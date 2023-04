Metacade (MCADE) è live su Uniswap. Altre quotazioni in arrivo ad aprile

Dopo una prevendita di successo, Metacade (MCADE) è ora quotato sull’exchange decentralizzato Uniswap. La piattaforma di gioco ha raccolto oltre 16 milioni di dollari durante la prevendita, che si è conclusa di recente, mostrando l’interesse degli investitori per l’ecosistema Game-Fi.

La quotazione su Uniswap è stata la prima ed è avvenuta il 6 aprile. Altre quotazioni, anche su exchange centralizzati, sono attese questo mese. Il 16 aprile, gli utenti del popolare exchange di criptovalute Bitmart avranno accesso a MCADE. Nell’ultima settimana di aprile, il token sarà quotato su MEXC. Nel corso dell’anno seguiranno altre quotazioni, aprendo la strada agli investitori per accedere al token e aumentare il prezzo.

I giochi Web 3.0 sostituiranno i giochi tradizionali, con un CAGR del 68,9%.

I giochi blockchain stanno diventando popolari grazie alla loro facilità di accesso e ai vari modi in cui i giocatori possono trarne profitto. Gli ultimi rapporti mostrano che questo settore raggiungerà un fatturato di 1.020 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita del 68,9%. Il gioco blockchain è stato valutato solo a 5,41 miliardi di dollari nel 2022.

Oltre alla facilità di accesso e ai guadagni, gli esperti affermano che le prospettive di proprietà in tempo reale rendono popolari i giochi basati su blockchain. Le varie forme di proprietà, come i token basati su NFT e gamefi, fanno sì che i giocatori godano di vantaggi unici che mancano nel segmento dei giochi tradizionali.

Gli esperti ritengono che i giochi basati su blockchain sostituiranno le loro controparti tradizionali viste le recenti tendenze di gioco e la crescita prevista. L’inevitabilità del cambiamento è stata dimostrata dall’aumento degli investimenti e dall’ingresso di nuove piattaforme di gioco nel settore. Pertanto, i progetti arcade potrebbero essere investimenti degni di nota per quelli che guardano al futuro dell’industria dei giochi.

Metacade, un progetto con una proposta dal valore unico

L’opportunità per il settore dei giochi è fuor di dubbio. Piattaforme come Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox e altre hanno acquisito importanza grazie alle offerte di qualità nel Web 3.0. Metacade non è solo un concorrente in questo spazio. Offre una proposta di valore unica, il che spiega perché la domanda degli investitori è stata elevata.

Metacade è una piattaforma di gioco Web 3.0 in stile arcade. A differenza dei suoi pari, Metacade offre modi vari ed entusiasmanti per guadagnare. Gli investitori possono puntare il token nativo MCADE, partecipare a estrazioni a premi e guadagnare tramite concorsi in-game tramite Compete2Earn. Create2Earn è un’altra iniziativa che premia gli utenti per aver contribuito all’hub della community, inclusa la generazione di recensioni di giochi e il coinvolgimento con post tra pari. Ci sono anche opportunità di Work2Earn attraverso lavori gig pubblicati sulla piattaforma.

In altre parole, Metacade offre più di un’esperienza di gioco, offrendogli un certo vantaggio rispetto ai suoi predecessori. È anche guidato dalla community e, in futuro, cerca una struttura simile a DAO che dia ai suoi utenti un ruolo più importante nella governance.

La crescita prevista nei giochi blockchain rende Metacade uno dei principali contendenti per il successo. La piattaforma ha usi nella vita reale e una comunità già esistente di appassionati di giochi, investitori e partner. Ciò rende Metacade una piattaforma da tenere d’occhio nel prossimo decennio man mano che i giochi Web 3.0 aumentano.

Vale la pena acquistare Metacade ora?

Metacade ha appena concluso la sua prevendita e ha una prima quotazione su Uniswap DEX. Pertanto, la sua disponibilità per il trading è stata in qualche modo limitata. Significa che il potenziale di MCADE si farà notare solo una volta entrato nei principali exchange. I piani iniziali sono di portare MCADE a un massimo di 5 exchange principali.

Finora, i token appena lanciati raggiungono nuovi livelli una volta quotati negli exchange principali. Questo avviene quando i token diventano disponibili per molti investitori e raccolgono forti liquidità. Pertanto, MCADE potrebbe avere un prezzo interessante ora che è disponibile solo su un unico scambio, Uniswap. In concomitanza con la crescita nel settore gamefi, MCADE potrebbe diventare un investimento 100 volte superiore nei prossimi due anni.

La nostra previsione prudente è che la moneta potrebbe aumentare di 10 volte entro il 2024 quando sarà quotata su un paio di excgange. Investire in Metacade consente anche di partecipare a un’entusiasmante piattaforma arcade con diverse opportunità di guadagno.