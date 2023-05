Il prezzo di Jasmy sale verso l'alto mentre il numero di possessori si avvicina a 50k

Il prezzo di Jasmy ha fatto bene negli ultimi giorni anche se i rischi nel mercato finanziario sono aumentati. Il token veniva scambiato a $ 0,0066, che era molto più alto del minimo di marzo di $ 0,0043. L’attenzione si sposta ora sull’imminente decisione della Fed e sull’attuale crisi delle banche regionali.

Gli utenti di Jasmy stanno aumentando

Jasmy è una popolare criptovaluta creata da un team di professionisti giapponesi di grande esperienza. Hara, il suo CEO, era un alto dirigente di Sony, una delle più grandi società di intrattenimento del mondo.

Jasmy è all’incrocio tra la tecnologia blockchain e altri settori popolari come Internet of Things (IoT), fan token e privacy. In un aggiornamento all’inizio di quest’anno, gli sviluppatori hanno rilasciato la loro sovvenzione comunitaria, di cui ho scritto qui .

La tabella di marcia per il trimestre in corso prevede una giornata di apprezzamento dei fan token. Jasmy è stato utilizzato per sviluppare un fan token per una delle squadre di calcio più popolari in Giappone.

Un’altra parte della tabella di marcia è che gli sviluppatori continuino a costruire la loro intelligenza artificiale (AI) mentre cercano di sfruttare i più importanti balzi tecnologici dell’anno. L’altra parte della tabella di marcia è che il team deciderà le specifiche del Carbon Credit Consortium.

La notizia più importante di Jasmy è che il numero di portafogli nell’ecosistema sta crescendo. I dati raccolti da Etherscan mostrano che il numero di possessori di Jasmy è balzato a oltre 49.723. Ciò significa che il numero potrebbe raggiungere l’importante livello psicologico di 50.000 nei prossimi giorni. Ciò significa che la capitalizzazione di mercato circolante di Jasmy è balzata a oltre $ 317 milioni.

La maggior parte dei token Jasmy è detenuta in Binance, che detiene oltre 10 miliardi di token, pari al 21,58% di tutti i token. Un altro portafoglio privato contiene 2,8 miliardi di token mentre gli sviluppatori Jasmy hanno 2,4 miliardi di token. Come mostrato di seguito, il numero di contratti token in Jasmy ha tenuto abbastanza bene di recente.

Previsione dei prezzi Jasmy

Grafico JasmyCoin di TradingView

Sul grafico giornaliero, vediamo che il prezzo di Jasmy ha avuto un forte trend rialzista nelle ultime settimane. Si è spostato al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni. L’Awesome Oscillator si è spostato sopra il punto neutro.

Jasmy ha anche formato un piccolo pattern double-top a 0,0070$. Nell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale ribassista. Pertanto, un ulteriore rialzo sarà confermato solo se il token si muoverà al di sopra di questo doppio massimo. In tal caso, il prossimo livello di resistenza chiave da tenere d’occhio sarà a 0,0084$, il punto più alto del 9 febbraio. Questo prezzo è di circa il 26% superiore al livello attuale.