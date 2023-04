Société Générale pompa e scarica le azioni dopo il lancio della stablecoin ancorata all'Europa

La banca multinazionale francese, Societe Generale, ha lanciato la propria stablecoin europea denominata “EURon” sulla blockchain di Ethereum. La notizia ha causato un breve balzo del prezzo delle azioni Societe Generale prima di scendere al di sotto del prezzo di chiusura di ieri.

La stablecoin è la prima ad essere emessa dalla banca, che è una delle principali banche d’investimento in Francia.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Come funzionerà la Société Générale EURon?

L’EURon è ancorato all’Euro con un rapporto 1:1; il che significa che il valore di un EURon sarà uguale a quello di un Euro. Inoltre, ogni volta che viene coniato (creato) un nuovo EURon stablecoin, un importo equivalente in Euro verrà inserito in un conto separato per sostenere lo stablecoin.

Le riserve in euro garantiranno che la stablecoin mantenga la sua Europag.

Lo stablecoin funzionerà su Ethereum, i contratti intelligenti blockchain di Ethereum assicurano che lo stablecoin sia stabile e sicuro.

Société Générale prevede di utilizzare EURon per facilitare le transazioni transfrontaliere, consentendo ai clienti di trasferire euro in modo rapido ed efficiente oltre confine. Inoltre, la banca prevede anche di sfruttare la tecnologia blockchain alla base di EURon per migliorare l’efficienza dei suoi normali servizi finanziari.

La crescente popolarità delle stablecoin

Le stablecoin sono diventate sempre più popolari nello spazio delle criptovalute a causa della loro stabilità dei prezzi, che viene mantenuta essendo ancorata a un asset sottostante, come l’oro o il dollaro USA. Sono diventate alternative prevalenti alle criptovalute tradizionali, note per la loro elevata volatilità dei prezzi.

Con il lancio di EURon, Societe Generale è entrata a far parte del crescente elenco di istituzioni finanziarie che hanno adottato le stablecoin per pagamenti transfrontalieri più veloci ed efficienti.

Inoltre, il lancio di una stablecoin da parte di Societe Generale segna un passo importante verso l’adozione della tecnologia blockchain da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali. È probabile che vedremo più istituzioni abbracciare il potere della tecnologia blockchain mentre continuano a riconoscere i vantaggi offerti dalla tecnologia.