, in quanto consente transazioni globali rapide a una frazione del costo dei vecchi metodi.

Lanciata per la prima volta nel 2013, la valuta nativa, XRP, ha guadagnato nel tempo un’immensa popolarità. Diverse importanti istituzioni finanziarie hanno stretto partnership con Ripple, la società che ha creato la criptovaluta XRP. Queste partnership includono Santander, la Banca d’Inghilterra e JP Morgan, oltre a molti altri.

Il potenziale di XRP è enorme in quanto si tratta di un sistema monetario globale altamente sicuro e decentralizzato. Il token XRP fornisce liquidità istantanea alle istituzioni finanziarie, consentendo di effettuare transazioni in valuta estera in modo più rapido ed economico rispetto al passato. Questo le conferisce una naturale attrattiva per le banche e gli altri operatori di pagamento internazionali.

Motivi per acquistare XRP

Nonostante la causa in corso tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC), XRP rimane una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato. È opinione diffusa che Ripple uscirà dalla vicenda senza essere perseguita, il che potrebbe fornire chiarezza normativa e aumentare la fiducia degli investitori in XRP.

Ripple ha creato un’innovativa tecnologia a libro mastro distribuito (DLT) in grado di servire il sistema finanziario tradizionale e non sostituirlo. Questo le conferisce un alto potenziale per il futuro, dato che il prezzo basso di $0,36 potrebbe non riflettere il vero valore del progetto.

XRP potrebbe avere un potenziale di rialzo significativo se dovesse vincere la causa in corso con la SEC. Questo la rende una delle migliori criptovalute a basso costo da acquistare in questo momento, poiché qualsiasi risultato positivo potrebbe far schizzare il prezzo di XRP alle stelle.

12. Apecoin (APE)

Capitalizzazione di mercato: 1,6 miliardi di dollari

Cos’è ApeCoin?

ApeCoin (APE) è un cripto token creato sulla rete Ethereum. In primo luogo, APE è il token di governance della APE Foundation, una DAO che mira a sostenere l’espansione delle community online decentralizzate. Il progetto si ispira al Bored Ape Yacht Club (BAYC), che è una delle collezioni NFT più preziose del Web3.

La APE Foundation fornisce un sostegno finanziario ai progetti di metaverso di realtà virtuale realizzati con la tecnologia blockchain. In questo modo, il progetto spera di inaugurare un futuro decentralizzato per Internet, in cui le community inclusive possano operare senza alcun controllo esterno.

L’ecosistema APE ospita diversi progetti importanti, tra cui Otherside. Otherside riflette i valori fondamentali del progetto ApeCoin, in quanto si tratta di un metaverso massivo play-to-earn in cui il gameplay ruota attorno alla libera esplorazione di un coinvolgente mondo multiplayer.

Motivi per acquistare APE

Il token APE è esploso in popolarità dopo il suo lancio nel 2022. È ancora relativamente nuovo, il che conferisce un notevole potenziale di rialzo rispetto al prezzo attuale di $4,37. La visione di ApeCoin è unica, in quanto sottolinea l’importanza delle criptovalute come movimento culturale.

Si prevede che APE attirerà un numero crescente di utenti nel tempo. Il progetto è già sostenuto da un numero significativo di investitori di Web3, il che consente al DAO di sostenere nuovi progetti nel Web3. Si tratta di una delle criptovalute più economiche del suo genere e di conseguenza potrebbe avere un grande potenziale di rialzo.

Qual è la migliore criptovaluta economica da comprare in questo momento?

Metacade offre ai giocatori la più grande collezione di giochi arcade play-to-earn (P2E) che si possa trovare sulla blockchain. Questo gli conferisce un enorme potenziale di utilizzo futuro, soprattutto se si considerano le sue funzioni aggiuntive come Work2Earn e Create2Earn.

Il generoso potenziale di guadagno di Metacade è facilitato dall’integrazione della blockchain. La piattaforma permette a chiunque di guadagnare un reddito in criptovaluta divertendosi, incontrando altre persone e utilizzando servizi finanziari decentralizzati. Per gli investitori a lungo termine nel Web3, Metacade ha tutte le carte in regola e potrebbe produrre rendimenti pazzeschi.

Domande frequenti sulle criptovalute

Dovrei acquistare criptovalute per creare un portafoglio diversificato?

Le criptovalute di piccolo taglio possono essere un ottimo modo per iniziare a investire e per diversificare un portafoglio di criptovalute, in quanto spesso possono realizzare i rendimenti percentuali più elevati e sono a buon mercato. Molti investitori esperti spesso destinano una parte minore del loro patrimonio netto a questo tipo di investimenti, noti come opportunità ad alto rischio e alto rendimento.

Cosa sono le criptovalute del Web 3.0?

Le criptovalute Web 3.0 sono valute digitali che in genere operano su reti decentralizzate e peer-to-peer. Le criptovalute sono raramente soggette a un’entità centralizzata, il che significa che chiunque può unirsi liberamente alle reti e inviare valore finanziario in tutto il mondo con pochi vincoli.

Quale criptovaluta farà il boom nel 2023?

Si prevede che nel 2023 si verifichi un’inversione di tendenza a lungo termine nei mercati delle criptovalute, il che significa che molti token diversi potrebbero produrre rendimenti significativi. Alcuni dei progetti più promettenti in circolazione sono AltSignals e Metacade, che hanno appena lanciato il loro token durante un evento di presale.

Quale criptovaluta economica è meglio comprare ora?

AltSignals sembra essere l’aggiunta perfetta a qualsiasi portafoglio di investimento, in quanto è ben posizionata per la crescita futura. Il progetto combina le tecnologie AI con la blockchain per offrire un’utile soluzione di trading, il che gli conferisce un immenso potenziale per il futuro.

Qual è la criptovaluta meme più economica?

Una delle criptovalute meme più economiche disponibili al momento è Dogechain (DC), che porta la compatibilità con gli smart contract alla blockchain di Dogecoin. Si ritiene che abbia un grande potenziale di rendimento futuro, il che la rende una delle migliori criptovalute economiche su cui investire ora.

