Evans vede un "segnale di acquisto sull'S&P 500" nonostante i dati sull'inflazione PCE di oggi

è in rialzo questa mattina dopo che il Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti ha dichiarato che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali di base è aumentato in linea con le aspettative a marzo.

Pro rimane rialzista sull’S&P 500

Per il mese, l’ indicatore dell’inflazione preferito dalla Fed è salito dello 0,3%, creando almeno un po’ di spazio per la banca centrale per prendere in considerazione un altro aumento la prossima settimana.

Tuttavia, Elizabeth Evans di Evans May Wealth continua a preferire le azioni alle obbligazioni. Su ” Worldwide Exchange ” della CNBC, ha detto:

I gestori di fondi hanno il 5,5% dell’AUM in contanti e l’S&P 500 ha la sua media mobile a 50 giorni al di sopra dei 200 giorni. L’asset allocation è più pesante per le obbligazioni, più leggera per le azioni. Questo è un buon segnale di acquisto a lungo termine su S&P 500.

Rispetto allo scorso anno, la suddetta misura dell’inflazione si è attestata al 4,6% a marzo contro il 4,5% previsto. Il PCE principale è aumentato dello 0,1% nel mese e del 4,2% nell’anno.

Evans è rialzista sulle azioni Broadcom

Uno dei nomi che saltano particolarmente all’occhio di Evans è Broadcom Inc ( NASDAQ: AVGO ) che è già in crescita di oltre il 10% per l’anno al momento della scrittura.

Broadcom sta funzionando meglio dei suoi pari. A 15 volte il PE in avanti, viene scambiato a un multiplo economico. Ha una modalità di business molto diversificata. Hanno i migliori margini di profitto. Quindi, questo è un business in cui voglio essere.

Le piace “AVGO” anche perché è un titolo a dividendo che attualmente paga un rendimento vicino al 3,0%.

Broadcom ha anche altri 12 miliardi di dollari di riacquisto autorizzato di azioni. Si prevede di guadagnare $ 9,35 per azione in questo trimestre rispetto a $ 8,39 per azione di un anno fa.