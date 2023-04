Prezzo delle azioni Zomato: rialzo del 29% poiché gli analisti aumentano gli obiettivi

Il prezzo delle azioni Zomato ( ZOMATO ) è salito negli ultimi cinque giorni consecutivi mentre il sentiment della società è migliorato. Il titolo è balzato a un massimo di ₹ 60,70, il punto più alto dal 30 dicembre dello scorso anno. È balzato di circa il 30% sopra il punto più basso di quest’anno.

Condivisioni di Zomato aggiornate

Zomato ha fatto diversi titoli nelle ultime settimane. La novità più significativa è stata la decisione della società di rivedere il proprio modello di pagamento. Questo nuovo modello significa che ogni ciclista o autista riceverà $ 0,18 per consegna, con l’importo che aumenta a seconda della distanza. Prima del nuovo regime, questi lavoratori ricevevano 30 centesimi, anche se l’inflazione aumenta.

Di conseguenza, il Blinkit dell’azienda ha perso circa 1.000 motociclisti a Delhi. Alcuni di questi lavoratori si sono trasferiti a Swiggy e Zepto.

Nonostante tutto ciò, gli analisti sono ottimisti riguardo al prezzo delle azioni Zomato. In una nota, un analista di MOFSL ha affermato di ritenere che le azioni abbiano un rialzo maggiore, grazie al mercato indirizzabile totale della società. Crede che molti settori come la consegna di cibo abbiano maggiori vantaggi in India. Egli ha detto:

“Per un mercato come l’India, resta il fatto che per molte di queste cose, che si tratti di consegna di cibo o fintech, siamo in una fase decente e c’è una lunga pista di crescita”.

Non è l’unico rialzista su Zomato. In una nota recente, gli analisti di Citigroup hanno affermato che la società ha più modi per sbloccare la sua monetizzazione. Uno di questi modi di monetizzazione è il lancio di eventi promozionali per mangiare fuori. Gli analisti ritengono che la società utilizzerà questi eventi per fare soldi da ristoranti e clienti. Citi ritiene che il prezzo delle azioni Zomato salirà a Rs 76 mentre MOFSL si aspetta che raggiunga Rs 80.

Previsioni del prezzo delle azioni Zomato

Grafico Zomato di TradingView

Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni Zomato ha registrato una forte ripresa rialzista negli ultimi giorni. È balzato a un massimo di Rs 56,60, il punto più alto del 9 febbraio, 24 febbraio e 9 marzo. Le azioni sono balzate sopra le medie mobili a 25 e 50 giorni. Si è spostato al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Pertanto, le azioni probabilmente continueranno a salire mentre gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a Rs 75,10, il punto più alto del 14 novembre. Questo prezzo è di circa il 29% superiore al livello attuale. Lo stop-loss di questo commercio è a Rs 50.