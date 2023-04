Perché Cartesi (CTSI) è aumentato di due cifre in mezzo a una più ampia correzione del mercato?

In quella che sembra una pecora in un pool di iene, Cartesi (CTSI) ha mantenuto un forte trend rialzista anche se il più ampio mercato delle criptovalute ha subito un duro colpo a causa di massicce vendite.

Il prezzo di Cartesi è aumentato di quasi il 19%, mentre i pesi massimi delle criptovalute come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) sono diminuiti rispettivamente del 3,65% e del 6,07%.

What is Cartesi?

Cartesi è un livello di esecuzione dei rollup specifici dell’applicazione blockchain che utilizza un runtime Linux. La sua macchina virtuale RISC-V consente agli sviluppatori di importare decenni di codici open source nelle loro applicazioni blockchain e creare applicazioni decentralizzate utilizzando le loro librerie, compilatori e altri strumenti open source preferiti.

Cartesi Rollups può essere implementato come layer 2 sulla blockchain di Ethereum e come layer 3 su blockchain come Optimism, Arbitrum e zkEVM.

Il token nativo di Cartesi si chiama CTSI ed è progettato per fungere da collegamento tra la governance del protocollo e fornire ulteriore praticità e tempestività alle DApp Cartesi. La sua funzione primaria è la governance dell’ecosistema Cartesi

Perché il prezzo di Cartesi (CTSI) sta salendo?

Cartesi ha pubblicato il suo aggiornamento dell’ecosistema 2023 sette giorni fa fornendo un breve riepilogo di ciò che sta accadendo mentre la comunità con Cartesi Rollups si avvicina a una fase pronta per la rete principale.

Inoltre, all’inizio di quest’anno Cartesi ha lanciato il suo Community Grants Program (CGP), un programma pilota guidato dalla comunità per espandere la rete di contributori che costruiscono l’ecosistema Cartesi. In una spinta all’utilità del token CTSI, il CPG offre a coloro che puntano su CTSI un ruolo di governance attivo nell’allocazione dei finanziamenti del programma di sovvenzione.

Il CPG ha fondi disponibili per 1 milione di dollari per finanziare progetti nel 2023, il che significa che gli sviluppatori in cerca di finanziamenti presentano le loro domande.

Ci sono diversi programmi guidati dalla governance della comunità pronti per il lancio in preparazione del lancio di una Mainnet per Cartesi DApps. Questi programmi includono Honeypot DApp e annuncio mainnet-ready per Cartesi Rollups, Ecosystem Incentives Program, Experimental DApps, Hackathon e Technical Workshop.

L’entusiasmo creato dai prossimi programmi è la ragione più probabile alla base del costante aumento dei prezzi CTSI dall’inizio della settimana.

Il prezzo di Cartesi è aumentato di oltre il 91% negli ultimi sette giorni secondo i dati di CoinCecko.