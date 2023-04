AltSignals (ASI) si stata al centro di tante discussioni ultimamente. Tuttavia, per i trader, è uno di quei token che entrano in uno spazio solo nella sua fase nascente: il trading algoritmico. $ASI è il token nativo che alimenterà la piattaforma di intelligenza artificiale di AltSignal per i trader.

$ASI è solo alla sua prima fase di prevendita, con oltre il 48% dei token esauriti. La prevendita ha raccolto oltre 527.000$, rendendolo un primo successo. Puoi unirti alla prevendita qui per usufruire dei suoi vantaggi.

Cosa sono AltSignals e $ASI?

AltSignals è una piattaforma creata dai trader per i trader. La piattaforma con sede nel Regno Unito esiste dal 2017 ed è diventata popolare per i suoi segnali di trading sicuri su azioni, forex e criptovalute. Su Trustpilot, AltSignals ha una valutazione di 4,8 stelle su 5, con oltre 503 recensioni. Oltre 1500 utenti si sono iscritti al suo servizio di trading VIP. Inoltre, AltSignals ha più di 50.000 membri di Telegram, rendendolo tra i più popolari sui social media.

A seguito della forte domanda per i suoi servizi, AltSignals sta lanciando una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale chiamata ActualizeAI. La piattaforma IA dovrebbe rafforzare la qualità dei segnali generati e ampliare la portata degli strumenti finanziari coperti.

Per offrire ai membri di ActualizeAI maggiore libertà e opportunità di guadagno, il team di AltSignals sta lanciando il token $ASI. Alimenterà la piattaforma AI e sarà l’unità di appartenenza. $ASI darà inoltre ai titolari l’esclusiva per i progetti e le iniziative della piattaforma, comprese le estrazioni a premi.

Il futuro dei segnali di trading AI e la posizione di ActualizeAI

Il trading algoritmico sta diventando popolare ogni giorno mentre gli investitori cercano un vantaggio alfa nei mercati finanziari e superano i potenziali svantaggi del rischio. Un sondaggio di Greenwich Associates incentrato sui trading executives senior in Nord America ha rilevato un crescente interesse per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel trading. I trading executives hanno parlato di ricerca di liquidità e riduzione al minimo dello slippage come motivi chiave per l’utilizzo dell’IA.

Dal punto di vista del trading, l’utilizzo dei segnali predittivi dell’IA migliora le prestazioni e aiuta a evitare scelte erronee. Pertanto, investire in questo campo è un investimento impegnativo che offrirà sicuramente dei vantaggi per i fornitori di servizi e i loro clienti.

ActualizeAI promette di rivoluzionare AltSignals e di offrire un servizio di segnale rinnovato dall’AltAlgo™ attualmente utilizzato. Non solo aumenta il tasso di vincita e aumenta la soddisfazione del cliente, ma dà anche voce alla comunità attraverso la proprietà del token nativo. Queste sono alcune delle metriche che dicono che questo potrebbe essere un token popolare destinato a fare scalpore nel settore delle criptovalute nel 2023.

Previsione dei prezzi di AltSignals nel 2023

1$ ASI ora vale 0,015$. Il prezzo dovrebbe essere di 0,02274$ nella fase finale della prevendita. Gli analisti hanno previsto un prezzo di 0,40 dollari entro la fine del 2023, quando il token sarà quotato sui principali exchange. Ciò rappresenta un aumento dei prezzi di quasi il 2.000% rispetto al prezzo di prevendita finale. Questo tipo di previsione non è poi tanto inverosimile dato che i token appena lanciati e quotati sono aumentati fino al 4.000% in passato.

Tuttavia, un aumento prudenziale del prezzo del 1.000% è più realistico per l’anno in quanto il token raccoglie liquidità e più investitori si uniscono alla sua comunità di trading. Con la nostra proiezione, è probabile un prezzo di 0,25$ a medio termine.

Vale la pena acquistare AltSignals?

Pochissimi progetti sono riusciti ad attrarre una forte prevendita come AltSignals. Questa è la prima indicazione che si tratta di un progetto con una forte domanda e probabilmente in crescita. Avendo notato quanto sopra, vale la pena investire in AltSignals per vari motivi.

$ASI potrebbe essere una moneta preziosa poiché alimenta una comunità di trader già esistente. Il supporto preesistente consente a $ASI di avere un decollo regolare una volta entrato negli scambi.

Inoltre, $ASI è più di un semplice token da acquistare e detenere. Dà accesso a segnali di trading di alta qualità che faranno guadagnare soldi ai trader. Pertanto, al di là del ruolo speculativo, il token è attraente per i trader nuovi e alle prime armi che cercano una quota dei profitti di trading.

Inoltre, ASI è un nuovo token. Sta alimentando un servizio che non è mai stato portato su blockchain prima. La concorrenza limitata e il vantaggio della prima mossa consentono a $ASI di diventare una moneta preziosa e preziosa.