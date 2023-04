Il prezzo della moneta Jasmy è diminuito anche se il volume degli scambi del token è aumentato durante il fine settimana. Il token è balzato a un massimo di $ 0,0058 durante il fine settimana, per poi scendere agli attuali $ 0,0055. È balzato di circa il 30% dal livello più basso di marzo di quest’anno.

Il volume di Jasmy aumenta

Jasmy è un progetto di criptovaluta leader nello spazio Internet of Things (IoT). È popolarmente noto come Bitcoin del Giappone perché è stato creato dai massimi leader del paese. I fondatori erano alti dirigenti di Sony, una delle più grandi società di intrattenimento del mondo.

Ci sono alcuni motivi per cui il prezzo di Jasmy è andato bene negli ultimi giorni. Innanzitutto, i dati mostrano che il volume di Jasmy scambiato nelle principali borse è aumentato notevolmente negli ultimi giorni. I dati raccolti da Santiment mostrano che il volume ha registrato una tendenza al rialzo negli ultimi giorni.

Lunedì è balzato a un massimo di 148,57 milioni, il livello più alto da mesi. Nella maggior parte dei periodi, le criptovalute tendono ad andare bene quando c’è un volume rialzista elevato. Come mostrato di seguito, l’ultima volta che il prezzo è salito è stato quando il volume ha raggiunto il picco di 122,75 milioni a marzo.

Jasmy volume e grafico dei prezzi

In secondo luogo, è probabile che gli sviluppatori facciano un annuncio nei prossimi giorni. Hara, Chief Financial Officer (CFO) dell’azienda si è recato a Hong Kong, dove parlerà con i responsabili politici e altri attori del settore. La scorsa settimana, gli sviluppatori hanno dichiarato che avrebbero organizzato un lancio aereo per celebrare la sua presenza in città.

https://twitter.com/JasmyGrant/status/1644936068654047232

Inoltre, Jasmy è saltato dopo che gli sviluppatori hanno svelato la prima coorte di sviluppatori che riceveranno le sue sovvenzioni. Questi progetti includono JV Protocol, Clik, Pedao e For Metas. JV Protocol ha ricevuto oltre 651.000 voti mentre Clik ha ricevuto 202.000 voti.

Previsione dei prezzi Jasmy

Grafico Jasmy di TradingView

Il grafico 4H mostra che il prezzo della moneta Jasmy ha avuto una lenta tendenza rialzista negli ultimi giorni. È salito e ha testato nuovamente l’importante resistenza a $ 0,0058. Questo era un livello importante poiché era il lato superiore della tazza e il motivo del manico. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale rialzista. Jasmy è anche al di sopra della media mobile a 50 periodi.

Pertanto, il token probabilmente continuerà a salire mentre gli acquirenti di Jasmy mirano alla prossima resistenza chiave a $ 0,0065, che è circa il 15% sopra il livello attuale.