Stablecoin bill: la reazione degli esperti varia da "vantare l'economia dei token digitali" a "soffocare l'innovazione"

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La regolamentazione delle stablecoin negli Stati Uniti potrebbe richiedere ai fornitori di stablecoin di mantenere riserve che sosterrebbero la loro moneta su “una base almeno uno a uno”. Mentre le principali entità di stablecoin come Tether ( USDT ) e USD Coin ( USDC ) si attengono già a questa linea guida, quelle che non rischiano una commissione di $ 1 milione o fino a cinque anni di prigione.

Il disegno di legge include anche discussioni su una pausa sulle nuove stablecoin supportate da altre criptovalute. Include anche una discussione sulle valute digitali della banca centrale.

Naturalmente, la reazione degli esperti a un potenziale passo avanti nello spazio normativo è mista.

Tether: il disegno di legge Stabelcoin “andrà a vantaggio dell’economia dei token digitali”

Tether, forse la stablecoin più conosciuta e la terza più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha affermato in una dichiarazione che un disegno di legge potrebbe fornire “la chiarezza tanto necessaria” per il fintech e altre istituzioni che cercano di entrare nello spazio crittografico.

Le autorità di regolamentazione dovrebbero “articolare l’obiettivo più ampio di modernizzare il nostro sistema di pagamenti”, ha aggiunto la dichiarazione. In tal caso, una maggiore chiarezza normativa “andrà a vantaggio dell’economia dei token digitali”.

Stefan Rust: i legislatori devono “rifocalizzare la propria attenzione”

Il CEO di Truflation, Stefan Rust, ha dichiarato in una dichiarazione che i legislatori statunitensi stanno inquadrando il disegno di legge sulla criptovaluta come uno sforzo per la protezione dei consumatori. Tuttavia, c’è “molto, molto poco” nel disegno di legge che fornisce una protezione superiore agli utenti.

Invece, si limiterà a “soffocare l’innovazione” garantendo che le potenze finanziarie esistenti mantengano “il potere e la ricchezza concentrati” e assicurino che “gli esattori delle tasse continuino a riscuotere”, ha aggiunto Rust.

Sembra “chiaro” che i legislatori negli Stati Uniti e in altre parti del mondo stiano “venendo per le criptovalute” poiché le stablecoin rappresentano una potenziale minaccia per il dominio del dollaro USA e dell’euro. Lui scrive:

Poiché sia gli Stati Uniti che l’UE stanno spendendo innumerevoli ore a legiferare contro un settore innovativo che rappresenta ancora solo una frazione del valore di mercato dell’oro, le nazioni BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) stanno cercando nuove soluzioni valutarie. E con questa potenza globale che ha ormai superato il G7 in termini di crescita economica, la Cina che apre i suoi confini alle criptovalute e gli Emirati Arabi Uniti che ora accettano il renminbi per gli accordi sul gas naturale liquido, l’Occidente potrebbe fare meglio a focalizzare nuovamente la sua attenzione.

Mike Colonnese: un ‘positivo per l’industria’

Mike Colonnese, amministratore delegato di HC Wainwright & Co e analista crittografico senior, ha commentato in una nota di ricerca che il disegno di legge sulle stablecoin rappresenta la prima grande legislazione sulle criptovalute proposta nel 2023.

Scrive che la chiarezza per i fornitori di stablecoin è “positiva per il settore” e “consentirà a più investitori di sentirsi a proprio agio con il settore”.