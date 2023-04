Il co-fondatore di Swarm afferma che MiCA ancora l'Europa come leader di una nuova era globale delle criptovalute

Lo spazio crittografico è stato ampiamente accusato di una mancanza di chiare regole di governo che hanno reso difficile anche per i paesi regolamentarlo. Tuttavia, l’Europa sembra essere sulla buona strada per diventare la prima regione a elaborare regolamenti crittografici armonizzati dopo che il Parlamento europeo ha approvato il Markets in Crypto-Assets Act (MiCA).

Secondo Philipp Pieper, il co-fondatore della piattaforma di prestito DeFi basata su Ethereum Swarm, “è iniziata una nuova era per le criptovalute globali e l’Europa, tanto per cambiare, è appena diventata il principale innovatore del settore”.

Mentre alcuni sostengono che le normative MiCA perdano alcuni aspetti importanti dello spazio crittografico, tra cui la finanza decentralizzata (DeFi), il prestito crittografico o lo staking di criptovalute e i token non fungibili (NFT), Pieper ritiene che “la regolamentazione MiCA abbia creato linee guida chiare e inequivocabili. “

Commentando l’approvazione del regolamento MiCA, Pieper ha dichiarato:

“L’approvazione del regolamento MiCA ha creato linee guida chiare e inequivocabili per le società di crittografia in tutto il mercato europeo. Svolgerà un ruolo importante nel portare l’Europa davanti al resto del mondo come hub blockchain consolidato. Non c’è dubbio che si aspetti molto dal settore e non tutto funzionerà come in passato. Ma questo fa parte della storia della crescita, soprattutto in un settore che sarà la prossima generazione di mercati finanziari per tutti gli asset. I nostri colleghi del settore di altri paesi stanno osservando con interesse come l’industria europea possa ora continuare a costruire e innovare sulla base della fiducia normativa “