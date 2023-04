La First Republic Bank potrebbe avere un nuovo proprietario entro lunedì

Secondo quanto riferito, JPMorgan Chase & Co ( NYSE: JPM ) e PNC Financial Services Group Inc sarebbero interessati a rilevare la loro pari in difficoltà First Republic Bank ( NYSE: FRC ).

L’accordo potrebbe essere annunciato domani

Le autorità di regolamentazione statunitensi guidate dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hanno chiesto ai potenziali pretendenti di presentare le loro proposte di acquisizione finali entro domenica pomeriggio.

Non è ancora scontato, però, che uno dei due suddetti finirà per acquisire la banca commerciale poiché anche altri, inclusa la Bank of America, stanno valutando la possibilità di fare offerte, secondo il Wall Street Journal.

Se viene fatta un’offerta accettabile entro la scadenza, è probabile che un accordo venga annunciato lunedì. All’inizio di questa settimana, si diceva che la FDIC si stesse preparando a porre la First Republic Bank sotto amministrazione controllata.

“FRC” è in calo di oltre il 97% rispetto al suo massimo da inizio anno alla scrittura.

I primi cittadini avevano acquistato SVB il mese scorso

Un tale accordo, spera il regolatore, porterà un po’ di conforto ai mercati e aiuterà a porre fine al dolore in corso per le banche regionali statunitensi.

Sapere che First Republic è ora di proprietà di un prestatore finanziariamente stabile servirà anche a calmare i suoi clienti.

La notizia del mercato azionario arriva circa un mese dopo che i First Citizens hanno accettato di acquistare la Silicon Valley Bank a condizioni così favorevoli che hanno visto le sue azioni salire di un enorme 55%.

La scorsa settimana, la First Republic Bank ha registrato profitti e ricavi migliori del previsto per il suo primo trimestre finanziario. Il titolo è ancora crollato sui depositi che sono crollati di oltre il 40% nel primo trimestre, come riportato da Invezz QUI.