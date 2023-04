Warren Buffett è andato a caccia di affari mentre quest’anno il titolo Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) segue l’indice S&P 500. Il 92enne Oracle of Omaha è atterrato in Giappone martedì mattina dove rimarrà per circa 3 giorni.

Nel suo viaggio, incontrerà i capi dei cinque sogo shosha in cui ha investito per la prima volta nel 2020. All’epoca, ha acquistato azioni di Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni e Sumitomo. Si tratta di gigantesche società commerciali che acquistano risorse naturali a livello internazionale e le spediscono in Giappone, che ha scarse risorse.

Secondo CNBC, Buffett incontrerà i leader di queste società in ordine alfabetico. L’obiettivo è per lui capire le attività mentre decide se investire in esse. In una dichiarazione, ha affermato di essere impegnato a investire di più in queste società.

Prima del suo viaggio in Giappone, è stato riferito che Berkshire Hathaway aveva assunto Bank of America e Mizuho Securities per sottoscrivere le sue obbligazioni dominate dallo yen. La nuova vendita di obbligazioni arriva pochi mesi dopo che la società ha raccolto 115 miliardi di yen in obbligazioni. Ora detiene oltre 1 trilione di obbligazioni giapponesi.

Gli investimenti di Warren Buffet in Giappone sono andati bene da quando ha effettuato il suo investimento nel 2020. Come mostrato di seguito, i cinque titoli sono aumentati di oltre il 40% da allora.

Le azioni Marubeni sono aumentate del 120% dal 2020, mentre Mitsui è aumentata di oltre il 100%. Allo stesso modo, le azioni Itochu sono aumentate dell’80%, mentre Sumitomo e Mitsui sono aumentate rispettivamente del 40% e del 60%.

Tuttavia, per Warren Buffett, un americano, questi guadagni hanno affrontato il vento contrario dello yen giapponese più debole. Lo yen giapponese è sceso di oltre il 26% dal 2020. Ciò significa che i rendimenti sono stati penalizzati dalle conversioni valutarie.