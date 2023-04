Conviene acquistare le azioni di McDonald's con i forti guadagni del primo trimestre?

Martedì, McDonald’s Corp ( NYSE: MCD ) ha riportato risultati migliori del mercato per il suo primo trimestre finanziario. Le azioni sono ancora in rosso questa mattina.

Cosa sta danneggiando le azioni di McDonald’s oggi?

Lo stock alimentare è pesato principalmente perché il management ha ribadito che quest’anno è probabile una recessione non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa.

Hanno inoltre confermato che la reazione dei clienti agli aumenti di prezzo in alcuni mercati era stata superiore alle attese. Su “ Wor l dwide Exchange ” della CNBC, Sara Senatore – Senior Research Analyst presso Bank of America ha dichiarato:

C’è ancora una domanda repressa anche adesso, tre anni dopo il post-covid. Alcuni consumatori a basso reddito stanno pizzicando un po ‘di più i penny che sono stati abbastanza utili per McDonald’s.

Le azioni di McDonald’s sono ancora aumentate del 10% rispetto all’inizio dell’anno.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del primo trimestre di McDonald’s

L’utile netto è stato di $ 1,80 miliardi rispetto a $ 1,10 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono aumentati significativamente da $ 1,48 a $ 2,45

L’EPS rettificato è arrivato a $ 2,63 secondo il comunicato stampa sugli utili

I ricavi sono aumentati del 4,1% su base annua a 5,90 miliardi di dollari

Il consenso di FactSet è stato di $ 2,33 per azione su $ 5,59 miliardi di entrate

Le vendite nello stesso negozio sono aumentate del 12,6% nel trimestre appena concluso, ben oltre l’8,7% previsto dagli analisti. Senatore ha aggiunto:

MCD è circa quattro volte più grande del suo prossimo più grande concorrente di hamburger. È difficile competere con un sistema di tale portata quando stanno reinvestindo come hanno fatto. Su tutta la linea, hanno fatto un buon lavoro nell’esecuzione.

Coloro che sono interessati ad acquistare le azioni di McDonald’s dopo il rilascio degli utili, tuttavia, dovrebbero tenere presente che l’analista di BofA, tuttavia, è rimasta fedele al suo rating neutrale oggi.