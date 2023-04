JPMorgan registra entrate record per il primo trimestre: la crisi bancaria è finita?

Venerdì JPMorgan Chase & Co ( NYSE: JPM ) ha aperto in positivo dopo aver riportato ottimi risultati per il suo primo trimestre finanziario grazie principalmente ai tassi di interesse più elevati.

Pro condivide la sua opinione sulla crisi bancaria

Il suo aggiornamento trimestrale allevia parte dell’ansia che circonda il settore bancario in generale a seguito dei recenti fallimenti che hanno contribuito ad aumentare i depositi totali presso JPMorgan in questo trimestre del 2,0% in sequenza. Tuttavia, David Harden di Summit Global Investments ha dichiarato oggi:

La crisi bancaria non è finita. È più scorrevole. Se torniamo alla grande crisi finanziaria, alcune delle altre esplosioni sono arrivate mesi dopo. Abbiamo imparato dal passato, ci sono alcune cose buone all’orizzonte. Ma non l’abbiamo superata.

Anno su anno, i depositi sono diminuiti del 7,0%, leggermente meglio del previsto. La banca ha registrato circa $ 2,3 miliardi di costi del credito mentre si preparava a un rallentamento dell’economia.

Le azioni di JPMorgan sono ora aumentate di quasi il 3,0% per l’anno.

Cosa ha spinto i profitti di JPMorgan nel primo trimestre?

Secondo JPMorgan Chase & Co, i suoi ricavi da investment banking e trading sono rimasti pressoché invariati rispetto allo scorso anno.

Il settore bancario dei consumatori e della comunità, tuttavia, ha registrato un enorme aumento dell’80% dei profitti su base annua. Su Yahoo Finance Live, Harden ha aggiunto:

I risultati sono molto buoni. Mi aspetto un po’ più di volatilità in futuro. Ma avere guadagni positivi dai pezzi grossi è davvero una buona cosa. Penso che aiuti davvero il mercato a guadagnare fiducia.

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul titolo JPMorgan.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del primo trimestre di JPMorgan

Guadagnato $ 12,62 miliardi rispetto a $ 8,28 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono saliti da $ 2,63 a $ 4,10

I ricavi sono aumentati del 25% su base annua a 38,35 miliardi di dollari

Il consenso è stato di $ 3,41 per azione su $ 36,13 miliardi di entrate

Il margine di interesse è salito del 49% su base annua a $ 20,9 miliardi

Per l’intero anno finanziario, JPMorgan prevede ora circa 81 miliardi di dollari di reddito netto da interessi rispetto alla precedente previsione di 74 miliardi di dollari. La banca continua a vedere le spese a $ 81 miliardi anche quest’anno, secondo il comunicato stampa sugli utili. Secondo Harden:

Non ho paura delle azioni bancarie, ma devi stare attento. Se hai intenzione di detenere banche, devi cercare azioni bancarie di alta qualità come JPMorgan con utili di qualità e forte trasparenza.