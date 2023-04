Il prezzo di HiFi Finance aumenta del 70% dopo l'aggiornamento dello stato collaterale NFT

Il prezzo di HiFi Finance ha colto di sorpresa la maggior parte dei trader di criptovalute oggi dopo essere salito del 70% al momento della stampa e ancora in corso. HIFI, il token nativo del protocollo di finanza decentralizzata HiFi Finance, è tra i migliori guadagni di oggi poiché la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è scesa del 2,97%.

Il motivo principale dell’attuale aumento dei prezzi HIFI è l’aggiornamento dello stato collaterale NFT che HiFi Finance ha effettuato oggi.

Che cos’è la finanza HiFi?

Per coloro che si imbattono per la prima volta in HiFi Finance, si tratta di un protocollo DeFi che consente agli utenti di prestare e prendere in prestito criptovalute a un tasso fisso. Originariamente era noto come Mainframe quando è stato lanciato nel 2017. Mainframe è nato come livello di comunicazione decentralizzato per Web3 prima di passare a Finanza decentralizzata e rebranding a HiFi all’inizio del 2020.

Utilizza un modello di Automated Market Maker (AMM) in cui gli utenti forniscono token ai pool di liquidità e quindi un algoritmo imposta il tasso di interesse in base alla domanda e all’offerta.

I fornitori di liquidità che forniscono liquidità (token) ai pool di liquidità guadagnano premi consentendo al contempo prestiti e prestiti peer-to-peer (P2P).

Oltre a fornire liquidità, prendere in prestito e concedere prestiti, gli utenti possono anche partecipare all’HiFi Governance in cui gli utenti utilizzano il token HIFI per votare le proposte mettendo in staking il token. I diritti di voto dei delegati vengono regolati automaticamente in base alla quantità di token HIFI in stake.

Aggiornamento dello stato collaterale NFT di HiFi Finance

HiFi Finance ha recentemente annunciato che stanno lavorando per abilitare gli NFT come garanzia e il post di oggi sul loro sito Web ha evidenziato fino a che punto sono con il loro progetto di consentire agli utenti di prendere in prestito contro gli NFT.

Nel post sul blog, il team di HiFi Finance afferma:

“Il nostro ultimo post sul blog introduce Pooled NFT v2 e discute come risolve gli NFT bloccati nella versione attuale. V2 aggiungerà autorizzazioni e gestirà elegantemente questo caso limite. Il nostro team può rimuovere l’ultimo NFT, venderlo e disperdere i proventi in proporzione ai possessori di token del pool.

Tuttavia, hanno continuato affermando che, sebbene al momento fosse tecnicamente possibile consentire il prestito contro gli NFT, hanno “scelto di attendere fino a quando la nuova versione di Pooled NFT non sarà disponibile prima di farlo”.

Hanno anche affermato di “voler evitare di creare ulteriori incentivi per aggiungere raccolte alla v1 di Pooled NFT. Inoltre, la gestione di una migrazione con prestiti attivi divide inutilmente la liquidità e complica eccessivamente il processo di aggiornamento e migrazione per gli NFT in pool.”

Una volta che il team avrà completato il contratto intelligente e il lavoro front-end, procederà con una proposta per l’aggiunta di NFT in pool come garanzia per il voto dei delegati.